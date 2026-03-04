鹽水蜂炮激情過後 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容

嘉義的街頭巷弄向來不乏飲食文化的傳承，而在這片被稱為「豆漿豆花」一級戰區的競爭紅海中，誕生於2014年的品牌「品安豆花」，憑藉著對品質的近乎偏執與數位轉型的精準佈局，成功從嘉義市東區中正路起家，並一路走回故鄉水上鄉。這不僅是一段關於父子同心、跨代傳承的創業故事，更是一名嘉義青年如何在傳統產業中，利用數位工具、在地情感與差異化策略，實現品牌升級並立足地方的實戰紀錄。

