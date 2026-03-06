南區就業博覽會 12日起一連4天成大登場

快訊

中央社／ 台南6日電

國立成功大學今天宣布，2026南區就業博覽會3月12日起一連4天在成大光復校區舉辦，前3天是企業徵才說明會，最後1天是徵才活動，提供逾1萬2300個工作機會。

成大指出，2026南區就業博覽會下週登場，3月12日至14日在成大光復校區國際會議廳舉行48場企業徵才說明會，15日由逾250家企業在光復校區設置超過350個攤位徵才。

成大表示，徵才企業預定提供逾1萬2300個工作機會，涵蓋半導體、智慧製造、AI（人工智慧）、雲端運算、綠能、金融服務、醫療、教育與營造等，徵才攤位分布在光復校區中正堂、學生活動中心前廣場、雲平大道、雲平大樓西側廣場。

成大說明，2026南區就業博覽會由成大和南部10所大專校院合辦，以「成功啟航，跨域鏈結新職涯」為主軸，期望整合產官學能量，打造具前瞻性的人才鏈結平台，協助青年學子與企業接軌未來職涯發展。

