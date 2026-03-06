快訊

嚇！Meta Ray-Ban智慧眼鏡外包員工爆料：極度私密影像送往肯亞進行人工審查

美想主導全球算力！擬推AI晶片全球許可制 輝達和超微勢受衝擊

杜拜買房遇飛彈會崩盤嗎？專家揭戰爭真相：最先崩的不是房價

聽新聞
0:00 / 0:00

26年不間斷！台南「熱血藥師」周日號召挽袖 贈品超值有得選

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
26年不間斷！「熱血藥師」許文華周日再號召大家災挽袖。記者周宗禎／攝影
26年不間斷！「熱血藥師」許文華周日再號召大家災挽袖。記者周宗禎／攝影

春節過後全台血液庫存警報頻傳。台南仁德太子藥局人稱「熱血藥師」的創辦人許文華，這個周日將連續26年自辦公益捐血。許藥師年年自費準備實用禮物、吸引大批鄉親參與，近年企業界好友得知也紛紛贊助贈品，呼籲民眾踴躍挽袖救人。

許文華26年前因當時民間自辦捐血不普遍，他看到春節連假後血庫面臨缺血困境，為協助捐血中心的朋友，決定挺身而出。即便在三年新冠肺炎疫情嚴峻期間，也從未停辦。

這份超過四分之一世紀的堅持、讓他贏得「熱血藥師」美譽。統計歷年來30多場的募血，累計已募集300多萬cc鮮血，挹注血庫救人無數。

不像許多單位捐血活動的贈品經常是麵條、產量過剩蔬果或飲料與大賣場100、200元禮券禮券，許文華的捐血贈品都經過思考挑選多很實用，每年都吸引吸引鄉親事先打聽。

許文華說，為鼓勵民眾參與，每年都花心思挑選不一樣的禮物。起初是他獨力籌辦，後來企業界好友感動，紛紛加入贊助，獎品規模加碼。出動兩輛捐血車也往往要傍晚才收工，今年希望也要至少500袋鮮血。

預計（8日）早上8點半至下午5點在仁德區太子藥局旁舉行。今年的贈品依然主打「實用」：電動牙刷、水冷霧化扇、電子體重計及不鏽鋼快煮壺都是品牌產品、四選一。

熱血支持者則加碼：捐血500cc加贈關廟麵1包、五色口罩1盒、衛生紙1串。也有「早鳥禮」：前100名完成捐血者，再贈送麗池米1包。

許文華說，春節期間捐血量大減，氣象預報周日降雨機率是0，希望鄉親能趁著好天氣，一起挽袖救人，緩解血荒。

26年不間斷！「熱血藥師」許文華周日再號召大家災挽袖。記者周宗禎／攝影
26年不間斷！「熱血藥師」許文華周日再號召大家災挽袖。記者周宗禎／攝影

捐血中心 新冠肺炎 捐血

延伸閱讀

西堤攜安心亞補給愛心行動 捐血即享套餐愛心5折

開工第一天高雄知名企業率先捐血 還送麵包號召民眾參與

全台血庫告急 存量剩3.8天

花蓮血庫拉警報 縣府贈600張職棒門票捐血就能兌換

相關新聞

台南招生溫差大！雙語校家長搶破頭 小校難撐頻傳退場

少子化趨勢持續擴大，家長更願意投入教育資源，多個雙語學校招生都搶破頭，蓮潭國中小學一一四學年度國中部首度招生，登記比招生多了一百多人，今年預計再出現登記大於招生名額；然而整體仍面臨招生壓力，南化瑞峰國小成今年台南首間關門的學校。

台中菜奇「鴉」公園撞名台南人氣菜奇「鴨」 台南市場處回應了

台中市政府將北區中央公有零售市場原址改建為「菜奇鴉公園」，卻因名稱與台南市市場處吉祥物「菜奇鴨」高度雷同，「鴨」、「鴉」只差一字，引發台南市民不滿，質疑有抄襲之嫌。對此台南市場處也回應表示，菜奇鴨是2021年民眾票選冠軍，近年已成為台南市代表人氣IP，並在今年一月取得商標權。

26年不間斷！台南「熱血藥師」周日號召挽袖 贈品超值有得選

春節過後全台血液庫存警報頻傳。台南仁德太子藥局人稱「熱血藥師」的創辦人許文華，這個周日將連續26年自辦公益捐血。許藥師年年自費準備實用禮物、吸引大批鄉親參與，近年企業界好友得知也紛紛贊助贈品，呼籲民眾踴躍挽袖救人。

歷經風災...黃花風鈴木再綻金黃 八掌溪畔潮風鈴音樂市集明登場

春神報到，春節過後氣溫回升，嘉義八掌溪堤防旁的黃花風鈴木悄然綻放，一串串金黃花朵在枝頭搖曳，為河岸鋪上一層耀眼春色。今年花況，少了往昔鋪天蓋地的「黃色風暴」，去年丹娜絲颱風登陸侵襲，重創樹木，不少風鈴木枝幹折損、樹勢受損。歷經風災與枯水期考驗，部分樹木元氣大傷，使得今年規模難以重現盛況。儘管如此，仍然盛放的黃花更顯珍貴。

嘉義鐵路高架化工程疑再挖到遺址 市府拒現勘：資訊不明確

嘉義市鐵路高架化工程推進，掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊指稱，新建高架嘉義火車站工地疑似存在「嘉義．番仔溝遺址」文化層，三度行文要求市府現勘評估保存未獲同意；市府回應，尚未確認存在完整原堆積文化層或明確遺址範圍。

雙語學區帶動購屋潮 台南3區建商搶推主打

台南的雙語學校招生夯，建商也搭上話題，善化、安南九份子、歸仁新推案紛紛主打雙語學校學區，房仲業者認為，設籍時間與學校總量管制制度，使「學區宅」具備一定支撐力，不過購屋仍應回歸自住需求、財務相關規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。