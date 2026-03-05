從工程師到整復師 台南退役軍人靠進修翻轉職涯

家住台南的37歲退役軍人陳柏霖利用下班進修按摩技巧，原本只是想幫生病的家人舒緩不適，結果「孝心」逐漸產生興趣更升級成「專業」，陳柏霖拿下2張證照，意外從傳統產業跨足整復推拿，正式轉行投入健身防護領域，更華麗轉身開創職涯第二春。

陳柏霖表示，自己曾服軍職6年，專科主修資訊相關科系，退役後先進修日文並前往模具製造產業擔任工程師，後因家人生病受四肢水腫困擾，輾轉自學按摩技巧協助舒緩不適，也對健康促進與運動專業產生興趣，後來得知可利用勞動部產業人才投資方案充實自我，開始投入健身運動與健康保養相關課程，展開系統化學習。

他提到，持續進修不僅提升專業能力，也讓生活更具目標與成就感，更先後拿下體適能健身C級指導員證及民俗調理業傳統整復推拿證照，成功培養第二專長後，在去年4月辭去原有工程師職務，全職投入整復推拿服務。

陳柏霖說，轉行初期雖面臨收入不穩定的挑戰與家人疑慮，但憑藉專業能力與持續精進，半年內逐步建立穩定客源，現在台南「誠翊傳統整復推拿」服務已近1年，能以專業技術協助個案改善身體不適，見證服務對象重拾健康與生活品質，是持續投入專業領域的重要動力；他也鼓勵民眾善用政府資源培養第二專長，運用專業徒手技能，助人永不嫌晚。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，產業人才投資方案以協助勞工掌握產業趨勢與精進專業能力為核心，提供每位參訓學員3年內最高新臺幣10萬元訓練費補助，透過系統化培訓與證照取得機制，學員得以拓展職涯方向、提升職場表現與競爭力，強化區域人才培育動能。

劉邦棟也指出，今年上半年雲嘉南分署預計開辦約560門產業人才投資方案課程，內容涵蓋新興科技、職能精進、綠色能源及跨域應用等主題，鼓勵在職勞工善用政府資源精進專業，相關課程資訊可至台灣就業通網站查詢及報名，或撥打專線（06）6985945轉分機1526洽詢。