半年3次「天坑」南市安平區文平、華平路老舊箱涵修繕完成

台南市安平區近年來地層下陷的天坑屢見不鮮，2023年曾經半年內區內道路發生3次「天坑」，嚴重影響行車安全。台南市政府投入3100萬元，針對要道文平路及華平路強化結構，重建老化受損的箱涵頂板，並同步修補箱涵側壁，透過結構性的補強，除能大幅延長箱涵使用年限外，更能有效預防「天坑」事件發生，確保市民用路安全及排水系統穩定。

水利局指出，由於文平路與華平路為安平區重要交通節點，車流量大且大型車輛往來頻繁，若不採取預防性維護，老舊箱涵極易因承載力不足導致頂板破損，進而誘發天坑。完工後成功強化箱涵結構，有效預防路面塌陷風險。修繕後的箱涵預計可大幅延長使用壽命，並在豪雨期間維持最佳排洪效能，守護區域排水安全。

水利局表示，這次的工程針對安平區結構狀況不佳的老舊箱涵進行改善，工程於2024年12月30日開工，並於2026年1月16日順利完工，範圍涵蓋「安平區文平路（建平三街至健康路三段）」及「華平路（建平十七街至怡平路）」總計修繕長度共計730公尺。

水利局長邱忠川表示，安平、南區、學甲一帶因近海邊鹽分鏽蝕嚴重，工程重點涵蓋箱涵頂板重建及箱涵側壁修補，針對老舊頂板破損、鋼筋裸露嚴重的段落，進行打除與重建，並於側牆混凝土剝落處進行補強，透過專業的表面處理與修復材料，有效強化結構穩定性。

水利局長邱忠川表示，為徹底掌握雨水下水道系統的健康狀況，市府定期委託專業團隊進行箱涵內部縱走調查，逐一盤點裂縫、鋼筋裸露或結構變形處，「台南市老舊箱涵修繕改建執行計畫」編列2億6000萬元，從2023至2027年執行縱走檢修作業查明管線損壞，一年執行約五千萬元完成五公里的檢修進度改繕。

市府強調，下水道維護著重「先調查、後改善」以提升市政工程效率，將持續透過下水道縱走調查掌握地下「看不見的威脅」，並針對高風險、老舊箱涵進行滾動式修繕。未來將繼續爭取中央經費，推動後續改善工程，致力減少道路隱患，朝向「韌性防災、安心宜居」的城市願景邁進。