行車注意 台南站前圓環改U型

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南火車站前廣場改造工程，明晚起進入第二階段，七日清晨起原圓環行車動線改為Ｕ型新動線，圖為站前廣場改造後示意圖。圖／南市交通局提供
台南火車站前廣場改造工程，明晚起進入第二階段，七日清晨起原圓環行車動線改為Ｕ型新動線，圖為站前廣場改造後示意圖。圖／南市交通局提供

台南火車站前圓環改造計畫，進入第二階段自來水主幹管汰換及主體廣場工程，明晚起封閉施工，七日清晨起圓環行車動線改為Ｕ型新動線，交通局表示，卅二條公車路線將也調整至成功路、中山路兩側設置的臨時停靠站。

一九三六年落成的台南火車站前廣場，在一九七○年代改為圓環現貌，這次改造預計把九十年前原有的廣場找回來，站前圓環改造第一階段已完成圓環分隔島及植栽移除、老舊自來水管線汰換。

交通局長王銘德昨說明，此次第二階段，明晚進場施工，深夜十一時起至七日清晨五時暫時封閉站前道路，進行鋪面及標線作業，封閉範圍包括北門路一段與民族路一段口、北門路二段與北忠街口、中山路與西華南街口、成功路與西華街口、富北街及北忠街路口共五處路口，期間車輛無法行經圓環，建議南北向車流改行公園路、前鋒路等替代道路

七日清晨五時起切換為可雙向行駛的Ｕ形道路，並設置四處號誌路口，北門路二段路口新增行人穿越道線；前站汽、機車臨時接送區維持原地點，圓環北側新增接送區，計程車及網路叫車維持原排班地點；公車部分，七日首班車起改停成功路與中山路兩側臨時站，共卅二條路線調整。

王銘德指出，用路人須依指揮通行，整體工程預定於二○二七年底完工。

替代道路 公車路線 圓環

行車注意 台南站前圓環改U型

