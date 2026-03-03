快訊

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈，活動結束，縣長翁章梁感謝觀光署工作人員辛勞。記者魯永明／攝影
2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈，活動結束，縣長翁章梁感謝觀光署工作人員辛勞。記者魯永明／攝影

2026台灣燈會晚間在嘉義縣治盛大開燈登場，嘉縣第三度承辦燈會，賴清德總統、交通部長陳世凱及縣長翁章梁等開燈。翁章梁致詞首先謝天，雨過天晴迎接開燈，他說，2025年至2035年是嘉義「黃金十年」，嘉義正從農業縣轉型農工大縣，進一步邁向農工科技大縣，感謝中央重新定位嘉義，讓這片土地迎來嶄新契機。

翁章梁指出，嘉義長年扮演台灣糧倉角色，未來不僅如此，更將成為全球高階晶片封裝重鎮與無人機製造研發基地，同時打造結合消費、生活、教育與休閒機能的新市鎮，朝向農業、工業、科技與消費產業均衡發展的縣市邁進。

今年燈會主題「光躍台灣，點亮嘉義」，象徵台灣之光照耀嘉義。翁章梁感謝賴清德及前總統蔡英文長期支持，讓嘉義看見台灣的光與榮耀。他提到，燈會共規畫16大燈區，其中「嘉義夢燈區」承載地方願景，盼年輕人願意返鄉就業，讓嘉義成為兼具自信與活力、連結世界的城市。

為迎接開燈，縣府團隊歷經1年密集籌備。翁章梁說，燈會順利展開是對團隊最大的肯定，但接下來13天活動強度更高，也盼鄉親持續給予支持與鼓勵。他也提及，去年丹娜絲風災重創嘉義，部分樹木尚未完全復原，但枝頭新芽象徵城市的韌性與重生，如同嘉義人面對困境仍懷抱希望與熱情。

本屆燈會規畫12大亮點，包括大阪世博Tech World館、千架無人機展演、2公頃馬力歐親子專區、日本青森睡魔燈組、世界阿里山光沐主燈、Team Taiwan棒球大遊行、嘉義發展燈區、愛爾蘭踢踏舞、法國飛天白馬、紙風車雨馬、明華園歌仔戲及煙火展演等，另匯集超過500個攤位，整合各鄉鎮市商圈與青年創業品牌，展現嘉義在地實力。

翁章梁最後強調，台灣燈會由中央、地方與民間攜手合作完成，期盼透過這場光的盛會，讓大人小孩都能留下難忘回憶，也為嘉義開啟充滿希望的下一個十年。

燈會 台灣燈會 翁章梁 嘉義

相關新聞

影／台南鹽水蜂炮炸裂巧遇淺層地震 遊客驚嚇更搖晃

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然驚傳地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，但遊興不減。

影／雲林小雨湖山水庫進帳20萬噸水 原來有撇步撐到5月用水無虞

雲林地區兩天來開始下雨，但雨勢不大，多數只是毛毛雨，但主要供應民生用水的湖山水庫，今天更一口氣進帳20萬噸水，且因雨勢不大，水質清淨符合水庫蓄水標準，水庫管理單位指出，這都歸功於今天雲層很厚，經實施人工增雨，帶來集雨區域都有下雨，幫助水庫解渴，估計目前蓄水量到5月底供水無虞。

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

「2026台灣燈會在嘉義」今天盛大揭幕，金門縣政府特別跨海設展，以觀光IP「阿特」、風獅爺與戴勝氣偶吸引目光，主打「相遇金門：跳島趣」，並結合抽獎、自由行產品與旅展行銷，力拚把賞燈人潮轉化為實際旅遊動能。

憂心嘉縣台灣燈會遇降雨 翁章梁拜廟祈求天公作美

近日嘉義降雨擔憂台灣燈會受影響，嘉義縣長翁章梁出席矯正署燈王活動時表示，上午走訪宮廟時祈求老天幫忙，希望天氣轉好讓活動順利進行，心中一直祈禱「千萬不要下雨」，接近11時雨勢趨緩，中央氣象署資料顯示降雨機率不低，他仍持續祈求要挺住。

馬嗚山五年千歲元宵萬人吃飯擔 雨天泥巴田裡呷飯更有味

與平溪天燈、鹽水蜂炮號稱台灣三大元宵民俗的雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮五年千歲萬人元宵「吃飯擔」今天盛大登場，來自全國各地約有萬人齊聚在農田席地用餐，油飯、鹽菜鴨傳統菜餚一擔擔挑進場，大會一聲「開動！」，每個人大快朵頤，快樂吃出農村味，今年額外增加烤鱷魚、大乳豬，讓盛大的餐會增添不同的風味與樂趣。

