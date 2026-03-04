聽新聞
台南虎頭埤風景區設施優化 竹林烤肉區重新開放
台南市政府觀光旅遊局執行虎頭埤風景區設施改善，將自然意象融入烤肉場域設計的「竹林烤肉區」重新對外開放，盼提供民眾更優質遊憩體驗。
台南市觀光旅遊局長林國華今天告訴中央社記者，虎頭埤風景區是台南重要自然觀光遊憩場域，市府持續投入資源改善園區設施與服務品質，重新打造的「竹林烤肉區」各項設施融入自然生態環境，符合推動永續觀光與友善旅遊環境政策方向。
林國華表示，慶祝虎頭埤風景區「竹林烤肉區」重新開放，園區於3月底前推出多樣烤肉食材優惠活動，同時為滿足更多遊客烤肉露營需求，於探索露營區內設置烤肉爐架及臨時衛浴設備等，提供完善服務設施。
他說，園區內並提供遊客可付費使用的電動遊園車、太陽能遊湖船和腳踏船等多項設施，及可免費參觀的親子環教生態館，可規劃多元豐富遊程，遊客可以從台鐵新市車站搭乘台灣好行168虎埤老街線抵達虎頭埤風景區，體驗自然生態旅遊魅力。
