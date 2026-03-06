快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

影／地方期待多年 台南中洲市場重建與活動中心動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南中洲市場重建與活動中心工程今天動土。記者周宗禎／攝影
台南中洲市場重建與活動中心工程今天動土。記者周宗禎／攝影

台南市「中洲公有零售市場暨活動中心」重建今天動土，預計明年完工。希望結合市場與社區服務，提升公共安全強化服務機能。市長黃偉哲致詞特別要求必須按時程完成、也不能變更設計或追加預算，更不允許減項驗收，他也會特別拜託下任市長留意。

黃偉哲說，是政府能夠籌措的錢，很少，這個工程平均每坪花費高達235000多元，因為地處土壤易液化區，基樁要特別深，而且要加固，要花比較多的錢是沒錯，但是千萬不要再改來改去追加預算，如質如期這是他唯一的要求。

市府在仁德中洲里的公有市場兼活動中心工程，投入經費近4千萬元，今天動土邀集地方民意代表、里長及社區民眾參與。黃偉哲說，2樓的空間有七十多坪，可以擺二十多桌，也方便地方喜慶活動可以請大廚來辦桌宴客。

中洲公有零售市場老舊多年、環境陰暗不良出入不便，卻長期是地方居民日常採買的重要場域，市政府希望重建除改善市場使用環境也結合2樓社區活動中心功能，讓公共建設同時兼顧民生需求與社區發展，打造多元且具服務效能的公共空間。

經濟發展局長張婷媛表示，計畫興建地上二層建築，一樓公有市場空間，全面提升耐震結構、消防安全及通風採光等設施；二樓社區活動中心，提供居民辦理集會、課程及各項社區活動使用，強化地方公共服務量能。

市場處代處長林士群表示，工程費由市府整合相關資源推動，期盼創造複合機能空間及區域新地標，也提升公共設施使用效益，促進地方生活品質。

市府表示，工程期間將持續與地方保持溝通，妥善施工動線與安全措施，降低對周邊生活及營業影響，並朝如期如質完工目標努力，讓新建市場暨活動中心在116年完成，成為服務居民的重要據點。

台南中洲市場重建與活動中心工程今天動土。記者周宗禎／攝影
台南中洲市場重建與活動中心工程今天動土。記者周宗禎／攝影

台南中洲公有市場老舊環境不良，重建與活動中心工程今天動土。記者周宗禎／攝影
台南中洲公有市場老舊環境不良，重建與活動中心工程今天動土。記者周宗禎／攝影

台南中洲市場重建與活動中心工程今天動土。記者周宗禎／攝影
台南中洲市場重建與活動中心工程今天動土。記者周宗禎／攝影

黃偉哲

延伸閱讀

內政部砸50億元推「老宅延壽」計畫 估3,000棟老屋受惠

提升住宅安全整合部會資源攜手地方 政院50億特別預算挹注老宅大翻新

預防「天坑」意外發生 南市安平區老舊箱涵修繕完成

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

相關新聞

影／地方期待多年 台南中洲市場重建與活動中心動土

台南市「中洲公有零售市場暨活動中心」重建今天動土，預計明年完工。希望結合市場與社區服務，提升公共安全強化服務機能。市長黃偉哲致詞特別要求必須按時程完成、也不能變更設計或追加預算，更不允許減項驗收，他也會特別拜託下任市長留意。

26年不間斷！台南「熱血藥師」周日號召挽袖 贈品超值有得選

春節過後全台血液庫存警報頻傳。台南仁德太子藥局人稱「熱血藥師」的創辦人許文華，這個周日將連續26年自辦公益捐血。許藥師年年自費準備實用禮物、吸引大批鄉親參與，近年企業界好友得知也紛紛贊助贈品，呼籲民眾踴躍挽袖救人。

歷經風災...黃花風鈴木再綻金黃 八掌溪畔潮風鈴音樂市集明登場

春神報到，春節過後氣溫回升，嘉義八掌溪堤防旁的黃花風鈴木悄然綻放，一串串金黃花朵在枝頭搖曳，為河岸鋪上一層耀眼春色。今年花況，少了往昔鋪天蓋地的「黃色風暴」，去年丹娜絲颱風登陸侵襲，重創樹木，不少風鈴木枝幹折損、樹勢受損。歷經風災與枯水期考驗，部分樹木元氣大傷，使得今年規模難以重現盛況。儘管如此，仍然盛放的黃花更顯珍貴。

嘉義鐵路高架化工程疑再挖到遺址 市府拒現勘：資訊不明確

嘉義市鐵路高架化工程推進，掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊指稱，新建高架嘉義火車站工地疑似存在「嘉義．番仔溝遺址」文化層，三度行文要求市府現勘評估保存未獲同意；市府回應，尚未確認存在完整原堆積文化層或明確遺址範圍。

雙語學區帶動購屋潮 台南3區建商搶推主打

台南的雙語學校招生夯，建商也搭上話題，善化、安南九份子、歸仁新推案紛紛主打雙語學校學區，房仲業者認為，設籍時間與學校總量管制制度，使「學區宅」具備一定支撐力，不過購屋仍應回歸自住需求、財務相關規畫。

台南招生溫差大！雙語校家長搶破頭 小校難撐頻傳退場

少子化趨勢持續擴大，家長更願意投入教育資源，多個雙語學校招生都搶破頭，蓮潭國中小學一一四學年度國中部首度招生，登記比招生多了一百多人，今年預計再出現登記大於招生名額；然而整體仍面臨招生壓力，南化瑞峰國小成今年台南首間關門的學校。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。