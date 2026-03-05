快訊

嘉義優鮮進軍日本東京食品展 翁章梁大跳應援舞拚聲量

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義優鮮品牌3月10日至13日將進軍日本東京國際食品展，13家業者帶著農特產品參展拓展海外通路。記者黃于凡／攝影
嘉義優鮮品牌3月10日至13日將進軍日本東京國際食品展，13家業者帶著農特產品參展拓展海外通路。記者黃于凡／攝影

嘉義縣農產品將進軍日本及新加坡國際食品展，縣長翁章梁今參加行銷記者會，攜手啦啦隊女孩奶昔及卡洛琳跳應援舞，另搭上世界棒球經典賽熱潮，4月將在埼玉西武獅主場舉辦「嘉義優鮮品牌日」，目前每年穩定出口750至800公噸鳳梨至日本，未來還會開拓北海道通路。

翁章梁說，東京食品展3月10日至13日舉行，嘉義縣將有14家業者參展，拓展海外商機，日本是台灣重要農產外銷市場之一，嘉義優鮮產品進駐東京誠品生活日本橋及大阪神農生活近鐵百貨店設立專區，創下銷售佳績，每年穩定出口750至800公噸鳳梨，在日本打出口碑。

翁章梁也說，搭上世界棒球經典賽熱潮，嘉義優鮮品牌4月將在埼玉西武獅主場舉辦「嘉義優鮮品牌日」，設置主題互動攤位，提升品牌知名度；此外，攜手日本知名亞洲食品超市「亞洲太陽市場」旗下3間門市合作，預計4月將展開為期4個月的專區展售。

農業處表示，回顧2025年成果，嘉義優鮮在日本及新加坡國際食品展創下亮眼成績，成功拓展通路至誠品生活日本橋，上架商品達16件，也拓展至大阪神農生活市集，其中烏魚子更獲日本駐外館處指定為年節送禮選品，蔬果脆片亦穩定出口至新加坡市場，將持續開拓更多市場。

嘉義優鮮品牌3月10日至13日將進軍日本東京國際食品展，縣府農業處今天邀啦啦隊女孩奶昔及卡洛琳協助行銷。記者黃于凡／攝影
嘉義優鮮品牌3月10日至13日將進軍日本東京國際食品展，縣府農業處今天邀啦啦隊女孩奶昔及卡洛琳協助行銷。記者黃于凡／攝影

嘉義優鮮品牌3月10日至13日將進軍日本東京國際食品展，縣長翁章梁今天大跳應援舞拚聲量。記者黃于凡／攝影
嘉義優鮮品牌3月10日至13日將進軍日本東京國際食品展，縣長翁章梁今天大跳應援舞拚聲量。記者黃于凡／攝影

相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

嘉市好店進軍東京食品展 6大品牌組產業嘉義隊搶攻日本市場

亞洲規模最大的食品展會之一，日本東京食品展10日至13日，在Tokyo Big Sight登場，嘉義市政府今年再度率領6家在地品牌組成「產業嘉義隊」赴日參展，以「我嘉的伴手禮」為主題行銷嘉義特色食品，盼藉由國際展會平台拓展日本與全球市場，為在地產業創造更多商機。

嘉市鐵路高架工地疑似遺址引爆文資攻防　考古團隊搶救遺址槓上文化局

嘉義市鐵路高架化工程推進，新建高架嘉義火車站地下基礎深挖，意外掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊，指稱工地日治時期至戰後初期鐵道設施遺構下方，疑似存在金屬器時代晚期至17世紀前後的「嘉義‧番仔溝遺址」文化層，搶救遺址槓上文化局，3度行文要求依文資法邀請文資委員現勘保存，未獲同意，雙方爭議浮上檯面。

嘉義優鮮進軍日本東京食品展 翁章梁大跳應援舞拚聲量

嘉義縣農產品將進軍日本及新加坡國際食品展，縣長翁章梁今參加行銷記者會，攜手啦啦隊女孩奶昔及卡洛琳跳應援舞，另搭上世界棒球經典賽熱潮，4月將在埼玉西武獅主場舉辦「嘉義優鮮品牌日」，目前每年穩定出口750至800公噸鳳梨至日本，未來還會開拓北海道通路。

公車族注意！台南火車站圓環公車站下周改到4處臨時站

因應台南火車站前改善工程第二階段交維調整行車動線，台南火車站原圓環兩側公車南站與北站營運至6日末班車，自7日首班車起，公車站位調整至成功路及中山路兩側設置臨時站，共計32條公車路線調整停靠地點，請搭乘公車民眾多加留意站牌資訊及交通局發布的訊息。

驚蟄萬物甦醒恐擾電網　台電嘉義區處動員誓師強化供電穩定

今天是24節氣中的「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物甦醒，鳥獸昆蟲活動頻繁，往往也增加電力設備受干擾風險，甚至可能引發突發性停電。台電嘉義區營

