嘉義鐵路高架化工程疑再挖到遺址 市府拒現勘：資訊不明確

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市鐵路高架化工程的新建高架嘉義火車站工地，先前發現早期鐵道設施遺構，言古文化考古團隊再指稱鐵道設施遺構下方疑似存在「嘉義．番仔溝遺址」文化層。圖／言古文化考古團隊提供
嘉義市鐵路高架化工程的新建高架嘉義火車站工地，先前發現早期鐵道設施遺構，言古文化考古團隊再指稱鐵道設施遺構下方疑似存在「嘉義．番仔溝遺址」文化層。圖／言古文化考古團隊提供

嘉義鐵路高架化工程推進，掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊指稱，新建高架嘉義火車站工地疑似存在「嘉義．番仔溝遺址」文化層，三度行文要求市府現勘評估保存未獲同意；市府回應，尚未確認存在完整原堆積文化層或明確遺址範圍。

鐵高工程Ｃ六一二標新建火車站工程基礎探挖，去年在橋墩Ｐ二六六周邊發現早期鐵道設施遺構，嘉市文化局邀文資委員、考古與工程單位開會研議保存，元月會勘後經討論，工程單位將在古蹟轉車台旁規畫景觀空間，預留可容納遺構展示範圍，不過考古團隊發現，鐵道設施遺構下方，還疑似屬其他遺址範圍。

言古文化考古團隊指出，該處上層地層為日治時期至戰後初期鐵道設施遺構，下層出土陶片、硬陶、瓷片、玻璃珠，甚至發現疑似干欄式房屋木樁遺構，研判屬於「嘉義．番仔溝遺址」範圍；團隊認為，這處遺址可能與清代文獻所載「諸羅山社」聚落群有關，是研究嘉義地區史前至近代發展的重要線索，一旦大型機具持續開挖，原堆積文化層恐遭破壞，屆時難以回復。

文化局說，鐵路高架工程啟動以來即與工程單位及考古團隊合作推動監看機制，開挖過程同步觀察、拍照記錄，目前出土遺物仍屬零星陶土與初步觀察階段，尚未確認存在完整原堆積文化層或明確遺址範圍，依考古監看實務，應持續加密監看與資料整理，待資訊更明確後，再邀文資委員現勘評估。鐵道局中部工程分局指出，依文資主管機關決議執行，工程持續推進。

日治時期 鐵道 遺址 嘉義 鐵路高架化 考古

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

雙語學區帶動購屋潮 台南3區建商搶推主打

台南的雙語學校招生夯，建商也搭上話題，善化、安南九份子、歸仁新推案紛紛主打雙語學校學區，房仲業者認為，設籍時間與學校總量管制制度，使「學區宅」具備一定支撐力，不過購屋仍應回歸自住需求、財務相關規畫。

台南招生溫差大！雙語校家長搶破頭 小校難撐頻傳退場

少子化趨勢持續擴大，家長更願意投入教育資源，多個雙語學校招生都搶破頭，蓮潭國中小學一一四學年度國中部首度招生，登記比招生多了一百多人，今年預計再出現登記大於招生名額；然而整體仍面臨招生壓力，南化瑞峰國小成今年台南首間關門的學校。

熱血應援WBC世界棒球經典賽 嘉義縣戀人公園現場轉播

2026年世界棒球經典賽WBC戰火點燃，全台球迷熱血沸騰，嘉義縣結合2026台灣燈會，3月5日至8日在戀人公園舉辦「經典之戰 光躍台灣」應援派對，現場設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援，並發放限量加油棒，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

會呼吸課桌椅進校園 木都嘉市導入近千套國產柳杉打造第2座森林

嘉義市推動校園永續再跨一步，市府下午與林保署在嘉北國小舉行聯合記者會，宣布全市國中小導入992套以國產柳杉打造的課桌椅，讓校園化身「第2座森林」，預估可固碳約23公噸，為城市邁向低碳與永續發展再添新里程。

