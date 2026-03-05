翻轉淺山藝文 南市地方創生提案獲1200萬補助

翻轉淺山藝文，台南市立博物館攜手臺灣大左鎮共融發展協會等，提出「藝出臺貳十」地方創生提案，近日獲文化部1200萬元補助，透過挹注新動能，可望打造山區藝文創生新量能。

「藝出臺貳十」地方創生提案，由台南市立博物館主導提案，並與淺山各區多個地方團隊，希望透過所轄博物館串聯各在地團隊與青年，結合博物館、地方創生與社區營造等多元方法轉譯在地文化。

除田調、地方志撰寫等基礎工作，另也提煉聚焦在地獨特文化內涵，推出多條特色遊程、竹工藝傳承，打造旅人來訪山區的入口平台中心。

為此文化部次長徐宜君率隊訪視，並走訪國內少見由民間自主發起與打造的左鎮燈會，顯現台20線貫穿的台南淺山各區，蓄積已久的創生量能已逐漸點亮。

徐宜君並率文化資源司司長陳修程等文化部團隊，在市博館長何秋蓮等人陪同訪視山上花園水道博物館、玉井噍吧哖文化園區及左鎮化石園區等館舍，並與知名藝術家林昭慶、臺灣大左鎮共融發展協會理事長賴政達等在地團隊、青年，於左鎮老街交流討論地方創生計畫永續推動等議題。

何秋蓮表示，南市立博物館轄管的館舍8成坐落在淺山地區，場館永續經營一直是館方重要課題，這次獲1200萬經費對挹注地方文創活力會有具體助益，透過地方創生計畫執行，使館舍和社區生存發展相互結合與牽動，也唯有各方攜手合作才能重新翻轉山區持續凋零的現實。