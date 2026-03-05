快訊

關稅衝擊台南48家廠552人通報減班 市府主動關懷強化產業支持

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市經發局輔導團專家學者訪視受衝擊業者提供輔導。圖／台南市經發局提供
因應美國關稅政策對產業可能帶來之衝擊，台南市勞工局目前接獲48家廠商552人通報減班休息，主要以電子、金屬製造業等為主，市府經發局主動關懷，協助對接勞動部相關措施，包括僱用安定措施，勞工可申請減班薪資差額70%、充電再出發等。

南市經發局表示，勞動部公告延長「僱用安定措施」至2026年7月31日，適用汽車零件、金屬製品、機械設備、塑膠製品製造業等9大行業。勞工得申請減班前後薪資差額70%補貼，另可參與「充電再出發計畫」請領訓練津貼，協助產業度過調整期。

南市減班休息廠商集中於金屬製品製造業、機械設備製造業及塑膠製品製造業，主要是訂單減少，經發局主動關懷廠商，了解營運現況、訂單變化及人力調度情形，並協助對接勞動部相關措施，確保資源即時到位。

業者指出，政府的「僱用安定措施」政策提供實質財務支持，可降低勞工生計壓力，使專業技術人員願意留任原廠，避免人才流失，讓台南傳統產業在面臨關稅挑戰與訂單不確定性時，得以維持組織運作穩定，降低經營風險。

市長黃偉哲表示，市府緊密配合中央政策方向，整合地方輔導資源，協助企業因應國際經貿情勢變動，並持續與產業界保持密切溝通，滾動蒐集產業需求及建言，作為後續政策調整與輔導措施的重要依據，在穩定就業與產業升級兩端同步推動，兼顧勞工權益與企業發展。

經發局長張婷媛表示，將持續與勞工局跨局處合作，密切關注產業動態。除即時紓困外，也著重從源頭協助企業降低減班風險，透過輔導業者導入數位轉型、智慧製造及製程優化，並結合SBIR研發補助及通路拓展等資源，強化企業體質，提升產業韌性。

經發局也呼籲受關稅影響的企業善用台南中小企業服務中心資源，市府將與受影響企業並肩前行，共同度過產業轉型關鍵期，讓企業永續發展。

台南市府經發局主動關懷減班休息廠商，強化產業支持。圖／台南市經發局提供
相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

「驚蟄」萬物活躍恐易釀停電　台電金門誓師54人出動護電網

今天是二十四節氣中的「驚蟄」，象徵萬物復甦，鳥獸即將開始活躍，往往增加電力設備受干擾的風險，甚至引發無預警停電。台灣電力公司金門區營業處今天上午舉辦穩定供電誓師大會，由處長顏國俊帶領員工宣示守護電網決心，預計動員自營工班與承攬商共54人、27輛車輛與機具投入春季電網維護作業。

從工程師到整復師 台南退役軍人靠進修翻轉職涯

家住台南的37歲退役軍人陳柏霖利用下班進修按摩技巧，原本只是想幫生病的家人舒緩不適，結果「孝心」逐漸產生興趣更升級成「專業」，陳柏霖拿下2張證照，意外從傳統產業跨足整復推拿，正式轉行投入健身防護領域，更華麗轉身開創職涯第二春。

關稅衝擊台南48家廠552人通報減班 市府主動關懷強化產業支持

因應美國關稅政策對產業可能帶來之衝擊，台南市勞工局目前接獲48家廠商552人通報減班休息，主要以電子、金屬製造業等為主，市府經發局主動關懷，協助對接勞動部相關措施，包括僱用安定措施，勞工可申請減班薪資差額70%、充電再出發等。

觀光考核！劍湖山世界蟬聯特優 老總曾慶欑獲金獎雙喜臨門

台灣主題樂園劍湖山世界今年再傳捷報，在交通部觀光署最新年度考核中，以卓越營運品質與顧客滿意度，再度蟬聯最高榮譽「特優等」；帶領團隊屢創佳績的總經理曾慶欑，也以深耕觀光產業多年貢獻卓著，榮獲「台灣觀光金獎」，企業與個人獲雙重肯定，為國內觀光服務再立標竿。

大阪世博台灣館復刻台灣燈會登場成人氣展館　

2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。

