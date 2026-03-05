快訊

觀光考核！劍湖山世界蟬聯特優 老總曾慶欑獲金獎雙喜臨門

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
觀光署年度觀光考核，劍湖山世界蟬聯特優，總經理曾慶欑個人獲台灣觀光金獎，雙喜臨門，為台灣觀光再創佳績。記者蔡維斌／翻攝
台灣主題樂園劍湖山世界今年再傳捷報，在交通部觀光署最新年度考核中，以卓越營運品質與顧客滿意度，再度蟬聯最高榮譽「特優等」；帶領團隊屢創佳績的總經理曾慶欑，也以深耕觀光產業多年貢獻卓著，榮獲「台灣觀光金獎」，企業與個人獲雙重肯定，為國內觀光服務再立標竿。

「每天思考如何創造被利用的價值」榮獲個人最高榮譽的曾慶欑表示，觀光和旅館業除人力和和資金，須仰賴時間與口碑來累積成效。他直言「沒有人進來，就沒有收入」服務不能被動等待，因此，他將工作視為生活的一部分，主動貼近消費者需求，創造更多驚喜與記憶。

因應科技浪潮，他認為傳統廣告式微，行銷必須結合高科技與AI應用，透過市場區隔與話題操作吸引媒體關注，並以企業識別、事件行銷與公關活動塑造品牌形象，同時要掌握短影音趨勢，將流量轉化為實際來客與營收。

曾慶欑強調「態度決定一切」，他將園區定位為「創造歡樂、夢幻演出的天堂」，要求員工把自己當演員，為不同年齡層旅客帶來多樣的驚喜。他認為，若難以改變人的習慣，就優化環境來引導行為，持續營造「Magic Experience」的神奇體驗，同時落實企業社會責任與環保永續，作為公司治理核心。

獲獎後的的劍湖山世界，為迎接春遊旺季專案優惠，3月起特邀請人氣啦啦隊女孩安芝儇、林襄到園區應援演出；彩虹劇場也推出年度大秀「咖啡大師狂想曲」，融合高空特技與雲林在地咖啡文化，打造三代同堂皆宜的視聽饗宴。

同時推出「1798車牌號碼優惠專案」，即日起至4月6日止，車牌含「1、7、9、8」任兩碼即可享門票299元優惠；渡假大飯店同步推出指定日兩人入住含早餐及樂園單日暢遊每房3529元專案，機不可失。

雲林古坑是春遊首選，園方歡迎在特優服務中體驗歡樂時光，品嘗CP值最高的「酷咖啡」。另首度舉辦的「耐斯歌廳秀」也將登場，以經典金曲與互動演出喚起世代共鳴，相關活動與優惠資訊可至官網查詢。

