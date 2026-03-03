快訊

美股早盤／川普放話「不計代價」 道指摔千點、台積ADR重摔5%

已向當事警員道歉！基隆派出所長指導洗警用機車 「抹車吮指」被記申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

鹽水蜂炮主炮城200萬支發射 欲罷不能越晚越發

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南報導
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，炸裂鹽水夜空。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，炸裂鹽水夜空。記者謝進盛／攝影

「咻！咻！咻！」台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，約200萬支蜂炮炸射，還有煙火瀑布、高空焰火秀，五彩繽紛焰火，讓遊客大呼過癮。

根據民政局統計這次蜂炮受傷人數，截至晚間9時共有7名遊客前往救護站，其中，5名遊客遭蜂炮炸傷，經救護人員包紮處理後，均無大礙，其餘2人遊客則是因自身疾病不舒服前往救護站休息。

今年鹽水蜂炮主炮城主題為「馬到成功馬年行大運」，打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，裝有近200萬支蜂炮施放，並搭配五彩繽紛的高空火，主秀吸睛，搭配現場燈光變化炒熱氣氛，深夜鹽水小鎮熱鬧如不夜城。

黃偉哲表示，鹽水蜂炮從昨天農曆正月14日展開，隨著關聖帝君神轎所到之處，炮城也一座座燃放，今晚則邁入活動最高峰，特別感謝鹽水武廟、在地商圈店家及鹽水區公所等相關單位共同辛苦承辦；元宵節不僅是鹽水大日子，鹽水蜂炮更是台灣三大重要民俗活動，盼透過關聖帝君保佑國人平安喜樂，也祝福市民馬年行大運、一馬當先、馬到成功。

鹽水武廟管理人林益仁說，歡迎各地遊客到鹽水參加蜂炮活動，遊客來臨是鹽水人的驕傲與期待，也希望遊客參加體驗犁蜂炮時，務必注意安全、安全第一。

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，炸裂鹽水夜空。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，炸裂鹽水夜空。記者謝進盛／攝影

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，炸裂鹽水夜空。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，炸裂鹽水夜空。記者謝進盛／攝影

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，瀑布煙火美不勝收。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，瀑布煙火美不勝收。記者謝進盛／攝影

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，炸裂鹽水夜空。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，炸裂鹽水夜空。記者謝進盛／攝影

鹽水蜂炮 黃偉哲 台南

延伸閱讀

影／台南鹽水蜂炮開炸 湧入數萬民眾感受震撼

影／台南鹽水蜂炮炸裂巧遇淺層地震 遊客驚嚇更搖晃

鹽水蜂炮啟炮 台灣燈會試燈 北港燈會踩街

影／鹽水蜂炮入夜炸裂吸遊客 明天元宵主場地60萬支蜂炮齊發

相關新聞

鹽水蜂炮主炮城200萬支發射 欲罷不能越晚越發

「咻！咻！咻！」台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，晚間9時在鹽水國中操場主場地施放3座40尺長主炮城，約200萬支蜂炮炸射，還有煙火瀑布、高空焰火秀，五彩繽紛焰火，讓遊客大呼過癮。

影／台南鹽水蜂炮炸裂巧遇淺層地震 遊客驚嚇更搖晃

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然驚傳地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，但遊興不減。

影／雲林小雨湖山水庫進帳20萬噸水 原來有撇步撐到5月用水無虞

雲林地區兩天來開始下雨，但雨勢不大，多數只是毛毛雨，但主要供應民生用水的湖山水庫，今天更一口氣進帳20萬噸水，且因雨勢不大，水質清淨符合水庫蓄水標準，水庫管理單位指出，這都歸功於今天雲層很厚，經實施人工增雨，帶來集雨區域都有下雨，幫助水庫解渴，估計目前蓄水量到5月底供水無虞。

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈登場，嘉縣第三度承辦燈會，賴清德總統、交通部長陳世凱及縣長翁章梁等開燈。翁章梁致詞首先謝天，雨過天晴迎接開燈，他說，2025年至2035年是嘉義「黃金十年」，嘉義正從農業縣轉型農工大縣，進一步邁向農工科技大縣，感謝中央重新定位嘉義，讓這片土地迎來嶄新契機。

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

「2026台灣燈會在嘉義」今天盛大揭幕，金門縣政府特別跨海設展，以觀光IP「阿特」、風獅爺與戴勝氣偶吸引目光，主打「相遇金門：跳島趣」，並結合抽獎、自由行產品與旅展行銷，力拚把賞燈人潮轉化為實際旅遊動能。

憂心嘉縣台灣燈會遇降雨 翁章梁拜廟祈求天公作美

近日嘉義降雨擔憂台灣燈會受影響，嘉義縣長翁章梁出席矯正署燈王活動時表示，上午走訪宮廟時祈求老天幫忙，希望天氣轉好讓活動順利進行，心中一直祈禱「千萬不要下雨」，接近11時雨勢趨緩，中央氣象署資料顯示降雨機率不低，他仍持續祈求要挺住。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。