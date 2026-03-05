嘉義優鮮進軍日本東京食品展 翁章梁大跳應援舞拚聲量

嘉義縣農產品將進軍日本及新加坡國際食品展，縣長翁章梁今參加行銷記者會，攜手啦啦隊女孩奶昔及卡洛琳跳應援舞，另搭上世界棒球經典賽熱潮，4月將在埼玉西武獅主場舉辦「嘉義優鮮品牌日」，目前每年穩定出口750至800公噸鳳梨至日本，未來還會開拓北海道通路。

翁章梁說，東京食品展3月10日至13日舉行，嘉義縣將有14家業者參展，拓展海外商機，日本是台灣重要農產外銷市場之一，嘉義優鮮產品進駐東京誠品生活日本橋及大阪神農生活近鐵百貨店設立專區，創下銷售佳績，每年穩定出口750至800公噸鳳梨，在日本打出口碑。

翁章梁也說，搭上世界棒球經典賽熱潮，嘉義優鮮品牌4月將在埼玉西武獅主場舉辦「嘉義優鮮品牌日」，設置主題互動攤位，提升品牌知名度；此外，攜手日本知名亞洲食品超市「亞洲太陽市場」旗下3間門市合作，預計4月將展開為期4個月的專區展售。

農業處表示，回顧2025年成果，嘉義優鮮在日本及新加坡國際食品展創下亮眼成績，成功拓展通路至誠品生活日本橋，上架商品達16件，也拓展至大阪神農生活市集，其中烏魚子更獲日本駐外館處指定為年節送禮選品，蔬果脆片亦穩定出口至新加坡市場，將持續開拓更多市場。

嘉義優鮮品牌3月10日至13日將進軍日本東京國際食品展，縣府農業處今天邀啦啦隊女孩奶昔及卡洛琳協助行銷。記者黃于凡／攝影