歷經風災...黃花風鈴木再綻金黃 八掌溪畔潮風鈴音樂市集明登場

春神報到，春節過後氣溫回升，嘉義八掌溪堤防旁的黃花風鈴木悄然綻放，一串串金黃花朵在枝頭搖曳，為河岸鋪上一層耀眼春色。今年花況，少了往昔鋪天蓋地的「黃色風暴」，去年丹娜絲颱風登陸侵襲，重創樹木，不少風鈴木枝幹折損、樹勢受損。歷經風災與枯水期考驗，部分樹木元氣大傷，使得今年規模難以重現盛況。儘管如此，仍然盛放的黃花更顯珍貴。

園藝專家指出，風鈴木花期落在每年2至4月，是否「炸裂式」盛開，關鍵在於前1年10至12月的降雨與日照條件，以及當年1、2月的水分補給。若秋末雨少、日照充足，加上開春雨水適中，花況就會燦爛奔放；反之花量減少。一般花期約10天至2周，稍縱即逝，更添賞花的珍惜感。

為延續賞花熱潮，市政府明後天周休7日、8日在八掌溪右岸堤防舉辦「潮風鈴黃花風音樂市集」，結合花季景觀與現場演出，打造限定版春日派對。去年活動2天吸引超過10萬人次，今年全面升級，卡司陣容更為堅強。由在地嘉頌重奏團揭開序幕，接續邀請持修、鄧福如、守夜人、黃玠瑋、icyball冰球樂團、溫蒂漫步與戴愛玲輪番登台，壓軸由羅時豐攜手李雅英熱力演出， 曲風橫跨流行、創作與樂團演出，為花季注入多元聽覺層次。

市集規模擴大，每天規畫60攤特色攤位，集結文創手作、風格選品與人氣美食，讓民眾在花海中邊逛邊吃、邊聽邊拍，感受春日浪漫。活動時間為週末上午10點至下午5點。市府建議搭乘市區公車中校、新民幹線於五人中學站下車步行前往；主辦單位協調輔仁中學與立仁高中開放校區停車空間，風雨過後，花仍盛開。雖未再現當年漫天金黃壯闊場景，但歷經風災洗禮挺立綻放的風鈴木，正以最動人的姿態，訴說屬於八掌溪的堅韌與希望。