古蹟發展商機受限 台南麻豆5年知名咖啡店退場

台南麻豆總爺藝文中心原為日治製糖工廠，同時擁歷史與自然絕美風情，但進駐廠長宿舍逾五年的咖啡業者長期虧損，上月底宣告結束營業，凸顯歷史空間商業化的困境。有議員認為，缺乏交通串聯、帶狀活動，讓品牌猶如進入孤島，並非招商出去都能成功。

南市文化局表示，台南溪北地區確實面臨平日人流不足與交通串聯挑戰，將持續透過展覽策畫、主題節慶、藝術駐村與教育活動，提高非假日使用率，未來強化區域帶狀策展、研議彈性租賃與分潤機制，並推動跨園區觀光導流，期盼讓進駐品牌成為文化網絡節點。

麻豆總爺藝文中心原為日治時期「明治製糖株式會社」總爺工廠，園區內保留大量紅磚建築與百年老樹，其中一九一一年建造的廠長宿舍，完成修復後，薩圖爾精品咖啡門市五年前進駐，推出麻豆柚花咖啡等在地特色品項，賣咖啡香也賣人文氛圍。

據了解，總爺門市形塑為精品形象，結合濃郁藝文風氣盼有加乘效果，上月突然在官網公告，總爺及另間位於東區的門市都結束營業，令消費者錯愕。

業者說，「在商言商，一直虧損是主因」，歷史空間內依規定不能用明火，咖啡市場紅海化，陸續開發不少特色聯名咖啡但生意不見好轉，加上依租約總爺門市每年付市府權利金約二十五萬元，以及員工薪資成本、相關耗材等成本可觀，缺工下的人力調配更是傷神。

市議員陳怡珍認為，總爺藝文中心擁有得天獨厚的古蹟與綠地，薩圖爾咖啡結束營業絕非單一業者的經營問題，而是反映文化局片面性的僵化治理，因溪北地區文創場域長期缺乏常態性的交通串聯與帶狀活動，導致品牌進駐後猶如進入孤島，期盼文化局能調整租賃思維，否則恐引發連鎖撤標潮。

陳怡珍也建議，市府應透過整體經營管理，主動媒合周邊景點進行「觀光導流」，並整合台南各個文創園區發行「通路護照」，強迫人流循環，同步調整租金模式，才能讓進駐的業者活得下來。

文化局長黃雅玲說，麻豆總爺藝文中心為文化古蹟園區，定位在文化展演與生活美學推廣，商業品牌屬延伸服務，尊重業者決定。