嘉義鐵路高架化工程疑再挖到遺址 市府拒現勘：資訊不明確

嘉義市鐵路高架化工程推進，掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊指稱，新建高架嘉義火車站工地疑似存在「嘉義．番仔溝遺址」文化層，三度行文要求市府現勘評估保存未獲同意；市府回應，尚未確認存在完整原堆積文化層或明確遺址範圍。

鐵高工程Ｃ六一二標新建火車站工程基礎探挖，去年在橋墩Ｐ二六六周邊發現早期鐵道設施遺構，嘉市文化局邀文資委員、考古與工程單位開會研議保存，元月會勘後經討論，工程單位將在古蹟轉車台旁規畫景觀空間，預留可容納遺構展示範圍，不過考古團隊發現，鐵道設施遺構下方，還疑似屬其他遺址範圍。

言古文化考古團隊指出，該處上層地層為日治時期至戰後初期鐵道設施遺構，下層出土陶片、硬陶、瓷片、玻璃珠，甚至發現疑似干欄式房屋木樁遺構，研判屬於「嘉義．番仔溝遺址」範圍；團隊認為，這處遺址可能與清代文獻所載「諸羅山社」聚落群有關，是研究嘉義地區史前至近代發展的重要線索，一旦大型機具持續開挖，原堆積文化層恐遭破壞，屆時難以回復。

文化局說，鐵路高架工程啟動以來即與工程單位及考古團隊合作推動監看機制，開挖過程同步觀察、拍照記錄，目前出土遺物仍屬零星陶土與初步觀察階段，尚未確認存在完整原堆積文化層或明確遺址範圍，依考古監看實務，應持續加密監看與資料整理，待資訊更明確後，再邀文資委員現勘評估。鐵道局中部工程分局指出，依文資主管機關決議執行，工程持續推進。