虎頭埤風景區「竹林烤肉區」 三月底前訂限定套餐享早鳥優惠

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導

台南市政府觀光旅遊局為提升虎頭埤風景區整體遊憩服務品質與旅遊體驗，「竹林烤肉區」全新升級重新對外開放，設計理念將自然意象融入烤肉場域設計，營造舒適且具景觀特色之戶外休閒空間，適合全國遊客安排親子同遊、好友聚會及團體活動之嶄新選擇。

黃偉哲市長表示，虎頭埤風景區為台南重要自然觀光遊憩場域，市府觀旅局持續投入資源改善園區設施與服務品質，此次重新打造竹林烤肉區的各項設施並融入自然生態環境，展現市府觀旅局推動永續觀光與友善旅遊環境之政策方向；同時鼓勵遊客可以從台鐵新市車站搭乘台灣好行168虎埤老街線，即輕鬆抵達虎頭埤風景區，體驗自然生態的旅遊魅力。

觀光旅遊局林國華局長表示，為慶祝虎頭埤風景區竹林烤肉區重新開放，園區推出多樣烤肉食材優惠活動，即日起至3月底，凡訂購「歡樂套餐」即贈送生蠔500g/盒及棉花糖10顆/份，訂購「悠活套餐」贈送雞腿排，同時為滿足更多遊客烤肉露營需求，於探索露營區內設置有烤肉爐架及臨時衛浴設備等，提供完善的服務設施。另園區內提供遊客可付費使用的電動遊園車、太陽能遊湖船及腳踏船等多項設施，亦有可免費參觀之「親子環教生態館」體驗寓教於樂之生態學習場域，歡迎全國遊客來到虎頭埤風景區享受豐富愜意的旅程！

觀光旅遊局表示，虎頭埤風景區特別於虎月吊橋旁設置融入愛情主題之互動式甜蜜造型裝置藝術，營造浪漫遊憩氛圍，展期至3月14日白色情人節結束，提供民眾拍照打卡、情侶及親子共遊之特色景點。此外，「卡比胖拉出沒虎頭埤!新春豚好運」活動至3月8日止，只要與園區內卡比胖拉氣偶合照打卡，或是在禮物店消費滿200元，或是憑當日門票(限40元以上門票)，均可分別於售票亭、禮物店、哺集乳室門口兌換卡比胖拉小提燈一個，數量有限送完為止。

