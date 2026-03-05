公車族注意！台南火車站圓環公車站下周改到4處臨時站

因應台南火車站前改善工程第二階段交維調整行車動線，台南火車站原圓環兩側公車南站與北站營運至6日末班車，自7日首班車起，公車站位調整至成功路及中山路兩側設置臨時站，共計32條公車路線調整停靠地點，請搭乘公車民眾多加留意站牌資訊及交通局發布的訊息。

交通局表示，設置成功路A、成功路B、中山路C、中山路D等4個臨時站位，並在對原行駛路線、站位影響最小，且同方向可於同站位候車等原則下，妥適分配32條路線停靠站位。

成功路A位於成功路郵局前，規畫往台南轉運站方向路線，包含綠幹線、綠12、橘3、橘11、橘11-1、橘12、紅1、紅2、紅3、紅4與0左線，另有5、綠17往南區，19路往安平，以及高雄客運239、8046、8050路線往高雄方向。

成功路B位於台南大飯店前，規畫往新化、玉井及小東路、開元路等方向路線，包含綠幹線往玉井，綠12往南化，綠17往新化，橘支線往麻豆、善化、下營，紅支線往仁德、歸仁、關廟，以及市區公車0右、5、19與21往北區、永康方向。

中山路C位於全家便利商店前，規畫往中西區、安平、南區路線，涵蓋府城重要觀光景點，包含藍幹線與紅幹線往安平工業區，101、6、11、18往南區，2、14與台灣好行98往安平區，另有3、7、10經市區往安南區等路線。

中山路D位於標準檢驗局旁，規畫往安南、佳里、永康、東區、仁德、歸仁、關廟等方向路線，包含藍幹線往佳里，9、11、18往安南區，101、2往永康區，3、6往東區、仁德，以及紅幹線往關廟方向。

台南市公共運輸處長劉佳峰表示，除了上述路線調整台南火車站周邊站位外，另有6條路線配合調整行車動線，包含興南客運綠17與紅2（延駛班次）改道公園、成功路，取消中山民權路口與台南醫院站，並增停大遠百與南區健保局站；府城客運14路延駛台南二中，增停台南公園(北門路)站；21路往永康工業區方向取消成功路與公園國小站；18路與統聯客運9路改道公園、民族、中山路，增停南區健保局、台南護專、台南醫院等站，9路並取消成功路站。

劉佳峰提醒，公運處已完成現場動線指引及調整說明牌面，現場也有客運業者與公運處工作人員引導，請搭乘公車民眾多加留意站牌資訊及交通局發布訊息，並可至大台南公車官網、APP查詢，或撥打公車動態服務專線06-2998484由專人協助服務。

台南火車站公車從3月7日起，調整停靠站位到成功路與中山路。圖／台南市交通局提供

