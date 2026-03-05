快訊

把握機會入駐最美古蹟市場 台南西市場二樓空間招商

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
百年台南古蹟西市場整修後重新開幕，成為年輕人愛逛的文創市集。本報資料照片
台南市西市場，俗稱大菜市，整修轉型後成為年輕族群最愛的文創市場，今年農曆春節期間湧入大量人潮，成為台南熱門景點。西市場緊鄰國華友愛商圈，周邊商機蓬勃，展現古蹟活化結合觀光經濟的強大磁吸效應。

台南市市場處指出，為持續推動文化資產永續經營與空間加值利用，已公告辦理西市場古蹟2樓空間委外經營管理招商作業，公開徵求優質營運團隊進駐。招商空間包括「西市場外廓賣店2樓」，面積100.1坪，每年權利金178萬7024元；以及「西市場古蹟本體中央棟2樓」，面積86.1坪，每年權利金127萬3465元。

市場處強調，西市場不僅是城市歷史地標，也是台南商業發展的重要象徵。近年透過修復再生，成功吸引年輕族群及外地旅客，帶動周邊消費動能。本次招商不僅提供穩定經營場域，更是品牌進駐歷史場景、提升市場辨識度與價值感的策略布局，鼓勵文化創意產業、特色輕食品牌及複合式營運團隊參與。

本案契約期間為4年，市場處並保留一次擴充權利，每次以4年為限，提供業者中長期營運規劃與品牌深耕基礎。結合市場穩定人流、商圈觀光動線與節慶活動，可有效提升來客轉換率與品牌曝光度，創造可預期之營運收益與長期品牌資產。

投標廠商需提出完整營運計畫，明確說明空間定位、營運模式及發展構想。市場處表示，營運方向鼓勵融合西市場百年歷史元素，讓商業行為與文化傳承並行；若規畫飲食類型經營，以輕食為主，並兼顧古蹟環境品質及空間舒適度。廠商除負責日常營運管理外，亦須擬訂管理維護計畫送機關備查。

相關招商資訊請至政府電子採購網搜尋「直轄市定古蹟西市場」，公告即日起至3月12日止。

招商連結：

(1)直轄市定古蹟西市場外廓賣店2樓委外經營管理案：https://web.pcc.gov.tw/tps/QueryTender/query/searchTenderDetail?pkPmsMain=NzExNDY2NzM=

(2)直轄市定古蹟西市場古蹟本體中央棟2樓委外經營管理案：https://web.pcc.gov.tw/tps/QueryTender/query/searchTenderDetail?pkPmsMain=NzExNDY2ODE=

西市場2樓招商說明資訊。圖／台南市場處提供
西市場外廓賣店2樓。圖／台南市場處提供
西市場古蹟本體中央棟2樓現場。圖／台南市場處提供
相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

台灣首富張聰淵「起家厝」工廠 動工打造宏福炎傳公益園區

全球鞋業巨擘宏福集團原要將雲林「起家厝」舊廠房改造為照顧員工日間照顧中心，經縣府媒合若瑟醫院合作，打造結合身障照顧與醫療長照「宏福炎傳公益園區」，今由縣長張麗善與宏福炎傳公益慈善基金會董事長周美月等人執鏟動土，預計2028完工將提供99床供長照住宿及96床身障照護使用。

翻轉淺山藝文 南市地方創生提案獲1200萬補助

翻轉淺山藝文，台南市立博物館攜手臺灣大左鎮共融發展協會等，提出「藝出臺貳十」地方創生提案，近日獲文化部1200萬元補助，透過挹注新動能，可望打造山區藝文創生新量能。

把握機會入駐最美古蹟市場 台南西市場二樓空間招商

台南市西市場，俗稱大菜市，整修轉型後成為年輕族群最愛的文創市場，今年農曆春節期間湧入大量人潮，成為台南熱門景點。西市場緊鄰國華友愛商圈，周邊商機蓬勃，展現古蹟活化結合觀光經濟的強大磁吸效應。

嘉市好店進軍東京食品展 6大品牌組產業嘉義隊搶攻日本市場

亞洲規模最大的食品展會之一，日本東京食品展10日至13日，在Tokyo Big Sight登場，嘉義市政府今年再度率領6家在地品牌組成「產業嘉義隊」赴日參展，以「我嘉的伴手禮」為主題行銷嘉義特色食品，盼藉由國際展會平台拓展日本與全球市場，為在地產業創造更多商機。

嘉市鐵路高架工地疑似遺址引爆文資攻防　考古團隊搶救遺址槓上文化局

嘉義市鐵路高架化工程推進，新建高架嘉義火車站地下基礎深挖，意外掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊，指稱工地日治時期至戰後初期鐵道設施遺構下方，疑似存在金屬器時代晚期至17世紀前後的「嘉義‧番仔溝遺址」文化層，搶救遺址槓上文化局，3度行文要求依文資法邀請文資委員現勘保存，未獲同意，雙方爭議浮上檯面。

