嘉市鐵路高架工地疑似遺址引爆文資攻防　考古團隊搶救遺址槓上文化局

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
言古文化考古團隊指稱新建高架嘉義火車站工地日治時期至戰後初期鐵道設施遺構下方，疑似存在金屬器時代晚期至17世紀前後的「嘉義‧番仔溝遺址」文化層。圖／言古文化考古團隊提供
言古文化考古團隊指稱新建高架嘉義火車站工地日治時期至戰後初期鐵道設施遺構下方，疑似存在金屬器時代晚期至17世紀前後的「嘉義‧番仔溝遺址」文化層。圖／言古文化考古團隊提供

嘉義市鐵路高架化工程推進，新建高架嘉義火車站地下基礎深挖，意外掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊，指稱工地日治時期至戰後初期鐵道設施遺構下方，疑似存在金屬器時代晚期至17世紀前後的「嘉義‧番仔溝遺址」文化層，搶救遺址槓上文化局，3度行文要求依文資法邀請文資委員現勘保存，未獲同意，雙方爭議浮上檯面。

考古團隊指出，該處上層地層為日治時期至戰後初期鐵道設施遺構，下層出土陶片、硬陶、瓷片、玻璃珠，甚至發現疑似干欄式房屋木樁遺構，研判屬於「嘉義·番仔溝遺址」範圍。團隊認為，這處遺址可能與清代文獻所載「諸羅山社」聚落群有關，是研究嘉義地區史前至近代發展的重要線索，不容輕忽。

考古團隊強調，目前嘉義尚未發現其他明確與諸羅山社相關的考古遺址，儘管地方耆老口述與文獻所指的大社位置不在此處，但古地圖顯示，諸羅山社應由多個小聚落構成，考古資料有助補足歷史缺口。團隊憂心，一旦大型機具持續開挖，原堆積文化層恐遭破壞，屆時難以回復。

不過，文化局持不同看法。文化局表示，目前出土遺物仍屬零星陶土與初步觀察階段，尚未確認存在完整原堆積文化層或明確遺址範圍，依考古監看實務，應持續加密監看與資料整理，待資訊更明確後，再邀文資委員現勘評估。施工期間皆有專業考古團隊在場監看，開挖過程同步觀察、拍照記錄，若發現具文化層堆積或遺構情形，將立即通報處理。

文化局強調，市府重視文化資產保存，鐵路高架工程自啟動以來，即與工程單位及考古團隊合作推動監看機制，所有作業均依文資法規範辦理。施工單位鐵道局中部工程分局表示，工程依文資主管機關決議執行，現場全程配合考古監看，並依文化局指示辦理，目前工程持續推進。

去年C612標火車站高架工地工程基礎探挖，在橋墩P266周邊發現早期鐵道設施遺構，文化局邀文資委員、考古與工程單位開會研議保存，元月會勘後經討論，工程單位將在古蹟轉車台旁規畫景觀空間，預留可容納遺構展示範圍，透過設計結合轉車台，呈現嘉義鐵道發展脈絡。

言古文化考古團隊指稱新建高架嘉義火車站工地日治時期至戰後初期鐵道設施遺構下方，疑似存在金屬器時代晚期至17世紀前後的「嘉義‧番仔溝遺址」文化層。圖／言古文化考古團隊提供
言古文化考古團隊指稱新建高架嘉義火車站工地日治時期至戰後初期鐵道設施遺構下方，疑似存在金屬器時代晚期至17世紀前後的「嘉義‧番仔溝遺址」文化層。圖／言古文化考古團隊提供

嘉義 古蹟

