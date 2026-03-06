快訊

台中菜奇「鴉」公園撞名台南人氣菜奇「鴨」 台南市場處回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市場處兩大人氣吉祥物「菜市鴨」（左）和「夜市鴨」，市長黃偉哲還為夜市吉祥物「夜奇鴨」舉行出道記者會。圖／台南市政府提供
台中市政府將北區中央公有零售市場原址改建為「菜奇鴉公園」，卻因名稱與台南市市場處吉祥物「菜奇鴨」高度雷同，「鴨」、「鴉」只差一字，引發台南市民不滿，質疑有抄襲之嫌。對此台南市場處也回應表示，菜奇鴨是2021年民眾票選冠軍，近年已成為台南市代表人氣IP，並在今年一月取得商標權。

菜奇鴨（Tsài-tshī-á）是台南市市場處的官方吉祥物，設計源自「菜市場」的台語諧音，為一隻頭頂菜葉、身穿圍裙的擬人化呆萌鴨子。它在2021年選拔中奪冠並爆紅，代表在地傳統市場文化。菜奇鴨還有兄弟「夜奇鴨」（夜市諧音梗）聯手出擊，推出實用貼圖與實體周邊，曾以10米巨型氣球亮相，是知名的台南觀光IP。

「菜奇鴨」也實際走進各大市場與活動場域。例如配合西市場（大菜市）整建後重新開幕，推出限量周邊與打卡任務，吸引民眾回流逛市場，開幕當天推出「菜市鴨」杯套爆紅，民眾看得到買不到，持續敲碗要求開賣，今年春節結合工務局特色公園打卡集章抽200隻，竟吸引上萬民眾參加。

今年更首度以10公尺巨型充氣偶亮相，進駐新化年貨大街，展期6天，成為年節期間吸睛焦點。最近的國際蘭展「菜奇鴨」攜手兄弟「夜奇鴨」以3D影片飛到降落蘭展大門，「菜奇鴨」近年爆紅，源自台南市場品牌行銷的創意成果，討喜外型搭配台灣人熟悉的諧音梗，成功拉近年輕族群與傳統市場的距離，也成為外地旅客認識台南市場文化的重要入口。

台南市場處代理處長林士群說，有看到社群熱烈討論，台中的菜奇「鴉」公園，只有一個字不同，似有刻意閃避，台南市的「菜奇鴨」誕生時間和背景都有脈落可循，且受到民眾喜愛程度，已成為台南市的代表性吉祥物，市府也做為核心推廣角色，不只是諧音梗，更成為台南市本土IP及城市代言人。

據指出，台中市北區中央公有零售市場去年7月拆除，原址啟動轉型，台中市政府建設局投入3500萬元闢建公園，將打造台中市首座塗鴉主題公園「菜奇鴉公園」，今年3月已開工，預計10月完工，將成北區舊城再生與青年文化進駐的新地標。據台中市政府建設局長陳大田表示，「菜奇鴉公園」命名融合市場台語諧音與街頭塗鴉文化，延續在地庶民記憶，同時注入創意元素，使公共空間轉型為展現城市活力的平台。

台南市場處人氣吉祥物「菜市鴨」還開發周邊商品。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處吉祥物「菜市鴨」杯套爆紅，卻看得到買不到，今年春節結合工務局特色公園打卡集章抽200隻，竟吸引上萬民眾參加。記者吳淑玲／攝影
台南市場處兩大人氣吉祥物「菜市鴨」（左）和「夜市鴨」，還有開發可愛貼圖。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處今年新推出「菜奇鴨與夜奇鴨實用小貼圖」。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處人氣吉祥物「菜市鴨」還開發周邊商品。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處今年新推出「菜奇鴨與夜奇鴨實用小貼圖」。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處今年新推出「菜奇鴨與夜奇鴨實用小貼圖」。圖／取自台南市場處粉專
台南市場處人氣吉祥物「菜市鴨」超大型氣球玩偶。圖／取自台南市場處粉專
