台南火車站前廣場百年「大變身」7日啟用新U型行車動線

台南市政府交通局辦理「台南火車站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程」第二階段交維將調整行車動線。為重鋪路面及劃設新標線，3月6日深夜將臨時封閉施工，3月7日清晨起改為U型新動線。

台南火車站前廣場在1936年落成，後來在1970年代改為圓環的現貌，經過這次的改造是把90年前原有的廣場找回來。

交通局提醒用路人提前留意相關管制措施，避開壅塞路段。另32條公車路線將調整至成功路、中山路兩側設置臨時停靠站。

交通局長王銘德今天舉行交維記者會表示，站前圓環改造為市區重大工程之一。第一階段已完成圓環分隔島及植栽移除與老舊自來水管線汰換，本次第二階段將進行自來水主幹管汰換及主體廣場工程，預定於3月6日（周五）晚間11時起進場施工，並調整圓環行車動線。

施工單位預計自2026年3月6日（五）晚間11時起至翌日清晨5時暫時封閉站前道路，進行鋪面及標線作業。封閉範圍包括北門路一段與民族路一段口、北門路二段與北忠街口、中山路與西華南街口、成功路與西華街口、富北街及北忠街路口等5處路口。期間車輛無法行經圓環。

封閉期間，搭乘台鐵區間2397、2391、3287、5099、3294、3292、3288、3784、3782、3786及自強181、149等班次旅客，僅能步行進出前站。接送與轉乘旅客請改由後站前鋒路進出。

2026年3月7日（周六）清晨5時起解除管制後，將切換為可雙向行駛的U形道路，並設置4處號誌路口。交通局已完成新指引牌面設置，調整初期將派駐義交協勤。另2026年3月7日至8日深夜至翌日清晨範圍內仍有局部工程，用路人須依指揮通行。

行人動線大致維持現況，自2026年3月7日起於北門路二段路口新增行人穿越道線，在廣場完工前提升往來便利性。

公車部分，原圓環南北站營運至2026年3月6日末班車止，自3月7日首班車起改停成功路與中山路兩側臨時站，共32條路線調整。交通局已完成動線指引，初期由公運處人員現場引導。計程車及網路叫車維持原排班與上客地點。

前站汽、機車臨時接送區維持原地點，自2026年3月7日起於圓環北側（近北門派出所）新增接送區，供臨停使用。交通局呼籲民眾多利用後站分流接送。

交通局表示，本階段完成後將陸續辦理外圍人行道及人行廣場工程。後續各階段交維措施將另行公布。建議南北向車流改行公園路、前鋒路等替代道路，並於尖峰時段減速慢行、遵守現場指揮。

王銘德指出，台南鐵路地下化為重要建設，前站廣場完工後將成為城市入口與人本交通節點。整體工程預定於2027年底完工。交通局將透過智慧交通中心即時監控並調整號誌，降低施工期間交通衝擊。

台南市交通局長王銘德今天召開記者會，針對火車站前廣場改造施工第二期交維計劃。記者吳淑玲／攝影