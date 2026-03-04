聽新聞
0:00 / 0:00
鹽水蜂炮激情過後 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容
一連2天的台南鹽水蜂炮在今凌晨落幕，現場留下炮屑與垃圾量，台南市政府環保局今晨5點多展開清理作業，趕在9點前清出約22.5公噸垃圾，讓鹽水恢復市容，清潔隊員再次默默扮演無名英雄。
環保局說，調派約175名清潔人員與各式車輛機具進駐，除由鹽水區隊主責外，特別調度鄰近11區隊（白河、下營、柳營、學甲、後壁、東山、麻豆、新營、六甲、官田及佳里）支援，出動垃圾車、回收車、掃街車、洗街車等機具，以最高效率進行炮屑與垃圾的清除工作，更有許多在地居民也自發性加入，齊心協力維護環境。
環保局長許仁澤則指出，為確保活動順利進行，環保局事前即推演清理範圍，現場出動35座流動廁所及3台流廁車，期間妥善規劃人力與機具調度，確保活動順利進行。
市長黃偉哲感謝清潔隊員辛勞，快速復原市容，能在最短時間內畫下完美句點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。