台南親子旅館歡慶11周年 結合IP、草地野餐打造新亮點

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
和逸飯店·台南西門館迎來開館11周年，規畫「飛天小女警」主題活動及限定見面會，讓粉絲近距離與角色互動合影，也為台南春季觀光增添童趣與話題。圖／業者提供
和逸飯店·台南西門館迎來開館11周年，規畫「飛天小女警」主題活動及限定見面會，讓粉絲近距離與角色互動合影，也為台南春季觀光增添童趣與話題。圖／業者提供

和逸飯店·台南西門館迎來開館11周年，打造全新奇趣操場「戶外草地空間」，並舉辦「飛天小女警」野餐派對，今舉辦啟動儀式，同時宣布3月至6月春季限定系列活動展開，結合主題IP、戶外野餐與親子互動，為台南春季觀光增添話題。

業者表示，今天邀請「飛天小女警」角色花花、泡泡與毛毛人偶與民眾互動，同步展示主題餐點與草地互動體驗，打造營造沉浸式派對氛圍；配合活動也推出「飛天小女警雙人派對野餐籃」，每天限量開放預訂；此外，3月至6月也將在3月8日、4月3日、5月9日及6月6日舉辦角色限定見面會，讓粉絲近距離互動與合影。

台南市長黃偉哲表示，台南除擁有深厚歷史文化，也積極發展多元觀光型態，近年旅宿市場持續成長，全市旅宿家數即將突破千家，7年來成長逾9成，整體營收也提升超過8成，而和逸飯店深耕台南11年，透過國際IP合作與創新體驗，為城市觀光帶來新亮點，此次戶外草地空間啟用與主題野餐活動，有助提升春季旅遊能見度。

觀旅局指出，春季為台南重要觀光檔期，此次活動整合住宿、餐飲與IP角色互動，除強化旅宿差異化特色，也有助延長旅客停留時間、帶動整體觀光產值，市府未來也將持續與業者合作，打造更友善、多元且具特色的旅遊環境。

和逸飯店·台南西門館迎來開館11周年，今曝光全新打造的4樓奇趣操場「戶外草地空間」，作為春日野餐體驗嶄新場域。圖／業者提供
和逸飯店·台南西門館迎來開館11周年，今曝光全新打造的4樓奇趣操場「戶外草地空間」，作為春日野餐體驗嶄新場域。圖／業者提供

配合野餐派對登場，和逸飯店·台南西門館餐廳推出「飛天小女警雙人派對野餐籃」，每天限量預訂。圖／業者提供
配合野餐派對登場，和逸飯店·台南西門館餐廳推出「飛天小女警雙人派對野餐籃」，每天限量預訂。圖／業者提供

相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

熱血應援WBC世界棒球經典賽 嘉義縣戀人公園現場轉播

2026年世界棒球經典賽WBC戰火點燃，全台球迷熱血沸騰，嘉義縣結合2026台灣燈會，3月5日至8日在戀人公園舉辦「經典之戰 光躍台灣」應援派對，現場設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援，並發放限量加油棒，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

會呼吸課桌椅進校園 木都嘉市導入近千套國產柳杉打造第2座森林

嘉義市推動校園永續再跨一步，市府下午與林保署在嘉北國小舉行聯合記者會，宣布全市國中小導入992套以國產柳杉打造的課桌椅，讓校園化身「第2座森林」，預估可固碳約23公噸，為城市邁向低碳與永續發展再添新里程。

台南親子旅館歡慶11周年 結合IP、草地野餐打造新亮點

和逸飯店·台南西門館迎來開館11周年，打造全新奇趣操場「戶外草地空間」，並舉辦「飛天小女警」野餐派對，今舉辦啟動儀式，同時宣布3月至6月春季限定系列活動展開，結合主題IP、戶外野餐與親子互動，為台南春季觀光增添話題。

台灣首富張聰淵「起家厝」工廠 動工打造宏福炎傳公益園區

全球鞋業巨擘宏福集團原要將雲林「起家厝」舊廠房改造為照顧員工日間照顧中心，經縣府媒合若瑟醫院合作，打造結合身障照顧與醫療長照「宏福炎傳公益園區」，今由縣長張麗善與宏福炎傳公益慈善基金會董事長周美月等人執鏟動土，預計2028完工將提供99床供長照住宿及96床身障照護使用。

翻轉淺山藝文 南市地方創生提案獲1200萬補助

翻轉淺山藝文，台南市立博物館攜手臺灣大左鎮共融發展協會等，提出「藝出臺貳十」地方創生提案，近日獲文化部1200萬元補助，透過挹注新動能，可望打造山區藝文創生新量能。

