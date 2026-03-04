快訊

LINE免費貼圖4款！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

聽新聞
0:00 / 0:00

鹽水蜂炮激情過後 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南報導
台南鹽水蜂炮激情過後， 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水蜂炮激情過後， 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容。記者謝進盛／翻攝

一連2天的台南鹽水蜂炮在今凌晨落幕，現場留下炮屑與垃圾量，台南市政府環保局今晨5點多展開清理作業，趕在9點前清出約22.5公噸垃圾，讓鹽水恢復市容，清潔隊員再次默默扮演無名英雄。

環保局說，調派約175名清潔人員與各式車輛機具進駐，除由鹽水區隊主責外，特別調度鄰近11區隊（白河、下營、柳營、學甲、後壁、東山、麻豆、新營、六甲、官田及佳里）支援，出動垃圾車、回收車、掃街車、洗街車等機具，以最高效率進行炮屑與垃圾的清除工作，更有許多在地居民也自發性加入，齊心協力維護環境。

環保局長許仁澤則指出，為確保活動順利進行，環保局事前即推演清理範圍，現場出動35座流動廁所及3台流廁車，期間妥善規劃人力與機具調度，確保活動順利進行。

市長黃偉哲感謝清潔隊員辛勞，快速復原市容，能在最短時間內畫下完美句點。

台南鹽水蜂炮激情過後， 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水蜂炮激情過後， 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容。記者謝進盛／翻攝

台南鹽水蜂炮激情過後， 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水蜂炮激情過後， 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容。記者謝進盛／翻攝

鹽水蜂炮 黃偉哲 台南

延伸閱讀

台東元宵熱鬧不失序！炮屑滿街 清潔接力還原市容展效率

鹽水蜂炮主炮城200萬支發射 欲罷不能越晚越發

影／台南鹽水蜂炮開炸 湧入數萬民眾感受震撼

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

相關新聞

歷史空間商業化挑戰多 學者：應跨局協助整合產業鏈

台南為全台古蹟密度最高城市，歷史空間從修繕方式到委外商業項目都受限，仍有不少成功案例，國定古蹟山上水道花園博物館內咖啡業者與館方合辦主題活動吸人潮；學者認為，應跨局處協力形成產業鏈，並做出區別化的主題特色，才能讓歷史空間轉型永續發展。

台南火車站前廣場百年「大變身」7日啟用新U型行車動線

台南市政府交通局辦理「台南火車站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程」第二階段交維將調整行車動線。為重鋪路面及劃設新標線，3月6日深夜將臨時封閉施工，3月7日清晨起改為U型新動線。

鹽水蜂炮激情過後 175無名英雄清潔隊員投入恢復市容

一連2天的台南鹽水蜂炮在今凌晨落幕，現場留下炮屑與垃圾量，台南市政府環保局今晨5點多展開清理作業，趕在9點前清出約22.5公噸垃圾，讓鹽水恢復市容，清潔隊員再次默默扮演無名英雄。

意外拿錯粉竟成祕密武器 豆花父子重塑嘉義古早味

嘉義的街頭巷弄向來不乏飲食文化的傳承，而在這片被稱為「豆漿豆花」一級戰區的競爭紅海中，誕生於2014年的品牌「品安豆花」，憑藉著對品質的近乎偏執與數位轉型的精準佈局，成功從嘉義市東區中正路起家，並一路走回故鄉水上鄉。這不僅是一段關於父子同心、跨代傳承的創業故事，更是一名嘉義青年如何在傳統產業中，利用數位工具、在地情感與差異化策略，實現品牌升級並立足地方的實戰紀錄。

古蹟發展商機受限 台南麻豆5年知名咖啡店退場

台南麻豆總爺藝文中心原為日治製糖工廠，同時擁歷史與自然絕美風情，但進駐廠長宿舍逾五年的咖啡業者長期虧損，上月底宣告結束營業，凸顯歷史空間商業化的困境。有議員認為，缺乏交通串聯、帶狀活動，讓品牌猶如進入孤島，並非招商出去都能成功。

鹽水蜂炮主炮城200萬支發射 欲罷不能越晚越發

「咻！咻！咻！」台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，約200萬支蜂炮炸射，還有煙火瀑布、高空焰火秀，五彩繽紛焰火，讓遊客大呼過癮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。