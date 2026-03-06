聽新聞
0:00 / 0:00

台南招生溫差大！雙語校家長搶破頭 小校難撐頻傳退場

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市普及化推動雙語教育，雙語學校也受青睞，多校今年預計再出現登記大於招生名額情形。圖為雙語教育示意圖。圖／南市教育局提供
台南市普及化推動雙語教育，雙語學校也受青睞，多校今年預計再出現登記大於招生名額情形。圖為雙語教育示意圖。圖／南市教育局提供

少子化趨勢持續擴大，家長更願意投入教育資源，多個雙語學校招生都搶破頭，蓮潭國中小學一一四學年度國中部首度招生，登記比招生多了一百多人，今年預計再出現登記大於招生名額；然而整體仍面臨招生壓力，南化瑞峰國小成今年台南首間關門的學校。

南市教育局說明，雙語教育採普及化推動，與其他縣市採重點學校推動方式不同，自一一三學年度起全市學校均已達每周雙語授課節數六分之一以上，同時持續增加雙語授課節數與實施年級比率，而去年八月發布雙語教育第二期中程計畫，強化教師雙語教學能力、營造校園雙語學習環境、擴增雙語師資及連結國際教育資源。

台南近年雙語教育發展快速，其中善化、安南、歸仁三區成為焦點，市府為因應南科人口移入善化，投入五點七億元進行蓮潭國中小第二期校舍及國中新建工程，一一四學年度國中部首度招生二四○人，登記人數達三五二人；安南區九份子國中小一一四學年度國中部招生一五○人，登記人數達二○四人，小一新生同樣出現備取情形；歸仁區沙崙高級中學國中部招收一八○人，登記人數也突破兩百人。

「標榜雙語教育或雙語學校可謂是兩面刃！」東區德高國小校長劉裕承認為，以一般公立國小而言要全面推動雙語授課仍有難度，例如自然、數學等科目較難完全以英語教學，因此是否主打雙語，對招生影響其實未必如外界想像般大。

劉裕承說，目前雙語政策重點仍在於培養學生敢說、願意說英語，校方近年推動課室化英語與情境式英語教學，並聘請外籍教師與雙語教師共同授課，先讓學生對英語產生興趣，反而更獲得家長認同。

不過，在少子化浪潮下，台南整體學校仍面臨招生壓力，近年多所小校陸續停辦，去年南化區玉山、新營區新橋、北門區雙春、南化區西埔共四所國小停辦，而南化區瑞峰國小也確定將於今年八月吹熄燈號。

另，位於都會區的東區博愛國小，則因學區人口老化與結構變遷，新生人數明顯減少。台南一一五學年度國中小新生報到預計月底展開，市府屆時關注各校招生情況。

少子化 雙語教育 台南

延伸閱讀

少子化掀學區卡位戰！台南三大熱門雙語戰區 建商搶插旗

高中專業群科甄選3月9日起報名 87校提供7598名額

白漆藍磚 竹北實中明年初完工

新竹市三年三階段 調降國小班級人數至28人

相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

嘉義鐵路高架化工程疑再挖到遺址 市府拒現勘：資訊不明確

嘉義市鐵路高架化工程推進，掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊指稱，新建高架嘉義火車站工地疑似存在「嘉義．番仔溝遺址」文化層，三度行文要求市府現勘評估保存未獲同意；市府回應，尚未確認存在完整原堆積文化層或明確遺址範圍。

雙語學區帶動購屋潮 台南3區建商搶推主打

台南的雙語學校招生夯，建商也搭上話題，善化、安南九份子、歸仁新推案紛紛主打雙語學校學區，房仲業者認為，設籍時間與學校總量管制制度，使「學區宅」具備一定支撐力，不過購屋仍應回歸自住需求、財務相關規畫。

台南招生溫差大！雙語校家長搶破頭 小校難撐頻傳退場

少子化趨勢持續擴大，家長更願意投入教育資源，多個雙語學校招生都搶破頭，蓮潭國中小學一一四學年度國中部首度招生，登記比招生多了一百多人，今年預計再出現登記大於招生名額；然而整體仍面臨招生壓力，南化瑞峰國小成今年台南首間關門的學校。

熱血應援WBC世界棒球經典賽 嘉義縣戀人公園現場轉播

2026年世界棒球經典賽WBC戰火點燃，全台球迷熱血沸騰，嘉義縣結合2026台灣燈會，3月5日至8日在戀人公園舉辦「經典之戰 光躍台灣」應援派對，現場設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援，並發放限量加油棒，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

會呼吸課桌椅進校園 木都嘉市導入近千套國產柳杉打造第2座森林

嘉義市推動校園永續再跨一步，市府下午與林保署在嘉北國小舉行聯合記者會，宣布全市國中小導入992套以國產柳杉打造的課桌椅，讓校園化身「第2座森林」，預估可固碳約23公噸，為城市邁向低碳與永續發展再添新里程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。