黃偉哲主持重大投資會報 七股科工區添8億投資、3案17億解列完成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
中鋼焊材廠新廠外觀。圖／台南市經發局提供
中鋼焊材廠新廠外觀。圖／台南市經發局提供

台南市長黃偉哲今天主持召開重大投資會報，新增元融集團與嘉振企業於七股科技工業區新建廠房案，規畫投資金額8億元，同時解列已完成投資共3案，總計約17億元投資，包括中鋼焊材廠、以「馬修嚴選」優格聞名的彩宸生活永科廠、全球配線器材領導品牌凱士士等，增添台南產業發展量能，也創造更多就業機會。

黃偉哲定期檢視列管案件辦理進度，逐案掌握投資推動情形，並責成各局處持續強化行政協調與服務效能，在符合法規前提下加速行政作業，提供企業更即時、到位的協助，上任迄今已成功推動131件重大投資案件完成投資，落實投資金額高達2404億元。

黃偉哲表示，在全球高科技浪潮與產業鏈重組趨勢下，台南積極搶占發展先機，加速布局先進半導體、AI與智慧機器人等關鍵產業，城市國際能見度與產業影響力持續攀升。市府同步引導傳統產業導入AI應用，推動數位轉型與升級，厚植在地產業發展。透過完善產業用地整備與整體規劃，精準補強價值鏈關鍵環節，積極吸引核心技術企業設立研發與營運據點，強化產業聚落韌性與競爭力。

未來，市府將持續以高效率行政服務與完善基礎建設優化投資環境，全面推動智慧城市與淨零永續發展，為臺南打造下一波經濟發展動能，穩健邁向全球科技產業關鍵城市。

經發局長張婷媛局長指出，台南市政府持續積極推動招商引資，打造完善的產業投資環境，主動爭取各類投資案件落腳台南，並帶動相關供應鏈廠商持續加碼投資，招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。

元融於七股科技工業區新建廠房模擬透視圖。圖／台南市經發局提供
元融於七股科技工業區新建廠房模擬透視圖。圖／台南市經發局提供

傳統產業 台南 黃偉哲

相關新聞

讓家屬有喘息空間 新北五股成州身障日照中心成立

為擴大服務身障量能，新北市社會局委託台灣生活賦能健康促進協會辦理五股成州障礙者日間照顧中心，今天揭牌啟用，此為新北市第21家身障社區式日照中心，也是第7家專為失能身心障礙者設置的日照中心。

WBC經典賽明開戰！台南市「不分藍綠」強力替中華隊應援

2026世界棒球經典賽（WBC）明開戰，中華隊明上午11時對決澳洲，台南市政府將在永華市政中心廣場、新營南瀛綠都心公園辦戶外應援派對，而藍、綠陣營也都不落人後，選民打趣說，暫時放下爭議，罕見「不分藍綠」團結求勝。

虎頭埤風景區「竹林烤肉區」 三月底前訂限定套餐享早鳥優惠

台南市政府觀光旅遊局為提升虎頭埤風景區整體遊憩服務品質與旅遊體驗，「竹林烤肉區」全新升級重新對外開放，設計理念將自然意象融入烤肉場域設計…

「孩子飽了讀書就無罣礙」林內小廟大願力 學生：我會永遠記得

雲林縣林內鄉原始宮11年前起補助民生國小營養午餐，學生從入學到畢業都免負擔午餐費用，累計捐助180萬元，因下學年起縣府實施國中小學營養午餐免費，原始宮補助「階段性任務完成」，學生今致贈感謝卡表達謝意，廟方表示，未來會持續支校務所需，對學生的關心不會中斷。

激勵弱勢生勇敢追夢！南市議員攜手民間發放清寒獎學金

台南市議員蔡筱薇與康黃金慈善愛心協會攜手舉辦「東區清寒學童獎助學金」活動，迄今已邁入第五年，蔡筱薇今天與理事長金俊良於台南市議會召開記者會，持續把善的循環散撥出去，期盼受助學子未來功成名就後，可以回饋社會，持續傳遞這份愛心。

