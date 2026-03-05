關稅衝擊台南48家廠552人通報減班 市府主動關懷強化產業支持

因應美國關稅政策對產業可能帶來之衝擊，台南市勞工局目前接獲48家廠商552人通報減班休息，主要以電子、金屬製造業等為主，市府經發局主動關懷，協助對接勞動部相關措施，包括僱用安定措施，勞工可申請減班薪資差額70%、充電再出發等。

南市經發局表示，勞動部公告延長「僱用安定措施」至2026年7月31日，適用汽車零件、金屬製品、機械設備、塑膠製品製造業等9大行業。勞工得申請減班前後薪資差額70%補貼，另可參與「充電再出發計畫」請領訓練津貼，協助產業度過調整期。

南市減班休息廠商集中於金屬製品製造業、機械設備製造業及塑膠製品製造業，主要是訂單減少，經發局主動關懷廠商，了解營運現況、訂單變化及人力調度情形，並協助對接勞動部相關措施，確保資源即時到位。

業者指出，政府的「僱用安定措施」政策提供實質財務支持，可降低勞工生計壓力，使專業技術人員願意留任原廠，避免人才流失，讓台南傳統產業在面臨關稅挑戰與訂單不確定性時，得以維持組織運作穩定，降低經營風險。

市長黃偉哲表示，市府緊密配合中央政策方向，整合地方輔導資源，協助企業因應國際經貿情勢變動，並持續與產業界保持密切溝通，滾動蒐集產業需求及建言，作為後續政策調整與輔導措施的重要依據，在穩定就業與產業升級兩端同步推動，兼顧勞工權益與企業發展。

經發局長張婷媛表示，將持續與勞工局跨局處合作，密切關注產業動態。除即時紓困外，也著重從源頭協助企業降低減班風險，透過輔導業者導入數位轉型、智慧製造及製程優化，並結合SBIR研發補助及通路拓展等資源，強化企業體質，提升產業韌性。

經發局也呼籲受關稅影響的企業善用台南中小企業服務中心資源，市府將與受影響企業並肩前行，共同度過產業轉型關鍵期，讓企業永續發展。