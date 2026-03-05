快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

熱血應援WBC世界棒球經典賽 嘉義縣戀人公園現場轉播

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣戀人公園現場轉播WBC世界棒球經典賽，吸引上百人齊聚應援。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣戀人公園現場轉播WBC世界棒球經典賽，吸引上百人齊聚應援。圖／嘉義縣政府提供

2026年世界棒球經典賽WBC戰火點燃，全台球迷熱血沸騰，嘉義縣結合2026台灣燈會，3月5日至8日在戀人公園舉辦「經典之戰 光躍台灣」應援派對，現場設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援，並發放限量加油棒，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

翁章梁拿著加油棒應援，為中華隊打氣喝采。翁章梁說，這次特別選在2026台灣燈會期間，目標是透過國際頂尖賽事與在地文化展演的強強聯手，形塑「白天熱血觀賽應援、夜間浪漫賞燈遊行」的完整旅遊體驗，希望藉此讓國際看見嘉義深厚的體育底蘊與文化創意。

為營造熱血沸騰的氛圍，縣府準備豐富活動內容及應援好禮，現場邀請中信兄弟象啦啦隊成員及氣球達人演出，每場賽事皆備有限量100個「特製版酒瓶加油棒」及500個「充氣加油棒」免費發放，且在賽事轉播期間將抽獎，每場抽出20件「限量應援法批」，增加賽事代入感。

縣府指出，3月7日晚上7時將舉辦Team Taiwan大型夜間遊行，這場長達900公尺盛會，活動時間約120至150分鐘，其中「為台灣加油」主題段落邀集專業啦啦隊、體育院校、基層棒球隊及多元運動團隊參與，隔天3月8日上午11時中韓大戰應援轉播，將活動氣氛推向最高峰。

嘉義縣戀人公園現場轉播WBC世界棒球經典賽，設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣戀人公園現場轉播WBC世界棒球經典賽，設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣戀人公園現場轉播WBC世界棒球經典賽，縣長翁章梁今天拿著加油棒和大家一起應援。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣戀人公園現場轉播WBC世界棒球經典賽，縣長翁章梁今天拿著加油棒和大家一起應援。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 中華隊 嘉義

延伸閱讀

經典賽／6日中華對日本 苗栗縣府大螢幕轉播應援

經典賽／熱血集結！新北打造2026WBC最強應援派對 為中華隊加油

全城Team Taiwan！千人應援派對×城市下酒祭熱血登場！ATT4FUN戶外LIVE轉播WBC經典賽 打造連續四天最狂城市棒球日

經典賽／看球賽、吃肉圓！彰化縣府開放中庭轉播 四天熱血應援

相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

熱血應援WBC世界棒球經典賽 嘉義縣戀人公園現場轉播

2026年世界棒球經典賽WBC戰火點燃，全台球迷熱血沸騰，嘉義縣結合2026台灣燈會，3月5日至8日在戀人公園舉辦「經典之戰 光躍台灣」應援派對，現場設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援，並發放限量加油棒，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

會呼吸課桌椅進校園 木都嘉市導入近千套國產柳杉打造第2座森林

嘉義市推動校園永續再跨一步，市府下午與林保署在嘉北國小舉行聯合記者會，宣布全市國中小導入992套以國產柳杉打造的課桌椅，讓校園化身「第2座森林」，預估可固碳約23公噸，為城市邁向低碳與永續發展再添新里程。

台南親子旅館歡慶11周年 結合IP、草地野餐打造新亮點

和逸飯店·台南西門館迎來開館11周年，打造全新奇趣操場「戶外草地空間」，並舉辦「飛天小女警」野餐派對，今舉辦啟動儀式，同時宣布3月至6月春季限定系列活動展開，結合主題IP、戶外野餐與親子互動，為台南春季觀光增添話題。

台灣首富張聰淵「起家厝」工廠 動工打造宏福炎傳公益園區

全球鞋業巨擘宏福集團原要將雲林「起家厝」舊廠房改造為照顧員工日間照顧中心，經縣府媒合若瑟醫院合作，打造結合身障照顧與醫療長照「宏福炎傳公益園區」，今由縣長張麗善與宏福炎傳公益慈善基金會董事長周美月等人執鏟動土，預計2028完工將提供99床供長照住宿及96床身障照護使用。

翻轉淺山藝文 南市地方創生提案獲1200萬補助

翻轉淺山藝文，台南市立博物館攜手臺灣大左鎮共融發展協會等，提出「藝出臺貳十」地方創生提案，近日獲文化部1200萬元補助，透過挹注新動能，可望打造山區藝文創生新量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。