驚蟄萬物甦醒恐擾電網　台電嘉義區處動員誓師強化供電穩定

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
今天是24節氣中的「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物甦醒，鳥獸昆蟲活動頻繁，往往也增加電力設備受干擾風險，甚至可能引發突發性停電。台電嘉義區營業處為提升供電穩定性，上午舉行「驚蟄宣誓儀式」，全面啟動春季電網維護作業，展現穩定供電的決心。圖／台電嘉義區營業處提供
今天是24節氣中的「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物甦醒，鳥獸昆蟲活動頻繁，往往也增加電力設備受干擾風險，甚至可能引發突發性停電。台電嘉義區營

業處為提升供電穩定性，上午舉行「驚蟄宣誓儀式」，全面啟動春季電網維護作業，展現穩定供電的決心。

台電指出，驚蟄時節鳥獸與蟲類活動增加，加上春季植物生長快速，若侵入或接觸電力設備，容易造成線路故障或停電事故。因此特別在今日動員人力與機具，加強各項預防性維護工作，從變電所到配電線路全面盤點與整備。

在變電設備方面，台電嘉義區處針對二次變電所開關場設備進行孔隙密封作業，並在鐵構及設備固定架加裝防蛇網，同時於大門與地面縫隙增設保護網，防止蛇類與小動物入侵。此外，也同步進行變電所周邊樹木修剪、鳥巢摘除等作業，以降低外力因素造成設備故障的機率。

配電線路方面則加強設備汰換與巡檢，包括更新老舊開關設備與變壓器、進行蟻害投藥防治、鳥巢摘除、鹽害地區礙子清洗、導線汰換及樹木修剪等，同時推動裸露設備被覆化改善。另針對開關設備基礎台與孔洞進行防堵，並透過紅外線檢測設備檢查異常發熱點，及加強配電管路防挖損宣導，確保供電系統安全運作。

此外，台電也針對高壓用戶進行設備安全檢查，包括自備開關箱與孔洞檢視、高壓配電盤電驛查對，以及責任分界點接頭的紅外線檢測，降低用戶端設備異常影響電網運作的風險。台電嘉義區營業處處長許墩貴表示，本次共動員自營工班與承攬商191人、車輛60輛及各式機具75具，從變電所到用戶端設備全面執行維護工作，目的就是確保供電穩定與用電安全。他強調，穩定供電是台電的重要使命，未來也將持續強固電網、精進設備維護與檢測機制，讓民眾用電更加安心、放心。

驚蟄萬物甦醒恐擾電網　台電嘉義區處動員誓師強化供電穩定

