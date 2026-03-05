熱血應援WBC世界棒球經典賽 嘉義縣戀人公園現場轉播

2026年世界棒球經典賽WBC戰火點燃，全台球迷熱血沸騰，嘉義縣結合2026台灣燈會，3月5日至8日在戀人公園舉辦「經典之戰 光躍台灣」應援派對，現場設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援，並發放限量加油棒，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

翁章梁拿著加油棒應援，為中華隊打氣喝采。翁章梁說，這次特別選在2026台灣燈會期間，目標是透過國際頂尖賽事與在地文化展演的強強聯手，形塑「白天熱血觀賽應援、夜間浪漫賞燈遊行」的完整旅遊體驗，希望藉此讓國際看見嘉義深厚的體育底蘊與文化創意。

為營造熱血沸騰的氛圍，縣府準備豐富活動內容及應援好禮，現場邀請中信兄弟象啦啦隊成員及氣球達人演出，每場賽事皆備有限量100個「特製版酒瓶加油棒」及500個「充氣加油棒」免費發放，且在賽事轉播期間將抽獎，每場抽出20件「限量應援法批」，增加賽事代入感。

縣府指出，3月7日晚上7時將舉辦Team Taiwan大型夜間遊行，這場長達900公尺盛會，活動時間約120至150分鐘，其中「為台灣加油」主題段落邀集專業啦啦隊、體育院校、基層棒球隊及多元運動團隊參與，隔天3月8日上午11時中韓大戰應援轉播，將活動氣氛推向最高峰。

嘉義縣戀人公園現場轉播WBC世界棒球經典賽，設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援。圖／嘉義縣政府提供