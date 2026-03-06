快訊

姐妹們衝了...北市女性限定 這一天運動優惠只要38元

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市體育局推出3月8日國際婦女節專屬運動優惠，當天凡女性到北市各運動中心、公園泳池，可享單次入場使用健身房或游泳池38元的超值銅板價。圖／北市體育局提供
台北市體育局推出3月8日國際婦女節專屬運動優惠，當天凡女性到北市各運動中心、公園泳池，可享單次入場使用健身房或游泳池38元的超值銅板價。圖／北市體育局提供

3月8日國際婦女節即將到來，台北市體育局推出專屬運動優惠，當天凡女性到北市各運動中心、公園泳池，可享單次入場使用健身房或游泳池38元的超值銅板價，另U-Sport攜手民間運動場館推出免費體驗課程、首月38元入會等婦女節專屬優惠。

體育局說，全民運動署去年運動現況調查，北市規律運動人口比率為39.6％，其中男性規律運動比率為44.1％，女性為35.6％，女性遠低於男性；在運動強度、每周運動次數、每次運動時間上，男性均高於女性；調查也指出，若有開設女性專屬課程、親子運動課程及場地優惠措施，將能有效提升女性參與運動的頻率與意願。

體育局推出「U-Sport台北樂運動」，透過入場運動、戶外健走跑步即可獲得多重優惠用途的U幣，持續鼓勵女性規律運動賺好康。

體育局也藉由一年一度的三八婦女節當天，推出女性至北市各運動中心、永春活力館、三民公園游泳池、榮星花園游泳池及北市網球中心健身房，享單次入場使用健身房或游泳池38元，各運動中心也配合規畫皮拉提斯、有氧、瑜珈、飛輪等受女性喜愛的運動課程優惠。  

體育局說，U-Sport也攜手民間運動場館推出婦女節專屬優惠，祭出免費體驗課程、首月38元入會及兩人同行折扣等，鼓勵女性朋友在3月以最實惠的價格，走入運動場館培養規律運動習慣，詳情可上臉書粉專「U-Sport台北樂運動」查詢。

三八婦女節當天，女性至北市各運動中心、永春活力館、三民公園游泳池、榮星花園游泳池及北市網球中心健身房，享單次入場使用健身房或游泳池38元。圖／北市體育局提供
三八婦女節當天，女性至北市各運動中心、永春活力館、三民公園游泳池、榮星花園游泳池及北市網球中心健身房，享單次入場使用健身房或游泳池38元。圖／北市體育局提供

