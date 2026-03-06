快訊

以色列F-35首度擊落有人戰機！德黑蘭空戰畫面曝光

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

宜蘭北門商圈連環車禍…賓士男毒駕猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

等了3年終於來了！台東海端幸福巴士今發車 15部落不再怕沒車

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣海端鄉為改善偏鄉運輸問題，公所向公路局爭取「幸福巴士」計畫補助，並於今天通車正式上路營運。圖／讀者提供
台東縣海端鄉為改善偏鄉運輸問題，公所向公路局爭取「幸福巴士」計畫補助，並於今天通車正式上路營運。圖／讀者提供

台東縣海端鄉長期受限於地形與交通條件，部分部落交通不便。為改善偏鄉運輸問題，公所向公路局爭取「幸福巴士」計畫補助，並於今天通車正式上路營運。隨著5條全新路線啟動，深入客運難以到達的部落據點，全鄉公共運輸涵蓋率正式達到百分之百，補足「最後一哩路」。

鄉長胡金至表示，海端地處山區，轄內利稻、霧鹿、下馬等部落過去缺乏公車服務，居民外出往往需自行開車或仰賴親友接送，交通相當不便。加上山區道路常因颱風、地震或豪雨影響，一旦交通受阻，部落甚至可能形同孤島。

他說，公所歷時3年籌備交通改善方案，曾嘗試以醫療巴士接駁，但服務功能有限，如今透過「幸福巴士」計畫，終於將全鄉6村15個部落納入交通路網，讓交通服務更完善。

村民幽默語氣表示，偏鄉部落幅員遼闊，居民聚會活動多，以往偶爾會看到有人酒後在路上「倒來倒去」，如今有了幸福巴士，只要事先預約，「一通電話就能載你回家」，不僅方便，也能降低酒駕或路倒的風險，讓部落交通更安全。

通車典禮結束後，現場也安排民眾試乘，路線從海端體育館至海端國中。多位鄉親體驗後表示，車輛行駛平穩、車身高度適中，長者上下車較為輕鬆，整體乘坐感受良好。鄉親也指出，過去搭乘客運必須配合固定班次時間，如今幸福巴士機動性更高，加上全票25元、半票13元的銅板價，對沒有固定收入的長輩相當友善。

高雄區監理所所長馮靜滿指出，改善偏鄉交通一直是公路局的重要政策方向。該案共補助營運費用、車機租賃、站牌建置及行銷推廣等經費約271萬元，由營運單位投入4輛9人座營業小客車提供服務。

新設路線包括「海端－廣原長青樂活線」、「新武－海端學生線」、「崁頂－加拿部落線」、「海中宿舍線」以及「彈性預約生活線」，其中預約生活線須於搭乘前2日透過電話或LINE完成預約。

馮靜滿表示，在中央與地方合作推動下，海端鄉公共運輸涵蓋率已達100%，未來也將依據鄉民實際搭乘需求持續滾動檢討與調整，讓偏鄉居民能享有更完善且友善的公共運輸服務。

台東縣海端鄉隨著5條全新路線啟動，深入客運難以到達的部落據點，全鄉公共運輸涵蓋率正式達到百分之百，補足「最後一哩路」。圖／讀者提供
台東縣海端鄉隨著5條全新路線啟動，深入客運難以到達的部落據點，全鄉公共運輸涵蓋率正式達到百分之百，補足「最後一哩路」。圖／讀者提供

幸福巴士 公共運輸

延伸閱讀

內政部砸50億元推「老宅延壽」計畫 估3,000棟老屋受惠

南投FunTOUR巴士 停靠景點免轉乘

觀光大縣落漆？市區景點公車站外籍遊客淋雨等車 「南迴阿嬤」再現

春節慰勞公車從業人員！侯友宜致謝堅守崗位 守護市民行的日常

相關新聞

台南招生溫差大！雙語校家長搶破頭 小校難撐頻傳退場

少子化趨勢持續擴大，家長更願意投入教育資源，多個雙語學校招生都搶破頭，蓮潭國中小學一一四學年度國中部首度招生，登記比招生多了一百多人，今年預計再出現登記大於招生名額；然而整體仍面臨招生壓力，南化瑞峰國小成今年台南首間關門的學校。

等了3年終於來了！台東海端幸福巴士今發車 15部落不再怕沒車

台東縣海端鄉長期受限於地形與交通條件，部分部落交通不便。為改善偏鄉運輸問題，公所向公路局爭取「幸福巴士」計畫補助，並於今天通車正式上路營運。隨著5條全新路線啟動，深入客運難以到達的部落據點，全鄉公共運輸涵蓋率正式達到百分之百，補足「最後一哩路」。

姐妹們衝了...北市女性限定 這一天運動優惠只要38元

3月8日國際婦女節即將到來，台北市體育局推出專屬運動優惠，當天凡女性到北市各運動中心、公園泳池，可享單次入場使用健身房或游泳池38元的超值銅板價，另U-Sport攜手民間運動場館推出免費體驗課程、首月38元入會等婦女節專屬優惠。

台中菜奇「鴉」公園撞名台南人氣菜奇「鴨」 台南市場處回應了

台中市政府將北區中央公有零售市場原址改建為「菜奇鴉公園」，卻因名稱與台南市市場處吉祥物「菜奇鴨」高度雷同，「鴨」、「鴉」只差一字，引發台南市民不滿，質疑有抄襲之嫌。對此台南市場處也回應表示，菜奇鴨是2021年民眾票選冠軍，近年已成為台南市代表人氣IP，並在今年一月取得商標權。

26年不間斷！台南「熱血藥師」周日號召挽袖 贈品超值有得選

春節過後全台血液庫存警報頻傳。台南仁德太子藥局人稱「熱血藥師」的創辦人許文華，這個周日將連續26年自辦公益捐血。許藥師年年自費準備實用禮物、吸引大批鄉親參與，近年企業界好友得知也紛紛贊助贈品，呼籲民眾踴躍挽袖救人。

歷經風災...黃花風鈴木再綻金黃 八掌溪畔潮風鈴音樂市集明登場

春神報到，春節過後氣溫回升，嘉義八掌溪堤防旁的黃花風鈴木悄然綻放，一串串金黃花朵在枝頭搖曳，為河岸鋪上一層耀眼春色。今年花況，少了往昔鋪天蓋地的「黃色風暴」，去年丹娜絲颱風登陸侵襲，重創樹木，不少風鈴木枝幹折損、樹勢受損。歷經風災與枯水期考驗，部分樹木元氣大傷，使得今年規模難以重現盛況。儘管如此，仍然盛放的黃花更顯珍貴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。