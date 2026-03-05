快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣首富張聰淵「起家厝」工廠 動工打造宏福炎傳公益園區

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
宏福集團今天在雲林「起家厝」工廠動工改建為「宏福炎傳公益園區」，打造完善的長照與身障照護基地。記者蔡維斌／攝影
宏福集團今天在雲林「起家厝」工廠動工改建為「宏福炎傳公益園區」，打造完善的長照與身障照護基地。記者蔡維斌／攝影

全球鞋業巨擘宏福集團原要將雲林「起家厝」舊廠房改造為照顧員工日間照顧中心，經縣府媒合若瑟醫院合作，打造結合身障照顧與醫療長照「宏福炎傳公益園區」，今由縣長張麗善與宏福炎傳公益慈善基金會董事長周美月等人執鏟動土，預計2028完工將提供99床供長照住宿及96床身障照護使用。

「宏福炎傳公益園區」新建建工動土儀式，宏福執行長張志邦、天主教若瑟醫院暨若瑟社會福利基金會董事長浦英雄主教、若瑟醫院長卓瑩祥、立委劉建國、莿桐鄉長廖秋蓉等人共同主持。動土前，炎傳公益慈善基金會執行長傅廷暐帶領請宏福人員起立向攜手打拼開創宏福的退休老員工致敬，場面感人。

張志邦指出，父親感念事業成就源於雲林故鄉，原要規畫員工社福長照機構；經雲林縣府引薦，得知雲林身障與長照長輩住宿資源需求極為迫切，即親訪天主教嘉義教區聖心教養院、敏道家園，對教會的用心深為感動，才促成這場企業與醫療的跨界合作。

張麗善也說明促成園區的過程，強調不僅象徵宏福集團對「起家厝」的深厚情感，也填補了住宿型機構嚴重不足的缺口，更為雲林身障與長照迎來重要的里程碑。一向低調的炎傳公益慈善基金會董事長周美月（宏福總裁張聰淵之妻）則只簡單祈求工程圓滿順利。

宏福炎傳公益園區將以十餘億元打造三棟現代化大樓，預定2028年中完工，主棟「炎傳樓」係以張聰淵父親張炎傳取名，將作為員工長照福利大樓，藉以感念父親並象徵「愛與孝心」的延續。「松喬樓」提供99床長照住宿服務、「耀遠樓」提供96床身障住宿，兩大樓係以若瑟醫院兩位神父之名取名，紀念兩人對雲林醫療的奉獻。

主教浦英雄表示，完工後可提供充足床位，舒緩家庭照顧壓力並創造就業機會，若瑟將提供最專業的服務，期與宏福集團攜手構築這座守護生命、安心到老的幸福園區。

宏福炎傳公益基金會董事長周美月（中）代表宏福總裁張聰淵感謝大家並祝福園區工程順利圓滿。記者蔡維斌／攝影
宏福炎傳公益基金會董事長周美月（中）代表宏福總裁張聰淵感謝大家並祝福園區工程順利圓滿。記者蔡維斌／攝影

宏福集團今天在雲林「起家厝」工廠動工改建為「宏福炎傳公益園區」，斥資十餘億元打造三棟現代化大樓，照護長照與身障。記者蔡維斌／攝影
宏福集團今天在雲林「起家厝」工廠動工改建為「宏福炎傳公益園區」，斥資十餘億元打造三棟現代化大樓，照護長照與身障。記者蔡維斌／攝影

宏福集團今天在雲林「起家厝」工廠動工改建為「宏福炎傳公益園區」，打造完善的長照與身障照護基地。記者蔡維斌／攝影
宏福集團今天在雲林「起家厝」工廠動工改建為「宏福炎傳公益園區」，打造完善的長照與身障照護基地。記者蔡維斌／攝影

宏福集團今天在雲林「起家厝」工廠動工改建為「宏福炎傳公益園區」，打造完善的長照與身障照護基地。記者蔡維斌／攝影
宏福集團今天在雲林「起家厝」工廠動工改建為「宏福炎傳公益園區」，打造完善的長照與身障照護基地。記者蔡維斌／攝影

宏福集團今天在雲林「起家厝」工廠動工改建為宏福炎傳公益園區，打造完善的長照與身障照護基地。記者蔡維斌／攝影
宏福集團今天在雲林「起家厝」工廠動工改建為宏福炎傳公益園區，打造完善的長照與身障照護基地。記者蔡維斌／攝影

董事長 卓瑩祥 張聰淵

延伸閱讀

一貫道金門崇慧講堂動土1年半完工 8千萬打造修行心靈據點

南山人壽信義 A26拚明年初完工 成信義區商辦最大房東、租金行情看升

藍徵召選雲林縣長 張嘉郡：打造「農科矽谷」成台灣全主場

大大數位基金會捐血家年華前進台中市 媽媽市長盧秀燕號召民眾參與

相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

熱血應援WBC世界棒球經典賽 嘉義縣戀人公園現場轉播

2026年世界棒球經典賽WBC戰火點燃，全台球迷熱血沸騰，嘉義縣結合2026台灣燈會，3月5日至8日在戀人公園舉辦「經典之戰 光躍台灣」應援派對，現場設置400吋大型轉播螢幕，邀請啦啦隊成員現場應援，並發放限量加油棒，邀請全台民眾一起為中華隊加油。

會呼吸課桌椅進校園 木都嘉市導入近千套國產柳杉打造第2座森林

嘉義市推動校園永續再跨一步，市府下午與林保署在嘉北國小舉行聯合記者會，宣布全市國中小導入992套以國產柳杉打造的課桌椅，讓校園化身「第2座森林」，預估可固碳約23公噸，為城市邁向低碳與永續發展再添新里程。

台南親子旅館歡慶11周年 結合IP、草地野餐打造新亮點

和逸飯店·台南西門館迎來開館11周年，打造全新奇趣操場「戶外草地空間」，並舉辦「飛天小女警」野餐派對，今舉辦啟動儀式，同時宣布3月至6月春季限定系列活動展開，結合主題IP、戶外野餐與親子互動，為台南春季觀光增添話題。

台灣首富張聰淵「起家厝」工廠 動工打造宏福炎傳公益園區

全球鞋業巨擘宏福集團原要將雲林「起家厝」舊廠房改造為照顧員工日間照顧中心，經縣府媒合若瑟醫院合作，打造結合身障照顧與醫療長照「宏福炎傳公益園區」，今由縣長張麗善與宏福炎傳公益慈善基金會董事長周美月等人執鏟動土，預計2028完工將提供99床供長照住宿及96床身障照護使用。

翻轉淺山藝文 南市地方創生提案獲1200萬補助

翻轉淺山藝文，台南市立博物館攜手臺灣大左鎮共融發展協會等，提出「藝出臺貳十」地方創生提案，近日獲文化部1200萬元補助，透過挹注新動能，可望打造山區藝文創生新量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。