設計匿名通報 學界攜手地方巡守

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

二仁溪朝向擺脫「黑龍江」惡名，不乏來自民間的努力，長榮大學環境教育國際實驗學院院長洪慶宜廿六年前結合學界與地方成立二仁溪河川巡守隊，導入志工制度與參與式治理模式，甚至提供以校方名義做通報，避免得罪人的疑慮，培養永續參與。

洪慶宜是紐澤西州立羅格斯大學環境科學博士，一九九八年取得學位回台，擔任環保署（環境部前身）淡水河汙染整治專案環境工程師，當時他根據美國經驗，提出是否可以嘗試推動水質監測志工制度，後來二○○○年受聘於長榮大學，「學校就在二仁溪畔，每天看著如醬油顏色溪水很難過！」想用自身專業來做點事，便結合校方與在地社群推動志工監測水質。

他說，教育訓練時，提醒不要操之過急，要學會觀察水色變化、氣味差異，並掌握時間節奏，才能更精準鎖定問題源頭。

洪慶宜指出，當年為推動巡守隊也主動拜訪台灣濕地保護聯盟等ＮＧＯ團體，但有些民眾不是不願意參與，而是「不相信會有用」，甚至還擔心會不會得罪鄰里或遭到報復，為此他設計匿名通報機制，必要時可讓民眾使用「長榮大學河川保育中心」代號通報免後顧之憂，也同時能進行案件處理追蹤，「讓志工（居民）願意永續參與最重要」。

監測制度上路後，校方河川保育中心負責追蹤案件在行政體系中處理進度，甚至有時比環保局更早抵達現場蒐證，補足關鍵資料，讓當年環保署與地方環保局得以進行更完整溯源調查，有些案件還發現非單一汙染源，而是多個來源交互影響所致。

洪慶宜也說，後來他們更把河川巡守訓練納入通識課程，增加更多不同科系學生參加，欣慰的是，有些人在畢業後，仍在自己工作單位或社區成立新的巡守隊，讓這套經驗延續下去，現居民更會主動監控環境，遭偷倒垃圾、廢棄物案例就會大幅減少，形成「正向」環境循環。

環境部 長榮大學 黑龍江

相關新聞

擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

行車注意 台南站前圓環改U型

台南火車站前圓環改造計畫，進入第二階段自來水主幹管汰換及主體廣場工程，明晚起封閉施工，七日清晨起圓環行車動線改為Ｕ型新動線，交通局表示，卅二條公車路線將也調整至成功路、中山路兩側設置的臨時停靠站。

設計匿名通報 學界攜手地方巡守

