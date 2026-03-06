經典賽台日大戰熱血開打 台南推「應援系」農產零嘴國際蘭展限時集結

第六屆世界棒球經典賽6日晚間6點將開打台日大戰，為應援守在電視機前為台灣加油的熱血觀眾，台南市政府農業局特別推薦4款此次蘭展中，買氣超旺的農產零嘴，包括台南市農會「虱目魚酥條」、麻豆區農會「柚香爆蝦」、鹽水區農會「番茄軟Q糖」及北門區農會「紅蔥玉米脆」等，上述產品目前於「國際蘭展農產品精品館」一次集結，在地農產與創新工藝的人氣零嘴，讓球迷一邊吶喊、一邊享受最地道的「台灣味」。

農業局指出，台南市農會所開發的「虱目魚酥條」，嚴選台南在地鹹水養殖虱目魚，透過創新高溫烘焙技術製成。其特點為香酥不油膩且魚香濃郁，並提供原味與辣味等選擇，是兼具營養與涮嘴口感的應援首選。

而麻豆區農會的「柚香爆蝦」，選用最成熟時節的麻豆文旦，將其清雅柚香與鮮蝦酥餅完美結合。入口先呈現海味之鮮，隨後散發淡淡柚韻，層次分明、輕盈不膩，呈現多元的味覺體驗。

另外球迷觀賞球賽中激動吶喊之餘，可以喝口水並補充鹽水區農會開發的「番茄軟Q糖」，這款糖果嚴選獨特鹽地小番茄為原料，標榜絕不添加防腐劑，保留鹽地番茄酸中帶甜的原始風味。採輕巧隨手包設計，口感柔軟且Q彈，讓每一口都充滿濃郁果香與幸福感。

別忘了還有北門區農會的「紅蔥玉米脆」，是運用在地特色「鹽地紅蔥頭」研發之創新休閒食品。產品主打濃郁紅蔥香氣與極致酥脆感，不僅提升傳統農產的加工附加價值，更展現紅蔥頭在休閒零食市場的獨特魅力，讓球迷看球的愉悅幸福感大幅提升。