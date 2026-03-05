嘉義愛樂管弦樂團改編葉啟田組曲 14日登台灣燈會舞台

2026台灣燈會在嘉義登場，主燈區舞台活動陸續展開，嘉義愛樂管弦樂團3月14日晚上6時至7時將在主燈區舞台舉辦音樂會，改編台語歌手葉啟田經典作品，由藝術總監暨指揮謝元富領軍，以交響樂結合台灣經典旋律與民謠元素，為燈會增添音樂饗宴。

嘉義愛樂管弦樂團表示，3月14日演出由藝術總監暨指揮謝元富領軍，樂團首席趙恆振帶領弦樂團演出，並邀請二胡演奏家陳婷怡擔任獨奏，由助理指揮廖婉君協力統籌，透過專業樂團編制與跨界演出形式，展現嘉義在地藝文能量。

音樂會節目以「台灣聲音x交響光影」為主軸，首先演出台語歌手葉啟田經典作品改編的「葉啟田組曲」，選曲包括故鄉、寶島曼波、愛拼才會贏，以及已故歌手鄧麗君歌曲「月亮代表我的心」，透過管弦樂編制重新詮釋歌曲，保留庶民情感，也呈現交響樂宏大氣勢。

音樂會壓軸曲目為「梁祝高胡協奏曲」，由作曲家何占豪與陳鋼創作，以中國民間傳說梁山伯與祝英台為題材，以細膩音色詮釋淒美動人愛情故事。謝元富說，透過東方旋律與西方交響語彙交織，象徵傳統與當代的融合，也呼應燈會「光」所承載的希望與祝福。

謝元富表示，燈會不僅是視覺藝術盛事，也是城市文化展現的重要舞台，嘉義愛樂管弦樂團希望透過交響樂演出，讓台灣熟悉的旋律在主燈舞台被重新詮釋，呈現嘉義在地音樂團隊的藝術實力與文化特色，讓土地的情感與國際藝術語彙彼此對話。

嘉義愛樂管弦樂團3月14日將在台灣燈會主燈區舞台演出，邀請二胡演奏家陳婷怡擔任獨奏。圖／嘉義愛樂管弦樂團提供

嘉義愛樂管弦樂團3月14日晚上6時至7時將在主燈區舞台舉辦音樂會。圖／嘉義愛樂管弦樂團提供