激勵弱勢生勇敢追夢！南市議員攜手民間發放清寒獎學金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員蔡筱薇與康黃金慈善愛心協會攜手舉辦「東區清寒學童獎助學金」活動，迄今已邁入第五年，蔡筱薇今天與理事長金俊良於台南市議會召開記者會，持續把善的循環散撥出去，期盼受助學子未來功成名就後，可以回饋社會，持續傳遞這份愛心。

「東區清寒學童獎助學金」發放涵蓋東區多所學校，包括後甲國中、復興國中、崇明國中、忠孝國中、勝利國小、博愛國小、大同國小、東光國小、德高國小、復興國小、崇學國小、崇明國小、裕文國小及中西區進學國小等學校。

符合低收入及中低收入戶標準的學生，國中生學期總平均成績達85分以上可獲得1000元獎助學金，90分以上則為1500元；國小生學期總平均成績達90分以上可獲得1000元獎助學金。此外，所有符合條件的學生，不論成績如何，皆可申請孝悌獎，國中生可獲得1500元，國小生則可獲得1000元。

蔡筱薇表示，透過與民間團體的合作，不僅在品德與學業上為孩子們提供輔導，更希望藉由這個獎助學金計劃，激勵東區弱勢學子勇敢追夢，同時也拋磚引玉呼籲社會各界積極伸出援手，共同打造充滿關懷與支持的教育環境。

康黃金慈善愛心協會多年來整合各界資源，持續協助弱勢家庭的孩子，包含夜天使課輔計劃、捐贈發熱衣及愛心早餐等活動，再再顯示協會對於弱勢孩童的關懷。

金俊良強調，協會成員來自社會各領域，大家透過無私奉獻的實際行動，幫助弱勢學子實現學業夢想，另外協會也正以行動引領各分會，讓愛心的力量不斷延續擴大，支持更多需要幫助的學生。

