把握機會入駐最美古蹟市場 台南西市場二樓空間招商

台南市西市場，俗稱大菜市，整修轉型後成為年輕族群最愛的文創市場，今年農曆春節期間湧入大量人潮，成為台南熱門景點。西市場緊鄰國華友愛商圈，周邊商機蓬勃，展現古蹟活化結合觀光經濟的強大磁吸效應。

台南市市場處指出，為持續推動文化資產永續經營與空間加值利用，已公告辦理西市場古蹟2樓空間委外經營管理招商作業，公開徵求優質營運團隊進駐。招商空間包括「西市場外廓賣店2樓」，面積100.1坪，每年權利金178萬7024元；以及「西市場古蹟本體中央棟2樓」，面積86.1坪，每年權利金127萬3465元。

市場處強調，西市場不僅是城市歷史地標，也是台南商業發展的重要象徵。近年透過修復再生，成功吸引年輕族群及外地旅客，帶動周邊消費動能。本次招商不僅提供穩定經營場域，更是品牌進駐歷史場景、提升市場辨識度與價值感的策略布局，鼓勵文化創意產業、特色輕食品牌及複合式營運團隊參與。

本案契約期間為4年，市場處並保留一次擴充權利，每次以4年為限，提供業者中長期營運規劃與品牌深耕基礎。結合市場穩定人流、商圈觀光動線與節慶活動，可有效提升來客轉換率與品牌曝光度，創造可預期之營運收益與長期品牌資產。

投標廠商需提出完整營運計畫，明確說明空間定位、營運模式及發展構想。市場處表示，營運方向鼓勵融合西市場百年歷史元素，讓商業行為與文化傳承並行；若規畫飲食類型經營，以輕食為主，並兼顧古蹟環境品質及空間舒適度。廠商除負責日常營運管理外，亦須擬訂管理維護計畫送機關備查。

相關招商資訊請至政府電子採購網搜尋「直轄市定古蹟西市場」，公告即日起至3月12日止。

西市場2樓招商說明資訊。圖／台南市場處提供

西市場外廓賣店2樓。圖／台南市場處提供