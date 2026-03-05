聽新聞
擺脫汙染 二仁溪整治 拚最後一哩路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市二仁溪整治，預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，要清除約兩萬公噸有毒電子廢棄物。圖／南市環保局提供
台南市二仁溪整治，預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，要清除約兩萬公噸有毒電子廢棄物。圖／南市環保局提供

橫跨台南與高雄的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為「台版黑龍江」，歷經多年整治將進入最後一哩路，中央全額補助十三．六億元啟動第二期專案清理，南市府預計年底開挖清理沿岸四處廢棄物場址，目標二○二八年讓二仁溪擺脫四十年汙染惡名。

第二期計畫預估清除二萬二千八十八公噸汙染物，市府昨同步啟動「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫廉政平台」，透過跨域合作與行政透明，強化採購及履約管理，防範不當外力介入、確保工程品質與進度，讓整治順利完成。

南市環保局長許仁澤說明，針對四處場址展開工程，包括南市二仁溪橋下、南萣橋上游四五○公尺處、二行娘娘廟對岸左六水門至左七水門間，以及屬高雄市轄區的南萣橋下游一七○公尺處，辦理前置作業、廢棄物挖掘與分選、包裝離場處理、篩檢測作業、環境監測及相關附屬工程。

二仁溪早年因沿岸廢五金拆解與工業廢棄物長期排放，河水一度變色呈現黑色，生態幾近崩潰，汙染最嚴重時，僅剩本土魚類大眼海鰱存活，隨著推動分階段整治，汙染剩最後百分之十，目前河中魚類已由過去單一物種，回升至五十多種，生物多樣性顯著恢復。

昨由副市長趙卿惠主持廉政平台啟動記者會，並邀請環境部、經濟部及司法單位代表共同見證；市府表示，本階段工程重點在於清除殘存廢棄物，消除長期汙染隱憂，將依計畫期程審慎推動各項工程，並強化施工期間環境監測與資訊公開，確保清理過程符合法規標準，同時降低對周邊居民與生態環境的影響。

許仁澤也說，水質改善成果得來不易，是中央、地方與民間長期投入的累積，然而部分土壤仍存汙染疑慮，若持續投入資源並強化監測與執法，有機會轉型為兼具生態保育與民眾休憩功能的水域空間。

行車注意 台南站前圓環改U型

台南火車站前圓環改造計畫，進入第二階段自來水主幹管汰換及主體廣場工程，明晚起封閉施工，七日清晨起圓環行車動線改為Ｕ型新動線，交通局表示，卅二條公車路線將也調整至成功路、中山路兩側設置的臨時停靠站。

設計匿名通報 學界攜手地方巡守

二仁溪朝向擺脫「黑龍江」惡名，不乏來自民間的努力，長榮大學環境教育國際實驗學院院長洪慶宜廿六年前結合學界與地方成立二仁溪河川巡守隊，導入志工制度與參與式治理模式，甚至提供以校方名義做通報，避免得罪人的疑慮，培養永續參與。

台南虎頭埤風景區設施優化　竹林烤肉區重新開放

台南市政府觀光旅遊局執行虎頭埤風景區設施改善，將自然意象融入烤肉場域設計的「竹林烤肉區」重新對外開放，盼提供民眾更優質遊...

台南新春特色公園萬人打卡 200名幸運兒抱走「菜奇鴨」

台南市政府工務局為推廣公園特色遊戲場，春節期間推出「新春特色公園打卡挑戰賽」，吸引逾萬名民眾熱烈參與，日前透過電腦隨機亂數抽出200位幸運得主，超萌療癒的「菜奇鴨」玩偶將陸續寄送到家。

黃偉哲主持重大投資會報 七股科工區添8億投資、3案17億解列完成

台南市長黃偉哲今天主持召開重大投資會報，新增元融集團與嘉振企業於七股科技工業區新建廠房案，規畫投資金額8億元，同時解列已完成投資共3案，總計約17億元投資，包括中鋼焊材廠、以「馬修嚴選」優格聞名的彩宸生活永科廠、全球配線器材領導品牌凱士士等，增添台南產業發展量能，也創造更多就業機會。

