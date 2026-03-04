聽新聞
古蹟發展商機受限 台南麻豆5年知名咖啡店退場

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南報導
五年前進駐台南麻豆區總爺藝文中心廠長宿舍的薩圖爾精品咖啡門市，賣咖啡香也賣人文氛圍，卻於上月底宣告結束營業。記者謝進盛／攝影
五年前進駐台南麻豆區總爺藝文中心廠長宿舍的薩圖爾精品咖啡門市，賣咖啡香也賣人文氛圍，卻於上月底宣告結束營業。記者謝進盛／攝影

台南麻豆總爺藝文中心原為日治製糖工廠，同時擁歷史與自然絕美風情，但進駐廠長宿舍逾五年的咖啡業者長期虧損，上月底宣告結束營業，凸顯歷史空間商業化的困境。有議員認為，缺乏交通串聯、帶狀活動，讓品牌猶如進入孤島，並非招商出去都能成功。

南市文化局表示，台南溪北地區確實面臨平日人流不足與交通串聯挑戰，將持續透過展覽策畫、主題節慶、藝術駐村與教育活動，提高非假日使用率，未來強化區域帶狀策展、研議彈性租賃與分潤機制，並推動跨園區觀光導流，期盼讓進駐品牌成為文化網絡節點。

麻豆總爺藝文中心原為日治時期「明治製糖株式會社」總爺工廠，園區內保留大量紅磚建築與百年老樹，其中一九一一年建造的廠長宿舍，完成修復後，薩圖爾精品咖啡門市五年前進駐，推出麻豆柚花咖啡等在地特色品項，賣咖啡香也賣人文氛圍。

據了解，總爺門市形塑為精品形象，結合濃郁藝文風氣盼有加乘效果，上月突然在官網公告，總爺及另間位於東區的門市都結束營業，令消費者錯愕。

業者說，「在商言商，一直虧損是主因」，歷史空間內依規定不能用明火，咖啡市場紅海化，陸續開發不少特色聯名咖啡但生意不見好轉，加上依租約總爺門市每年付市府權利金約二十五萬元，以及員工薪資成本、相關耗材等成本可觀，缺工下的人力調配更是傷神。

市議員陳怡珍認為，總爺藝文中心擁有得天獨厚的古蹟與綠地，薩圖爾咖啡結束營業絕非單一業者的經營問題，而是反映文化局片面性的僵化治理，因溪北地區文創場域長期缺乏常態性的交通串聯與帶狀活動，導致品牌進駐後猶如進入孤島，期盼文化局能調整租賃思維，否則恐引發連鎖撤標潮。

陳怡珍也建議，市府應透過整體經營管理，主動媒合周邊景點進行「觀光導流」，並整合台南各個文創園區發行「通路護照」，強迫人流循環，同步調整租金模式，才能讓進駐的業者活得下來。

文化局長黃雅玲說，麻豆總爺藝文中心為文化古蹟園區，定位在文化展演與生活美學推廣，商業品牌屬延伸服務，尊重業者決定。

文化局 咖啡 古蹟 觀光 品牌 台南

相關新聞

鹽水蜂炮主炮城200萬支發射 欲罷不能越晚越發

「咻！咻！咻！」台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，約200萬支蜂炮炸射，還有煙火瀑布、高空焰火秀，五彩繽紛焰火，讓遊客大呼過癮。

影／台南鹽水蜂炮炸裂巧遇淺層地震 遊客驚嚇更搖晃

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然驚傳地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，但遊興不減。

影／雲林小雨湖山水庫進帳20萬噸水 原來有撇步撐到5月用水無虞

雲林地區兩天來開始下雨，但雨勢不大，多數只是毛毛雨，但主要供應民生用水的湖山水庫，今天更一口氣進帳20萬噸水，且因雨勢不大，水質清淨符合水庫蓄水標準，水庫管理單位指出，這都歸功於今天雲層很厚，經實施人工增雨，帶來集雨區域都有下雨，幫助水庫解渴，估計目前蓄水量到5月底供水無虞。

台南麻豆總爺藝文中心原為日治製糖工廠，同時擁歷史與自然絕美風情，但進駐廠長宿舍逾五年的咖啡業者長期虧損，上月底宣告結束營業，凸顯歷史空間商業化的困境。有議員認為，缺乏交通串聯、帶狀活動，讓品牌猶如進入孤島，並非招商出去都能成功。

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈登場，嘉縣第三度承辦燈會，賴清德總統、交通部長陳世凱及縣長翁章梁等開燈。翁章梁致詞首先謝天，雨過天晴迎接開燈，他說，2025年至2035年是嘉義「黃金十年」，嘉義正從農業縣轉型農工大縣，進一步邁向農工科技大縣，感謝中央重新定位嘉義，讓這片土地迎來嶄新契機。

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

「2026台灣燈會在嘉義」今天盛大揭幕，金門縣政府特別跨海設展，以觀光IP「阿特」、風獅爺與戴勝氣偶吸引目光，主打「相遇金門：跳島趣」，並結合抽獎、自由行產品與旅展行銷，力拚把賞燈人潮轉化為實際旅遊動能。

