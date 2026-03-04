台版「黑龍江」二仁溪整治最後一哩路 13億掃除40年汙染惡名

橫跨台南市與高雄市的二仁溪，早年因廢五金汙染曾被形容為台版「黑龍江」，歷經多年整治後水質逐步改善，整治進入「最後一哩路」，中央啟動第二期專案清理，由環境部全額補助13.6億元，交由南市府執行河道掩埋廢棄物清理，預計以清除2萬2088公噸汙染物，預計今年6月決標、年底開挖，目標在2028年讓二仁溪擺脫40年汙染惡名。

環保局長許仁澤說明工程將針對4處場址展開，包括台南市二仁溪橋下、南萣橋上游450公尺處、二行娘娘廟對岸左6水門至左7水門間，以及屬高雄市轄區的南萣橋下游170公尺處，辦理前置作業、廢棄物挖掘與分選、包裝離場處理、篩檢測作業、環境監測及相關附屬工程。

此次整治計畫總經費13.6億元，將全面清理沿岸4處廢棄物場址，處理河道內殘留約2萬多噸廢棄物，並進行後續妥善處置。工程由中央全額負擔經費，地方政府負責執行。台南市政府所提計畫納入高雄市境內汙染點位，採跨縣市協作模式辦理。

二仁溪早年因沿岸廢五金拆解與工業廢棄物長期排放，河水一度呈現黑色，生態幾近崩潰。汙染最嚴重時，僅剩本土魚類大眼海鰱得以存活。隨著歷年分階段整治推動，水質逐步改善剩最後10%，目前河中魚類已由過去單一物種回升至50多種，生物多樣性顯著恢復。

許仁澤說，二仁溪早年受重金屬與工業廢水嚴重汙染，河水一度變色，整治工程走過數十年，水質已大幅改善，成果得來不易，是中央、地方與民間長期投入的累積。然而部分土壤仍存汙染疑慮，若持續投入資源並強化監測與執法，有機會轉型為兼具生態保育與民眾休憩功能的水域空間。

二仁溪整治已進入關鍵階段，此次中央全額補助有助於加速清除歷史遺留汙染物，台南市政府上午舉辦「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫廉政平台」啟動記者會，由副市長趙卿惠主持，並邀請環境部、經濟部及司法單位代表共同見證。透過跨域合作與行政透明，強化採購及履約管理，防範不當外力介入，確保工程品質與進度，推動二仁溪整治順利完成。

市府表示，本階段工程重點在於清除殘存廢棄物，消除長期汙染隱憂，市府將依計畫期程審慎推動各項工程，並強化施工期間環境監測與資訊公開，確保清理過程符合法規標準，同時降低對周邊居民與生態環境的影響。待4處場址完成整治後，可望進一步改善水質與棲地條件，讓二仁溪逐步擺脫汙染惡名。

台南市二仁溪河道還有約2萬噸有毒電子廢棄物，整治進入最後一哩路。圖／台南市環保局提供

台南市二仁溪河道還有約2萬噸有毒電子廢棄物。本報資料照片

台南市政府上午舉辦「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫廉政平台」啟動記者會，透過跨域合作與行政透明，強化採購及履約管理，防範不當外力介入，確保工程品質與進度，推動二仁溪整治順利完成。記者吳淑玲／攝影

