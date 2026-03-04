快訊

嘉義就業中心辦10場徵才 提供逾400個職缺

中央社／ 記者黃國芳嘉義市4日電

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心自9日至28日辦理10場徵才活動，邀25家廠商提供逾400個工作職缺，包含5月開幕的連鎖速食餐廳及6月試營運的知名連鎖飯店。

嘉義就業中心今天發布新聞稿，參與徵才廠商包含傳統製造業、旅宿業、餐飲業及交通運輸業等，提供多元就業選擇，同時因應農曆春節後轉職潮，滿足民眾求職、轉職需求，並協助在地廠商補足人力。

嘉義就業中心表示，這10場徵才活動將分別在嘉義縣民雄鄉、大林鎮與嘉義市舉辦，參與廠商以在地深耕的製造業為大宗，另外，包括進駐嘉義市湖子內區段徵收區域的連鎖速食餐廳「麥當勞」，預計5月開幕，將於17日、28日辦理徵才，預計招募40名服務員。

嘉義就業中心說，預計6月在嘉義市試營運的知名連鎖飯店「煙波大飯店」，規劃9日及10日辦理徵才，招募39個職缺；在地知名遊覽車公司「國立通運」擴大招募車輛駕駛等職務，19日及26日辦理說明會暨徵才活動。相關訊息可至嘉義就業中心洽詢，或上網至「台灣就業通」的徵才活動專區查詢。

徵才活動 製造業 職缺

相關新聞

「孩子飽了讀書就無罣礙」林內小廟大願力 學生：我會永遠記得

雲林縣林內鄉原始宮11年前起補助民生國小營養午餐，學生從入學到畢業都免負擔午餐費用，累計捐助180萬元，因下學年起縣府實施國中小學營養午餐免費，原始宮補助「階段性任務完成」，學生今致贈感謝卡表達謝意，廟方表示，未來會持續支校務所需，對學生的關心不會中斷。

激勵弱勢生勇敢追夢！南市議員攜手民間發放清寒獎學金

台南市議員蔡筱薇與康黃金慈善愛心協會攜手舉辦「東區清寒學童獎助學金」活動，迄今已邁入第五年，蔡筱薇今天與理事長金俊良於台南市議會召開記者會，持續把善的循環散撥出去，期盼受助學子未來功成名就後，可以回饋社會，持續傳遞這份愛心。

台版「黑龍江」二仁溪整治最後一哩路 13億掃除40年汙染惡名

橫跨台南市與高雄市的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為台版「黑龍江」，歷經多年整治後水質逐步改善，整治進入「最後一哩路」，中央啟動第二期專案清理，由環境部全額補助13.6億元，交由南市府執行河道掩埋廢棄物清理，預計以清除2萬2088公噸汙染物，預計今年6月決標、年底開挖，目標在2028年讓二仁溪擺脫40年汙染惡名。

台南火車站前廣場百年「大變身」7日啟用新U型行車動線

台南市政府交通局辦理「台南火車站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程」第二階段交維將調整行車動線。為重鋪路面及劃設新標線，3月6日深夜將臨時封閉施工，3月7日清晨起改為U型新動線。

鹽水蜂炮激情過後 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容

一連2天的台南鹽水蜂炮在今凌晨落幕，現場留下炮屑與垃圾量，台南市政府環保局今晨5點多展開清理作業，趕在9點前清出約22.5公噸垃圾，讓鹽水恢復市容，清潔隊員再次默默扮演無名英雄。

意外拿錯粉竟成祕密武器 豆花父子重塑嘉義古早味

嘉義的街頭巷弄向來不乏飲食文化的傳承，而在這片被稱為「豆漿豆花」一級戰區的競爭紅海中，誕生於2014年的品牌「品安豆花」，憑藉著對品質的近乎偏執與數位轉型的精準佈局，成功從嘉義市東區中正路起家，並一路走回故鄉水上鄉。這不僅是一段關於父子同心、跨代傳承的創業故事，更是一名嘉義青年如何在傳統產業中，利用數位工具、在地情感與差異化策略，實現品牌升級並立足地方的實戰紀錄。

