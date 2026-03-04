嘉義就業中心辦10場徵才 提供逾400個職缺

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心自9日至28日辦理10場徵才活動，邀25家廠商提供逾400個工作職缺，包含5月開幕的連鎖速食餐廳及6月試營運的知名連鎖飯店。

嘉義就業中心今天發布新聞稿，參與徵才廠商包含傳統製造業、旅宿業、餐飲業及交通運輸業等，提供多元就業選擇，同時因應農曆春節後轉職潮，滿足民眾求職、轉職需求，並協助在地廠商補足人力。

嘉義就業中心表示，這10場徵才活動將分別在嘉義縣民雄鄉、大林鎮與嘉義市舉辦，參與廠商以在地深耕的製造業為大宗，另外，包括進駐嘉義市湖子內區段徵收區域的連鎖速食餐廳「麥當勞」，預計5月開幕，將於17日、28日辦理徵才，預計招募40名服務員。

嘉義就業中心說，預計6月在嘉義市試營運的知名連鎖飯店「煙波大飯店」，規劃9日及10日辦理徵才，招募39個職缺；在地知名遊覽車公司「國立通運」擴大招募車輛駕駛等職務，19日及26日辦理說明會暨徵才活動。相關訊息可至嘉義就業中心洽詢，或上網至「台灣就業通」的徵才活動專區查詢。