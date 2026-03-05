快訊

會呼吸課桌椅進校園 木都嘉市導入近千套國產柳杉打造第2座森林

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市推動校園永續再跨一步，市府下午與林保署在嘉北國小舉行聯合記者會，宣布全市國中小導入992套以國產柳杉打造的課桌椅，讓校園化身「第2座森林」，預估可固碳約23公噸，為城市邁向低碳與永續發展再添新里程。

市長黃敏惠與林保署長林華慶、教育處長郭添財等體驗柳杉課桌椅木質觸感，在象徵森林大型樹木看板上貼上永續葉片，象徵嘉市以「木都靈魂」持續守護下一代，讓城市與森林共同呼吸，為未來世代打造更綠意盎然的學習環境。

黃敏惠表示，嘉市素有「木都」美名，雖然沒有大片天然森林，卻擁有深厚林業文化與人文底蘊。推動國產柳杉課桌椅，不只是設備更新，更是結合環境永續、林業轉型與美感教育的重要政策。透過地產地銷方式導入100%國產材，讓校園不再只是消耗能源的空間，而成為能儲存碳的環境基地，使每間教室都成為小型固碳倉庫。

以柳杉製作100套課桌椅約可封存2.3公噸二氧化碳，相當於300棵大樹1年吸碳量。此次導入992套課桌椅，不僅讓學生在學習環境中感受天然木材的溫潤質感，也透過具體、可量化的氣候行動支持本土林業產業鏈，為城市永續發展爭取時間。

林華慶指出，推廣國產材應用可促進森林「撫育、管理、收穫」良性循環，有效降低碳足跡。使用課桌椅均具備FSC認證標章，確保木材來源來自環保、社會有益且經濟可行的受控森林，同時每張桌椅皆附有QR Code，可追溯木材來源，象徵負責任的採購與永續林業管理。

郭添財表示，木製課桌椅為學生打造「會呼吸的學習環境」，讓孩子日常學習透過觸感、氣味等五感體驗，深化環境教育與「木育」概念。木材不只是家具材料，更是連結在地文化與教育重要媒介，陪伴孩子成長，也讓校園空間更具溫度。

嘉北國小校長侯怡如指出，透過市府與中央資源挹注，學校得以將永續理念融入校園生活，讓學生理解氣候行動重要性，呼應台灣2050淨零排放關鍵戰略及聯合國永續發展目標（SDGs 4、12、13）。

