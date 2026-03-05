台灣首富張聰淵「起家厝」工廠 動工打造宏福炎傳公益園區

全球鞋業巨擘宏福集團原要將雲林「起家厝」舊廠房改造為照顧員工日間照顧中心，經縣府媒合若瑟醫院合作，打造結合身障照顧與醫療長照「宏福炎傳公益園區」，今由縣長張麗善與宏福炎傳公益慈善基金會董事長周美月等人執鏟動土，預計2028完工將提供99床供長照住宿及96床身障照護使用。

「宏福炎傳公益園區」新建建工動土儀式，宏福執行長張志邦、天主教若瑟醫院暨若瑟社會福利基金會董事長浦英雄主教、若瑟醫院長卓瑩祥、立委劉建國、莿桐鄉長廖秋蓉等人共同主持。動土前，炎傳公益慈善基金會執行長傅廷暐帶領請宏福人員起立向攜手打拼開創宏福的退休老員工致敬，場面感人。

張志邦指出，父親感念事業成就源於雲林故鄉，原要規畫員工社福長照機構；經雲林縣府引薦，得知雲林身障與長照長輩住宿資源需求極為迫切，即親訪天主教嘉義教區聖心教養院、敏道家園，對教會的用心深為感動，才促成這場企業與醫療的跨界合作。

張麗善也說明促成園區的過程，強調不僅象徵宏福集團對「起家厝」的深厚情感，也填補了住宿型機構嚴重不足的缺口，更為雲林身障與長照迎來重要的里程碑。一向低調的炎傳公益慈善基金會董事長周美月（宏福總裁張聰淵之妻）則只簡單祈求工程圓滿順利。

宏福炎傳公益園區將以十餘億元打造三棟現代化大樓，預定2028年中完工，主棟「炎傳樓」係以張聰淵父親張炎傳取名，將作為員工長照福利大樓，藉以感念父親並象徵「愛與孝心」的延續。「松喬樓」提供99床長照住宿服務、「耀遠樓」提供96床身障住宿，兩大樓係以若瑟醫院兩位神父之名取名，紀念兩人對雲林醫療的奉獻。

主教浦英雄表示，完工後可提供充足床位，舒緩家庭照顧壓力並創造就業機會，若瑟將提供最專業的服務，期與宏福集團攜手構築這座守護生命、安心到老的幸福園區。

宏福炎傳公益基金會董事長周美月（中）代表宏福總裁張聰淵感謝大家並祝福園區工程順利圓滿。記者蔡維斌／攝影

