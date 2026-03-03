影／台南鹽水蜂炮開炸 湧入數萬民眾感受震撼

一年一度的鹽水蜂炮今晚盛大登場，大批民眾湧入台南市鹽水區，現場萬炮齊發、火光四射，震耳欲聾的爆炸聲響徹夜空，雖然今天不是假日，還是吸引數萬人共襄盛舉，親身感受這場享譽國際的民俗慶典。

入夜後，一座座炮城陸續點燃，密集蜂炮如流星般四射，煙霧瀰漫街道，氣氛熱烈沸騰。許多民眾全副武裝，戴上安全帽、穿著厚重衣物與手套，在炮火洗禮中直呼刺激難忘，也有人專程從外縣市甚至海外返台參與，只為體驗這場一年一度的震撼時刻。

主辦單位表示，今年活動除延續傳統儀式外，也加強安全宣導與交通疏導措施，警方及消防單位全程戒備，並於重要路口實施管制，現場設置醫護站待命，確保活動順利平安。

隨著蜂炮進入最高潮，鹽水小鎮宛如不夜城，璀璨火光點亮夜空，也為元宵佳節揭開熱鬧序幕。主辦單位預估，活動期間可望帶動周邊觀光與商機，再次展現台南深厚的文化底蘊與地方魅力。

一年一度的鹽水蜂炮今晚盛大登場，大批民眾湧入台南市鹽水區，現場萬炮齊發、火光四射，雖然今天不是假日，還是吸引數萬人共襄盛舉，親身感受這場享譽國際的民俗慶典。記者劉學聖／攝影

