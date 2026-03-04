聽新聞
WBC經典賽明開戰！台南市「不分藍綠」強力替中華隊應援
2026世界棒球經典賽（WBC）明開戰，中華隊明上午11時對決澳洲，台南市政府將在永華市政中心廣場、新營南瀛綠都心公園辦戶外應援派對，而藍、綠陣營也都不落人後，選民打趣說，暫時放下爭議，罕見「不分藍綠」團結求勝。
WBC台灣預賽分組在C組，3月5日至8日在日本東京巨蛋，出戰強敵日本、韓國、捷克、澳洲，爭取前進美國邁阿密、晉級複賽資格，明首戰對決澳洲，教練團已宣布將由徐若熙擔任先發投手。
台南市政府明上午11時中華隊首戰澳洲隊，將在永華市政中心廣場、新營南瀛綠都心公園舉辦熱血應援派對，要鄉親一起為選手加油。
國民黨台南市議員蔡育輝及市議員參選人尤淨寬今發起2026世界棒球經典賽台南熱血應援派對，只要中華隊晉級獲得前往美國進行複賽資格，將加碼發放豬排、雞排、雞蛋(10顆)、後農米(2公斤)或番茄1盒各約2000份，鄉親每人可5選1及摸彩1次，暫定3月10日上午8時開始排隊、9時30分開始發放，同時加碼前100名贈蘭花展門票1張。
蔡育輝曾在中華隊獲得世界12強賽冠軍、進入WBC資格賽發送雞排千份，和球迷一起慶祝，他說，這次只要晉級複賽，將募款全力應援，也歡迎企業主、公司行號鄉親共襄盛舉。
民進黨台南市黨部將在6日晚上6時WBC台日大戰，租下善化文康育樂中心轉播比賽，邀球迷現場為中華隊打氣加油。
王姓棒球迷笑說，平常看南市藍綠常吵翻天，這次終於「不分藍綠」用各種方式為選手、中華隊加油，在台灣，棒球的魅力可見一斑。
