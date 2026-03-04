「孩子飽了讀書就無罣礙」林內小廟大願力 學生：我會永遠記得

雲林縣林內鄉原始宮11年前起補助民生國小營養午餐，學生從入學到畢業都免負擔午餐費用，累計捐助180萬元，因下學年起縣府實施國中小學營養午餐免費，原始宮補助「階段性任務完成」，學生今致贈感謝卡表達謝意，廟方表示，未來會持續支校務所需，對學生的關心不會中斷。

林內鄉民生國小學生今在總務主任毛玲珍、家長會長蔡秋貴帶領下前往原始宮致謝，感謝廟方長達11年贊助學校營養午餐費用的善心義行，一名學生在感謝卡寫下「謝謝原始宮一直贊助午餐費，讓我在校六年能吃到營養又美味的午餐，不用花錢，雖然我快畢業了，但這愛心我會永遠記得」。

原始宮主曾義成的子女都是民生國小校友，他表示，「孩子有飯吃就會認真讀書，沒有罣礙」，所以11年前開始補助學校營養午餐費用。經曾義成牽線，信徒方景湘今年也捐給林內國中51萬元，支持學校射箭跟空氣槍社團相關設備及比賽費用。

曾義成表示，原始宮雖然是小廟，未來仍會持續支持學校校務運作，地方弱勢若有需求，也會表達關懷，不會中斷。

毛玲珍表示，民生國小位於林內鄉偏鄉地區，學生多來自農家，每月800元的營養午餐費用，對家長來說負擔並不小，原始宮的長期贊助不僅補足縣市資源落差，也讓孩子們在飽足中安心求學。