台南親子旅館歡慶11周年 結合IP、草地野餐打造新亮點
和逸飯店·台南西門館迎來開館11周年，打造全新奇趣操場「戶外草地空間」，並舉辦「飛天小女警」野餐派對，今舉辦啟動儀式，同時宣布3月至6月春季限定系列活動展開，結合主題IP、戶外野餐與親子互動，為台南春季觀光增添話題。
業者表示，今天邀請「飛天小女警」角色花花、泡泡與毛毛人偶與民眾互動，同步展示主題餐點與草地互動體驗，打造營造沉浸式派對氛圍；配合活動也推出「飛天小女警雙人派對野餐籃」，每天限量開放預訂；此外，3月至6月也將在3月8日、4月3日、5月9日及6月6日舉辦角色限定見面會，讓粉絲近距離互動與合影。
台南市長黃偉哲表示，台南除擁有深厚歷史文化，也積極發展多元觀光型態，近年旅宿市場持續成長，全市旅宿家數即將突破千家，7年來成長逾9成，整體營收也提升超過8成，而和逸飯店深耕台南11年，透過國際IP合作與創新體驗，為城市觀光帶來新亮點，此次戶外草地空間啟用與主題野餐活動，有助提升春季旅遊能見度。
觀旅局指出，春季為台南重要觀光檔期，此次活動整合住宿、餐飲與IP角色互動，除強化旅宿差異化特色，也有助延長旅客停留時間、帶動整體觀光產值，市府未來也將持續與業者合作，打造更友善、多元且具特色的旅遊環境。
