快訊

經典賽／世界第2中華隊不敵第11澳洲 日媒：12強冠軍意外「黑星」開局

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

半年3次「天坑」南市安平區文平、華平路老舊箱涵修繕完成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南安平區文平路、華平路老舊箱涵修繕完工，路面恢復通行。圖／南市水利局提供
台南安平區文平路、華平路老舊箱涵修繕完工，路面恢復通行。圖／南市水利局提供

台南市安平區近年來地層下陷的天坑屢見不鮮，2023年曾經半年內區內道路發生3次「天坑」，嚴重影響行車安全。台南市政府投入3100萬元，針對要道文平路及華平路強化結構，重建老化受損的箱涵頂板，並同步修補箱涵側壁，透過結構性的補強，除能大幅延長箱涵使用年限外，更能有效預防「天坑」事件發生，確保市民用路安全及排水系統穩定。

水利局指出，由於文平路與華平路為安平區重要交通節點，車流量大且大型車輛往來頻繁，若不採取預防性維護，老舊箱涵極易因承載力不足導致頂板破損，進而誘發天坑。完工後成功強化箱涵結構，有效預防路面塌陷風險。修繕後的箱涵預計可大幅延長使用壽命，並在豪雨期間維持最佳排洪效能，守護區域排水安全。

水利局表示，這次的工程針對安平區結構狀況不佳的老舊箱涵進行改善，工程於2024年12月30日開工，並於2026年1月16日順利完工，範圍涵蓋「安平區文平路（建平三街至健康路三段）」及「華平路（建平十七街至怡平路）」總計修繕長度共計730公尺。

水利局長邱忠川表示，安平、南區、學甲一帶因近海邊鹽分鏽蝕嚴重，工程重點涵蓋箱涵頂板重建及箱涵側壁修補，針對老舊頂板破損、鋼筋裸露嚴重的段落，進行打除與重建，並於側牆混凝土剝落處進行補強，透過專業的表面處理與修復材料，有效強化結構穩定性。

水利局長邱忠川表示，為徹底掌握雨水下水道系統的健康狀況，市府定期委託專業團隊進行箱涵內部縱走調查，逐一盤點裂縫、鋼筋裸露或結構變形處，「台南市老舊箱涵修繕改建執行計畫」編列2億6000萬元，從2023至2027年執行縱走檢修作業查明管線損壞，一年執行約五千萬元完成五公里的檢修進度改繕。

市府強調，下水道維護著重「先調查、後改善」以提升市政工程效率，將持續透過下水道縱走調查掌握地下「看不見的威脅」，並針對高風險、老舊箱涵進行滾動式修繕。未來將繼續爭取中央經費，推動後續改善工程，致力減少道路隱患，朝向「韌性防災、安心宜居」的城市願景邁進。

南市水利局重建老化受損的箱涵頂板，透過結構性的補強，延長箱涵使用年限，預防「天坑」事件發生。圖／南市水利局提供
南市水利局重建老化受損的箱涵頂板，透過結構性的補強，延長箱涵使用年限，預防「天坑」事件發生。圖／南市水利局提供

天坑 台南

延伸閱讀

竹北整治台元通勤動脈 竹北推動3處地下道環境優化工程

台南火車站前廣場百年「大變身」7日啟用新U型行車動線

八里汙水廠交棒新北 雙北承諾營運不中斷、品質再提升

基隆市立泳池翻新 試營運門票8折

相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

嘉市好店進軍東京食品展 6大品牌組產業嘉義隊搶攻日本市場

亞洲規模最大的食品展會之一，日本東京食品展10日至13日，在Tokyo Big Sight登場，嘉義市政府今年再度率領6家在地品牌組成「產業嘉義隊」赴日參展，以「我嘉的伴手禮」為主題行銷嘉義特色食品，盼藉由國際展會平台拓展日本與全球市場，為在地產業創造更多商機。

嘉市鐵路高架工地疑似遺址引爆文資攻防　考古團隊搶救遺址槓上文化局

嘉義市鐵路高架化工程推進，新建高架嘉義火車站地下基礎深挖，意外掀起文資保護爭議。鐵道局委託進駐的言古文化考古團隊，指稱工地日治時期至戰後初期鐵道設施遺構下方，疑似存在金屬器時代晚期至17世紀前後的「嘉義‧番仔溝遺址」文化層，搶救遺址槓上文化局，3度行文要求依文資法邀請文資委員現勘保存，未獲同意，雙方爭議浮上檯面。

嘉義優鮮進軍日本東京食品展 翁章梁大跳應援舞拚聲量

嘉義縣農產品將進軍日本及新加坡國際食品展，縣長翁章梁今參加行銷記者會，攜手啦啦隊女孩奶昔及卡洛琳跳應援舞，另搭上世界棒球經典賽熱潮，4月將在埼玉西武獅主場舉辦「嘉義優鮮品牌日」，目前每年穩定出口750至800公噸鳳梨至日本，未來還會開拓北海道通路。

公車族注意！台南火車站圓環公車站下周改到4處臨時站

因應台南火車站前改善工程第二階段交維調整行車動線，台南火車站原圓環兩側公車南站與北站營運至6日末班車，自7日首班車起，公車站位調整至成功路及中山路兩側設置臨時站，共計32條公車路線調整停靠地點，請搭乘公車民眾多加留意站牌資訊及交通局發布的訊息。

驚蟄萬物甦醒恐擾電網　台電嘉義區處動員誓師強化供電穩定

今天是24節氣中的「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物甦醒，鳥獸昆蟲活動頻繁，往往也增加電力設備受干擾風險，甚至可能引發突發性停電。台電嘉義區營

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。