影／地方期待多年 台南中洲市場重建與活動中心動土

台南市「中洲公有零售市場暨活動中心」重建今天動土，預計明年完工。希望結合市場與社區服務，提升公共安全強化服務機能。市長黃偉哲致詞特別要求必須按時程完成、也不能變更設計或追加預算，更不允許減項驗收，他也會特別拜託下任市長留意。

黃偉哲說，是政府能夠籌措的錢，很少，這個工程平均每坪花費高達235000多元，因為地處土壤易液化區，基樁要特別深，而且要加固，要花比較多的錢是沒錯，但是千萬不要再改來改去追加預算，如質如期這是他唯一的要求。

市府在仁德中洲里的公有市場兼活動中心工程，投入經費近4千萬元，今天動土邀集地方民意代表、里長及社區民眾參與。黃偉哲說，2樓的空間有七十多坪，可以擺二十多桌，也方便地方喜慶活動可以請大廚來辦桌宴客。

中洲公有零售市場老舊多年、環境陰暗不良出入不便，卻長期是地方居民日常採買的重要場域，市政府希望重建除改善市場使用環境也結合2樓社區活動中心功能，讓公共建設同時兼顧民生需求與社區發展，打造多元且具服務效能的公共空間。

經濟發展局長張婷媛表示，計畫興建地上二層建築，一樓公有市場空間，全面提升耐震結構、消防安全及通風採光等設施；二樓社區活動中心，提供居民辦理集會、課程及各項社區活動使用，強化地方公共服務量能。

市場處代處長林士群表示，工程費由市府整合相關資源推動，期盼創造複合機能空間及區域新地標，也提升公共設施使用效益，促進地方生活品質。

市府表示，工程期間將持續與地方保持溝通，妥善施工動線與安全措施，降低對周邊生活及營業影響，並朝如期如質完工目標努力，讓新建市場暨活動中心在116年完成，成為服務居民的重要據點。

台南中洲市場重建與活動中心工程今天動土。記者周宗禎／攝影

台南中洲公有市場老舊環境不良，重建與活動中心工程今天動土。記者周宗禎／攝影