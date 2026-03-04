黃偉哲主持重大投資會報 七股科工區添8億投資、3案17億解列完成

台南市長黃偉哲今天主持召開重大投資會報，新增元融集團與嘉振企業於七股科技工業區新建廠房案，規畫投資金額8億元，同時解列已完成投資共3案，總計約17億元投資，包括中鋼焊材廠、以「馬修嚴選」優格聞名的彩宸生活永科廠、全球配線器材領導品牌凱士士等，增添台南產業發展量能，也創造更多就業機會。

黃偉哲定期檢視列管案件辦理進度，逐案掌握投資推動情形，並責成各局處持續強化行政協調與服務效能，在符合法規前提下加速行政作業，提供企業更即時、到位的協助，上任迄今已成功推動131件重大投資案件完成投資，落實投資金額高達2404億元。

黃偉哲表示，在全球高科技浪潮與產業鏈重組趨勢下，台南積極搶占發展先機，加速布局先進半導體、AI與智慧機器人等關鍵產業，城市國際能見度與產業影響力持續攀升。市府同步引導傳統產業導入AI應用，推動數位轉型與升級，厚植在地產業發展。透過完善產業用地整備與整體規劃，精準補強價值鏈關鍵環節，積極吸引核心技術企業設立研發與營運據點，強化產業聚落韌性與競爭力。

未來，市府將持續以高效率行政服務與完善基礎建設優化投資環境，全面推動智慧城市與淨零永續發展，為臺南打造下一波經濟發展動能，穩健邁向全球科技產業關鍵城市。

經發局長張婷媛局長指出，台南市政府持續積極推動招商引資，打造完善的產業投資環境，主動爭取各類投資案件落腳台南，並帶動相關供應鏈廠商持續加碼投資，招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。