擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

第二期計畫預估清除二萬二千八十八公噸汙染物，市府昨同步啟動「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫廉政平台」，透過跨域合作與行政透明，強化採購及履約管理，防範不當外力介入、確保工程品質與進度，讓整治順利完成。

南市環保局長許仁澤說明，針對四處場址展開工程，包括南市二仁溪橋下、南萣橋上游四五○公尺處、二行娘娘廟對岸左六水門至左七水門間，以及屬高雄市轄區的南萣橋下游一七○公尺處，辦理前置作業、廢棄物挖掘與分選、包裝離場處理、篩檢測作業、環境監測及相關附屬工程。

二仁溪早年因沿岸廢五金拆解與工業廢棄物長期排放，河水一度變色呈現黑色，生態幾近崩潰，汙染最嚴重時，僅剩本土魚類大眼海鰱存活，隨著推動分階段整治，汙染剩最後百分之十，目前河中魚類已由過去單一物種，回升至五十多種，生物多樣性顯著恢復。

昨由副市長趙卿惠主持廉政平台啟動記者會，並邀請環境部、經濟部及司法單位代表共同見證；市府表示，本階段工程重點在於清除殘存廢棄物，消除長期汙染隱憂，將依計畫期程審慎推動各項工程，並強化施工期間環境監測與資訊公開，確保清理過程符合法規標準，同時降低對周邊居民與生態環境的影響。

許仁澤也說，水質改善成果得來不易，是中央、地方與民間長期投入的累積，然而部分土壤仍存汙染疑慮，若持續投入資源並強化監測與執法，有機會轉型為兼具生態保育與民眾休憩功能的水域空間。