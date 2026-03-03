鹽水蜂炮主炮城200萬支發射 欲罷不能越晚越發

「咻！咻！咻！」台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，約200萬支蜂炮炸射，還有煙火瀑布、高空焰火秀，五彩繽紛焰火，讓遊客大呼過癮。

根據民政局統計這次蜂炮受傷人數，截至晚間9時共有7名遊客前往救護站，其中，5名遊客遭蜂炮炸傷，經救護人員包紮處理後，均無大礙，其餘2人遊客則是因自身疾病不舒服前往救護站休息。

今年鹽水蜂炮主炮城主題為「馬到成功馬年行大運」，打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，裝有近200萬支蜂炮施放，並搭配五彩繽紛的高空火，主秀吸睛，搭配現場燈光變化炒熱氣氛，深夜鹽水小鎮熱鬧如不夜城。

黃偉哲表示，鹽水蜂炮從昨天農曆正月14日展開，隨著關聖帝君神轎所到之處，炮城也一座座燃放，今晚則邁入活動最高峰，特別感謝鹽水武廟、在地商圈店家及鹽水區公所等相關單位共同辛苦承辦；元宵節不僅是鹽水大日子，鹽水蜂炮更是台灣三大重要民俗活動，盼透過關聖帝君保佑國人平安喜樂，也祝福市民馬年行大運、一馬當先、馬到成功。

鹽水武廟管理人林益仁說，歡迎各地遊客到鹽水參加蜂炮活動，遊客來臨是鹽水人的驕傲與期待，也希望遊客參加體驗犁蜂炮時，務必注意安全、安全第一。

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，炸裂鹽水夜空。記者謝進盛／攝影

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，瀑布煙火美不勝收。記者謝進盛／攝影