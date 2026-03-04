聽新聞
台南新春特色公園萬人打卡 200名幸運兒抱走「菜奇鴨」
台南市政府工務局為推廣公園特色遊戲場，春節期間推出「新春特色公園打卡挑戰賽」，吸引逾萬名民眾熱烈參與，日前透過電腦隨機亂數抽出200位幸運得主，超萌療癒的「菜奇鴨」玩偶將陸續寄送到家。
工務局指出，活動特別祭出討論度爆棚的「菜奇鴨」玩偶，作為專屬獎項，民眾只需完成指定特色公園中任意 5 座的打卡任務，集滿5枚電子金幣即可獲得一次抽獎資格。
「菜奇鴨」象徵著生活中的趣味與驚喜，正如台南近年轉型有成的特色公園遊戲場，從結合歷史地景到挑戰體能的攀爬設施，處處充滿設計巧思。希望透過打卡抽獎活動，鼓勵市民走出戶外，親身體驗特色遊戲場五感體驗，讓春節假期充滿健康與歡笑。
工務局表示，針對這次熱情參與的民眾，已於日前完成電腦隨機抽獎，200名幸運得主產出後，主辦單位將依據民眾參與時留下的聯絡資訊進行核對，並將「菜奇鴨」玩偶以限時掛號方式直接寄達。
中獎名單查詢，請至台南市政府工務局官方網站或官方粉絲專頁。洽詢電話：(06)2991111#1463公園管理科。
