台南招生溫差大！雙語校家長搶破頭 小校難撐頻傳退場

少子化趨勢持續擴大，家長更願意投入教育資源，多個雙語學校招生都搶破頭，蓮潭國中小學一一四學年度國中部首度招生，登記比招生多了一百多人，今年預計再出現登記大於招生名額；然而整體仍面臨招生壓力，南化瑞峰國小成今年台南首間關門的學校。

南市教育局說明，雙語教育採普及化推動，與其他縣市採重點學校推動方式不同，自一一三學年度起全市學校均已達每周雙語授課節數六分之一以上，同時持續增加雙語授課節數與實施年級比率，而去年八月發布雙語教育第二期中程計畫，強化教師雙語教學能力、營造校園雙語學習環境、擴增雙語師資及連結國際教育資源。

台南近年雙語教育發展快速，其中善化、安南、歸仁三區成為焦點，市府為因應南科人口移入善化，投入五點七億元進行蓮潭國中小第二期校舍及國中新建工程，一一四學年度國中部首度招生二四○人，登記人數達三五二人；安南區九份子國中小一一四學年度國中部招生一五○人，登記人數達二○四人，小一新生同樣出現備取情形；歸仁區沙崙高級中學國中部招收一八○人，登記人數也突破兩百人。

「標榜雙語教育或雙語學校可謂是兩面刃！」東區德高國小校長劉裕承認為，以一般公立國小而言要全面推動雙語授課仍有難度，例如自然、數學等科目較難完全以英語教學，因此是否主打雙語，對招生影響其實未必如外界想像般大。

劉裕承說，目前雙語政策重點仍在於培養學生敢說、願意說英語，校方近年推動課室化英語與情境式英語教學，並聘請外籍教師與雙語教師共同授課，先讓學生對英語產生興趣，反而更獲得家長認同。

不過，在少子化浪潮下，台南整體學校仍面臨招生壓力，近年多所小校陸續停辦，去年南化區玉山、新營區新橋、北門區雙春、南化區西埔共四所國小停辦，而南化區瑞峰國小也確定將於今年八月吹熄燈號。

另，位於都會區的東區博愛國小，則因學區人口老化與結構變遷，新生人數明顯減少。台南一一五學年度國中小新生報到預計月底展開，市府屆時關注各校招生情況。