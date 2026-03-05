嘉市鐵路高架工地疑似遺址引爆文資攻防　考古團隊搶救遺址槓上文化局

嘉義市鐵路高架化工程推進，新建高架嘉義火車站地下基礎深挖，意外掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊，指稱工地日治時期至戰後初期鐵道設施遺構下方，疑似存在金屬器時代晚期至17世紀前後的「嘉義‧番仔溝遺址」文化層，搶救遺址槓上文化局，3度行文要求依文資法邀請文資委員現勘保存，未獲同意，雙方爭議浮上檯面。

考古團隊指出，該處上層地層為日治時期至戰後初期鐵道設施遺構，下層出土陶片、硬陶、瓷片、玻璃珠，甚至發現疑似干欄式房屋木樁遺構，研判屬於「嘉義·番仔溝遺址」範圍。團隊認為，這處遺址可能與清代文獻所載「諸羅山社」聚落群有關，是研究嘉義地區史前至近代發展的重要線索，不容輕忽。

考古團隊強調，目前嘉義尚未發現其他明確與諸羅山社相關的考古遺址，儘管地方耆老口述與文獻所指的大社位置不在此處，但古地圖顯示，諸羅山社應由多個小聚落構成，考古資料有助補足歷史缺口。團隊憂心，一旦大型機具持續開挖，原堆積文化層恐遭破壞，屆時難以回復。

不過，文化局持不同看法。文化局表示，目前出土遺物仍屬零星陶土與初步觀察階段，尚未確認存在完整原堆積文化層或明確遺址範圍，依考古監看實務，應持續加密監看與資料整理，待資訊更明確後，再邀文資委員現勘評估。施工期間皆有專業考古團隊在場監看，開挖過程同步觀察、拍照記錄，若發現具文化層堆積或遺構情形，將立即通報處理。

文化局強調，市府重視文化資產保存，鐵路高架工程自啟動以來，即與工程單位及考古團隊合作推動監看機制，所有作業均依文資法規範辦理。施工單位鐵道局中部工程分局表示，工程依文資主管機關決議執行，現場全程配合考古監看，並依文化局指示辦理，目前工程持續推進。

去年C612標火車站高架工地工程基礎探挖，在橋墩P266周邊發現早期鐵道設施遺構，文化局邀文資委員、考古與工程單位開會研議保存，元月會勘後經討論，工程單位將在古蹟轉車台旁規畫景觀空間，預留可容納遺構展示範圍，透過設計結合轉車台，呈現嘉義鐵道發展脈絡。

