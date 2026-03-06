聽新聞
0:00 / 0:00

雙語學區帶動購屋潮 台南3區建商搶推主打

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南許多明星雙語學區帶動家長購屋潮，建商近年來推案也多主打學區優勢。圖為善化區蓮潭國中小。記者萬于甄／攝影
台南許多明星雙語學區帶動家長購屋潮，建商近年來推案也多主打學區優勢。圖為善化區蓮潭國中小。記者萬于甄／攝影

台南的雙語學校招生夯，建商也搭上話題，善化、安南九份子、歸仁新推案紛紛主打雙語學校學區，房仲業者認為，設籍時間與學校總量管制制度，使「學區宅」具備一定支撐力，不過購屋仍應回歸自住需求、財務相關規畫。

雙語學校學區的房市受矚目，建商紛紛推案，善化區車站商圈的預售案「興華苑」鄰近大成國小、蓮潭國中小學區，吸引南科園區工程師與在地自住客詢問，預售實價登錄每坪均價四十三萬多元；蓮潭國中小學區的成屋「聯上APPLE」，總價二六○○萬至三八○○萬元不等。安南區九份子國中小學學區的預售案「悦讀耶魯」每坪均價約卅九萬元、預售案「一字得」均價也卅九萬多元；歸仁區以K12沙崙高級中學為主打，成屋案「達麗世界仁」均價每坪四十四萬多元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雙語學校多有總量管制，關乎到設籍時間，許多家長更提早三至五年布局，明星雙語學區房價與買氣因而同步升溫，不過購屋仍應回歸自住需求與財務規畫，避免過度追價。

信義房屋台南民生店協理張榮認為，早年常見家長為了孩子升學需求，購屋於明星學校學區，例如建興國中、後甲國小、南師附小、崇明國中、崇明國小等，近期善化、安南、歸仁則因南科等產業，工作人口進駐，也逐漸發展生活機能，包括增加教育需求，據觀察，善化、歸仁等這幾區購屋情形，學區設籍不一定是唯一考量因素，但有雙語學校學區，應對房市有相輔相成的效果。

實價登錄 學區 台南 預售

延伸閱讀

台積電助攻？高雄這間國立大學周邊房價漲逾一成

租房子也能卡位北市明星學區？信義房屋專家直言不輕鬆

台北市房價鬆動了！新案最低7字頭 這區每坪回落10萬元

鬆動了！北市低價案重回7字頭

相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

嘉義鐵路高架化工程疑再挖到遺址 市府拒現勘：資訊不明確

嘉義市鐵路高架化工程推進，掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊指稱，新建高架嘉義火車站工地疑似存在「嘉義．番仔溝遺址」文化層，三度行文要求市府現勘評估保存未獲同意；市府回應，尚未確認存在完整原堆積文化層或明確遺址範圍。

雙語學區帶動購屋潮 台南3區建商搶推主打

台南的雙語學校招生夯，建商也搭上話題，善化、安南九份子、歸仁新推案紛紛主打雙語學校學區，房仲業者認為，設籍時間與學校總量管制制度，使「學區宅」具備一定支撐力，不過購屋仍應回歸自住需求、財務相關規畫。

台南招生溫差大！雙語校家長搶破頭 小校難撐頻傳退場

少子化趨勢持續擴大，家長更願意投入教育資源，多個雙語學校招生都搶破頭，蓮潭國中小學一一四學年度國中部首度招生，登記比招生多了一百多人，今年預計再出現登記大於招生名額；然而整體仍面臨招生壓力，南化瑞峰國小成今年台南首間關門的學校。

熱血應援WBC世界棒球經典賽 嘉義縣戀人公園現場轉播

2026年世界棒球經典賽WBC戰火點燃，全台球迷熱血沸騰，嘉義縣結合2026台灣燈會，3月5日至8日在戀人公園舉辦「經典之戰 光躍台灣」應援派對，現場設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援，並發放限量加油棒，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

會呼吸課桌椅進校園 木都嘉市導入近千套國產柳杉打造第2座森林

嘉義市推動校園永續再跨一步，市府下午與林保署在嘉北國小舉行聯合記者會，宣布全市國中小導入992套以國產柳杉打造的課桌椅，讓校園化身「第2座森林」，預估可固碳約23公噸，為城市邁向低碳與永續發展再添新里程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。