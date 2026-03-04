台南虎頭埤風景區設施優化　竹林烤肉區重新開放

台南市長黃偉哲今天主持召開重大投資會報，新增元融集團與嘉振企業於七股科技工業區新建廠房案，規畫投資金額8億元，同時解列已完成投資共3案，總計約17億元投資，包括中鋼焊材廠、以「馬修嚴選」優格聞名的彩宸生活永科廠、全球配線器材領導品牌凱士士等，增添台南產業發展量能，也創造更多就業機會。

2026-03-04 17:56