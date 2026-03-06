26年不間斷！台南「熱血藥師」周日號召挽袖 贈品超值有得選

春節過後全台血液庫存警報頻傳。台南仁德太子藥局人稱「熱血藥師」的創辦人許文華，這個周日將連續26年自辦公益捐血。許藥師年年自費準備實用禮物、吸引大批鄉親參與，近年企業界好友得知也紛紛贊助贈品，呼籲民眾踴躍挽袖救人。

許文華26年前因當時民間自辦捐血不普遍，他看到春節連假後血庫面臨缺血困境，為協助捐血中心的朋友，決定挺身而出。即便在三年新冠肺炎疫情嚴峻期間，也從未停辦。

這份超過四分之一世紀的堅持、讓他贏得「熱血藥師」美譽。統計歷年來30多場的募血，累計已募集300多萬cc鮮血，挹注血庫救人無數。

不像許多單位捐血活動的贈品經常是麵條、產量過剩蔬果或飲料與大賣場100、200元禮券禮券，許文華的捐血贈品都經過思考挑選多很實用，每年都吸引吸引鄉親事先打聽。

許文華說，為鼓勵民眾參與，每年都花心思挑選不一樣的禮物。起初是他獨力籌辦，後來企業界好友感動，紛紛加入贊助，獎品規模加碼。出動兩輛捐血車也往往要傍晚才收工，今年希望也要至少500袋鮮血。

預計（8日）早上8點半至下午5點在仁德區太子藥局旁舉行。今年的贈品依然主打「實用」：電動牙刷、水冷霧化扇、電子體重計及不鏽鋼快煮壺都是品牌產品、四選一。

熱血支持者則加碼：捐血500cc加贈關廟麵1包、五色口罩1盒、衛生紙1串。也有「早鳥禮」：前100名完成捐血者，再贈送麗池米1包。

許文華說，春節期間捐血量大減，氣象預報周日降雨機率是0，希望鄉親能趁著好天氣，一起挽袖救人，緩解血荒。