雙語學區帶動購屋潮 台南3區建商搶推主打

台南的雙語學校招生夯，建商也搭上話題，善化、安南九份子、歸仁新推案紛紛主打雙語學校學區，房仲業者認為，設籍時間與學校總量管制制度，使「學區宅」具備一定支撐力，不過購屋仍應回歸自住需求、財務相關規畫。

雙語學校學區的房市受矚目，建商紛紛推案，善化區車站商圈的預售案「興華苑」鄰近大成國小、蓮潭國中小學區，吸引南科園區工程師與在地自住客詢問，預售實價登錄每坪均價四十三萬多元；蓮潭國中小學區的成屋「聯上APPLE」，總價二六○○萬至三八○○萬元不等。安南區九份子國中小學學區的預售案「悦讀耶魯」每坪均價約卅九萬元、預售案「一字得」均價也卅九萬多元；歸仁區以K12沙崙高級中學為主打，成屋案「達麗世界仁」均價每坪四十四萬多元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雙語學校多有總量管制，關乎到設籍時間，許多家長更提早三至五年布局，明星雙語學區房價與買氣因而同步升溫，不過購屋仍應回歸自住需求與財務規畫，避免過度追價。

信義房屋台南民生店協理張榮認為，早年常見家長為了孩子升學需求，購屋於明星學校學區，例如建興國中、後甲國小、南師附小、崇明國中、崇明國小等，近期善化、安南、歸仁則因南科等產業，工作人口進駐，也逐漸發展生活機能，包括增加教育需求，據觀察，善化、歸仁等這幾區購屋情形，學區設籍不一定是唯一考量因素，但有雙語學校學區，應對房市有相輔相成的效果。