快訊

經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

我為什麼會得白血病？林禹宏生前反思告誡：「1習慣」簡直是慢性自殺

左營軍港沉船奇觀 放棄打撈的美籍老船塢服役逾70年

聽新聞
0:00 / 0:00

大阪世博台灣館復刻台灣燈會登場成人氣展館　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。記者魯永明／攝影
2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。記者魯永明／攝影

2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。

此次復刻設館於燈會會場，由行政院長卓榮泰拍板定案，並在縣長翁章梁積極爭取下成形。整體經費近新台幣億元，透過投影與數位復刻技術，完整呈現原館風貌。開幕短短2天，即吸引大批人潮湧入，成為燈區最夯展館。

現場採預約與排隊並行制。預約民眾依時段入場，動線順暢；未預約者現場排隊，也多半不到半小時即可入館。昨晚就有遊客笑說，「原本以為要排很久，結果一下就進去了，超值得！」不少參觀者更直呼「不需此行」，省下機票錢也能看到完整展出，興奮之情溢於言表。

台灣館呼應大阪世博「連結世界、共創未來」精神，展覽主題從「生命、自然、未來」三大面向鋪陳。館內設置三大劇場:生命劇場以560片LED機械動力裝置，展現台灣生態韌性，中央高達近9公尺的「生命之樹」氣勢磅礡，成為拍照焦點；自然劇場運用點雲技術描繪山海景致，包含嘉明湖等經典地景，帶領觀眾沉浸台灣山林之美；未來劇場則以全球最精細的MINI LED技術，呈現晶圓與晶片運作，凸顯半導體產業在全球供應鏈的關鍵角色。

導覽員全程以約30分鐘解說三大劇場內容，深入淺出介紹科技與文化融合意涵。離場時，民眾還可領取台灣燈會限量小提燈，為參觀行程留下紀念。從大阪到回嘉，這座曾在國際舞台發光的台灣館，如今在燈海映照下再度綻放。不只是一場展覽復刻，更象徵台灣與世界對話的延續，讓國人在家門口，就能與未來接軌。

2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。記者魯永明／攝影
2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。記者魯永明／攝影

2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。記者魯永明／攝影
2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。記者魯永明／攝影

2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。記者魯永明／攝影
2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。記者魯永明／攝影

2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。記者魯永明／攝影
2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。記者魯永明／攝影

延伸閱讀

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

台灣燈會瑪利歐展區超好玩！ 粉絲大讚：根本是環球影城

影／2026台灣燈會主燈燈光秀搶先曝光 超人氣瑪利歐展區售限定商品

相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

觀光考核！劍湖山世界蟬聯特優 老總曾慶欑獲金獎雙喜臨門

台灣主題樂園劍湖山世界今年再傳捷報，在交通部觀光署最新年度考核中，以卓越營運品質與顧客滿意度，再度蟬聯最高榮譽「特優等」；帶領團隊屢創佳績的總經理曾慶欑，也以深耕觀光產業多年貢獻卓著，榮獲「台灣觀光金獎」，企業與個人獲雙重肯定，為國內觀光服務再立標竿。

大阪世博台灣館復刻台灣燈會登場成人氣展館　

2025年大阪關西世界博覽會掀起話題的台灣館，如今原汁原味復刻回到嘉義縣台灣燈會現場，再掀排隊熱潮。當年於日本大阪展出期間，台灣館吸引超過110萬人次入館參觀，躍升人氣場館之一；如今不少無法親赴日本的民眾，終於能在國內一睹風采。

行車注意 台南站前圓環改U型

台南火車站前圓環改造計畫，進入第二階段自來水主幹管汰換及主體廣場工程，明晚起封閉施工，七日清晨起圓環行車動線改為Ｕ型新動線，交通局表示，卅二條公車路線將也調整至成功路、中山路兩側設置的臨時停靠站。

設計匿名通報 學界攜手地方巡守二仁溪

二仁溪朝向擺脫「黑龍江」惡名，不乏來自民間的努力，長榮大學環境教育國際實驗學院院長洪慶宜廿六年前結合學界與地方成立二仁溪河川巡守隊，導入志工制度與參與式治理模式，甚至提供以校方名義做通報，避免得罪人的疑慮，培養永續參與。

台南虎頭埤風景區設施優化　竹林烤肉區重新開放

台南市政府觀光旅遊局執行虎頭埤風景區設施改善，將自然意象融入烤肉場域設計的「竹林烤肉區」重新對外開放，盼提供民眾更優質遊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。