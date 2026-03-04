快訊

台南新春特色公園萬人打卡 200名幸運兒抱走「菜奇鴨」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市特色公園遊戲場新春打卡抽獎揭曉 ，200名幸運者可以獲得「菜奇鴨」玩偶。圖／台南市工務局提供
台南市特色公園遊戲場新春打卡抽獎揭曉 ，200名幸運者可以獲得「菜奇鴨」玩偶。圖／台南市工務局提供

台南市政府工務局為推廣公園特色遊戲場，春節期間推出「新春特色公園打卡挑戰賽」，吸引逾萬名民眾熱烈參與，日前透過電腦隨機亂數抽出200位幸運得主，超萌療癒的「菜奇鴨」玩偶將陸續寄送到家。

工務局指出，活動特別祭出討論度爆棚的「菜奇鴨」玩偶，作為專屬獎項，民眾只需完成指定特色公園中任意 5 座的打卡任務，集滿5枚電子金幣即可獲得一次抽獎資格。

「菜奇鴨」象徵著生活中的趣味與驚喜，正如台南近年轉型有成的特色公園遊戲場，從結合歷史地景到挑戰體能的攀爬設施，處處充滿設計巧思。希望透過打卡抽獎活動，鼓勵市民走出戶外，親身體驗特色遊戲場五感體驗，讓春節假期充滿健康與歡笑。

工務局表示，針對這次熱情參與的民眾，已於日前完成電腦隨機抽獎，200名幸運得主產出後，主辦單位將依據民眾參與時留下的聯絡資訊進行核對，並將「菜奇鴨」玩偶以限時掛號方式直接寄達。

中獎名單查詢，請至台南市政府工務局官方網站或官方粉絲專頁。洽詢電話：(06)2991111#1463公園管理科。

台南虎頭埤風景區設施優化　竹林烤肉區重新開放

台南市政府觀光旅遊局執行虎頭埤風景區設施改善，將自然意象融入烤肉場域設計的「竹林烤肉區」重新對外開放，盼提供民眾更優質遊...

黃偉哲主持重大投資會報 七股科工區添8億投資、3案17億解列完成

台南市長黃偉哲今天主持召開重大投資會報，新增元融集團與嘉振企業於七股科技工業區新建廠房案，規畫投資金額8億元，同時解列已完成投資共3案，總計約17億元投資，包括中鋼焊材廠、以「馬修嚴選」優格聞名的彩宸生活永科廠、全球配線器材領導品牌凱士士等，增添台南產業發展量能，也創造更多就業機會。

讓家屬有喘息空間 新北五股成州身障日照中心成立

為擴大服務身障量能，新北市社會局委託台灣生活賦能健康促進協會辦理五股成州障礙者日間照顧中心，今天揭牌啟用，此為新北市第21家身障社區式日照中心，也是第7家專為失能身心障礙者設置的日照中心。

WBC經典賽明開戰！台南市「不分藍綠」強力替中華隊應援

2026世界棒球經典賽（WBC）明開戰，中華隊明上午11時對決澳洲，台南市政府將在永華市政中心廣場、新營南瀛綠都心公園辦戶外應援派對，而藍、綠陣營也都不落人後，選民打趣說，暫時放下爭議，罕見「不分藍綠」團結求勝。

虎頭埤風景區「竹林烤肉區」 三月底前訂限定套餐享早鳥優惠

台南市政府觀光旅遊局為提升虎頭埤風景區整體遊憩服務品質與旅遊體驗，「竹林烤肉區」全新升級重新對外開放，設計理念將自然意象融入烤肉場域設計…

