大阪世博台灣館復刻台灣燈會登場成人氣展館　

2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。

此次復刻設館於燈會會場，由行政院長卓榮泰拍板定案，並在縣長翁章梁積極爭取下成形。整體經費近新台幣億元，透過投影與數位復刻技術，完整呈現原館風貌。開幕短短2天，即吸引大批人潮湧入，成為燈區最夯展館。

現場採預約與排隊並行制。預約民眾依時段入場，動線順暢；未預約者現場排隊，也多半不到半小時即可入館。昨晚就有遊客笑說，「原本以為要排很久，結果一下就進去了，超值得！」不少參觀者更直呼「不需此行」，省下機票錢也能看到完整展出，興奮之情溢於言表。

台灣館呼應大阪世博「連結世界、共創未來」精神，展覽主題從「生命、自然、未來」三大面向鋪陳。館內設置三大劇場:生命劇場以560片LED機械動力裝置，展現台灣生態韌性，中央高達近9公尺的「生命之樹」氣勢磅礡，成為拍照焦點；自然劇場運用點雲技術描繪山海景致，包含嘉明湖等經典地景，帶領觀眾沉浸台灣山林之美；未來劇場則以全球最精細的MINI LED技術，呈現晶圓與晶片運作，凸顯半導體產業在全球供應鏈的關鍵角色。

導覽員全程以約30分鐘解說三大劇場內容，深入淺出介紹科技與文化融合意涵。離場時，民眾還可領取台灣燈會限量小提燈，為參觀行程留下紀念。從大阪到回嘉，這座曾在國際舞台發光的台灣館，如今在燈海映照下再度綻放。不只是一場展覽復刻，更象徵台灣與世界對話的延續，讓國人在家門口，就能與未來接軌。

