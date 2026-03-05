快訊

經典賽Live／中華九局上2安反撲失敗 0：3慘遭澳洲完封

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義愛樂管弦樂團改編葉啟田組曲 14日登台灣燈會舞台

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義愛樂管弦樂團3月14日將在台灣燈會主燈區舞台演出，由藝術總監暨指揮謝元富領軍。圖／嘉義愛樂管弦樂團提供
嘉義愛樂管弦樂團3月14日將在台灣燈會主燈區舞台演出，由藝術總監暨指揮謝元富領軍。圖／嘉義愛樂管弦樂團提供

2026台灣燈會在嘉義登場，主燈區舞台活動陸續展開，嘉義愛樂管弦樂團3月14日晚上6時至7時將在主燈區舞台舉辦音樂會，改編台語歌手葉啟田經典作品，由藝術總監暨指揮謝元富領軍，以交響樂結合台灣經典旋律與民謠元素，為燈會增添音樂饗宴。

嘉義愛樂管弦樂團表示，3月14日演出由藝術總監暨指揮謝元富領軍，樂團首席趙恆振帶領弦樂團演出，並邀請二胡演奏家陳婷怡擔任獨奏，由助理指揮廖婉君協力統籌，透過專業樂團編制與跨界演出形式，展現嘉義在地藝文能量。

音樂會節目以「台灣聲音x交響光影」為主軸，首先演出台語歌手葉啟田經典作品改編的「葉啟田組曲」，選曲包括故鄉、寶島曼波、愛拼才會贏，以及已故歌手鄧麗君歌曲「月亮代表我的心」，透過管弦樂編制重新詮釋歌曲，保留庶民情感，也呈現交響樂宏大氣勢。

音樂會壓軸曲目為「梁祝高胡協奏曲」，由作曲家何占豪與陳鋼創作，以中國民間傳說梁山伯與祝英台為題材，以細膩音色詮釋淒美動人愛情故事。謝元富說，透過東方旋律與西方交響語彙交織，象徵傳統與當代的融合，也呼應燈會「光」所承載的希望與祝福。

謝元富表示，燈會不僅是視覺藝術盛事，也是城市文化展現的重要舞台，嘉義愛樂管弦樂團希望透過交響樂演出，讓台灣熟悉的旋律在主燈舞台被重新詮釋，呈現嘉義在地音樂團隊的藝術實力與文化特色，讓土地的情感與國際藝術語彙彼此對話。

嘉義愛樂管弦樂團3月14日將在台灣燈會主燈區舞台演出，邀請二胡演奏家陳婷怡擔任獨奏。圖／嘉義愛樂管弦樂團提供
嘉義愛樂管弦樂團3月14日將在台灣燈會主燈區舞台演出，邀請二胡演奏家陳婷怡擔任獨奏。圖／嘉義愛樂管弦樂團提供

嘉義愛樂管弦樂團3月14日晚上6時至7時將在主燈區舞台舉辦音樂會。圖／嘉義愛樂管弦樂團提供
嘉義愛樂管弦樂團3月14日晚上6時至7時將在主燈區舞台舉辦音樂會。圖／嘉義愛樂管弦樂團提供

嘉義愛樂管弦樂團3月14日將在台灣燈會主燈區舞台演出，樂團首席趙恆振擔綱弦樂核心。圖／嘉義愛樂管弦樂團提供
嘉義愛樂管弦樂團3月14日將在台灣燈會主燈區舞台演出，樂團首席趙恆振擔綱弦樂核心。圖／嘉義愛樂管弦樂團提供

鄧麗君 舞台 嘉義

延伸閱讀

全本芭蕾舞劇《唐吉訶德》7月登國家戲劇院 早鳥優惠3月5日中午12點限時開賣

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

2026台灣燈會嘉義贈燈儀式 阿里山主題主燈亮相

嘉義燈會3月3日登場 兩燈區先點燈

相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

嘉義愛樂管弦樂團改編葉啟田組曲 14日登台灣燈會舞台

2026台灣燈會在嘉義登場，主燈區舞台活動陸續展開，嘉義愛樂管弦樂團3月14日晚上6時至7時將在主燈區舞台舉辦音樂會，改編台語歌手葉啟田經典作品，由藝術總監暨指揮謝元富領軍，以交響樂結合台灣經典旋律與民謠元素，為燈會增添音樂饗宴。

從工程師到整復師 台南退役軍人靠進修翻轉職涯

家住台南的37歲退役軍人陳柏霖利用下班進修按摩技巧，原本只是想幫生病的家人舒緩不適，結果「孝心」逐漸產生興趣更升級成「專業」，陳柏霖拿下2張證照，意外從傳統產業跨足整復推拿，正式轉行投入健身防護領域，更華麗轉身開創職涯第二春。

關稅衝擊台南48家廠552人通報減班 市府主動關懷強化產業支持

因應美國關稅政策對產業可能帶來之衝擊，台南市勞工局目前接獲48家廠商552人通報減班休息，主要以電子、金屬製造業等為主，市府經發局主動關懷，協助對接勞動部相關措施，包括僱用安定措施，勞工可申請減班薪資差額70%、充電再出發等。

觀光考核！劍湖山世界蟬聯特優 老總曾慶欑獲金獎雙喜臨門

台灣主題樂園劍湖山世界今年再傳捷報，在交通部觀光署最新年度考核中，以卓越營運品質與顧客滿意度，再度蟬聯最高榮譽「特優等」；帶領團隊屢創佳績的總經理曾慶欑，也以深耕觀光產業多年貢獻卓著，榮獲「台灣觀光金獎」，企業與個人獲雙重肯定，為國內觀光服務再立標竿。

大阪世博台灣館復刻台灣燈會登場成人氣展館　

2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。