嘉市好店進軍東京食品展 6大品牌組產業嘉義隊搶攻日本市場

亞洲規模最大的食品展會之一，日本東京食品展10日至13日，在Tokyo Big Sight登場，嘉義市政府今年再度率領6家在地品牌組成「產業嘉義隊」赴日參展，以「我嘉的伴手禮」為主題行銷嘉義特色食品，盼藉由國際展會平台拓展日本與全球市場，為在地產業創造更多商機。

市長黃敏惠表示，東京國際食品展每年吸引世界各地買家與食品業者參與，是台灣食品業者進軍海外的重要舞台。去年嘉市多家品牌在日本市場傳出捷報，包括皇鶴蜂蜜、湯城鵝行、義興嘉釀與奮起福等成功進駐誠品生活日本橋；另由三光米公司推出、採用台農82號白米製成的「月光銀飯」，成功透過日本通路商銷售至實體與電商平台，包括友盛貿易株式會社、Rakuten及Amazon等，展現嘉義食品品牌國際競爭力。

今年「嘉市好店」再度集結6家優質品牌參展，主打在地特色與安心認證產品。其中，三光米嘉市分公司推出來自阿里山腳下「幸福嘉義米」，以北回歸線23.5度孕育優質稻米向日本市場推廣；伊米咖啡以生活體驗為靈感，呈現嘉義風格的精品咖啡；里響咖啡則以五位帝王文化為設計概念，搭配阿里山高海拔單一產區咖啡，推出風味各異的濾掛咖啡系列。

此外，擁有百年歷史的皇鶴蜂蜜推出蜂蜜醋禮盒，結合自然風味與精緻包裝；許家銘餅舖主打創新中式甜點「冰鎮綠豆糕」；而錦龍醬油則以100%純黑豆釀造蔭油與辣椒醬等產品，展現台灣傳統釀造風味。市府表示，近年持續推動「嘉市好店」品牌，透過品牌化、精緻化與國際化策略，協助在地業者提升產品附加價值並拓展海外通路。未來也將持續以「帶著嘉市好物跟全世界交朋友」為目標，讓更多嘉義優質食品站上國際舞台，進一步打開全球市場。