影／台南鹽水蜂炮炸裂巧遇淺層地震 遊客驚嚇更搖晃

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然驚傳地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，直呼真的太不可思議。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然驚傳地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，直呼真的太不可思議。記者謝進盛／攝影

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然驚傳地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，但遊興不減。

名列世界3大民俗慶典之一的鹽水蜂炮民俗遶境，今年約有200座大、小炮城，昨首日施放蜂炮城粗估不到3成，可謂小試身手，而今上午春雨不歇午後轉停，一波波人潮湧入。

重頭戲在今晚元宵節開炸，更要不少異國臉孔，有來自日本的友人一襲和服打扮吸引眾人目光，更有來自東南亞國家移工朋友也來體驗，不時分享拍攝畫面。

而神轎今天遶境路線也拉大，分A、B、C、D、E線，吸引追求刺激遊客跟隨神轎犁蜂炮，在眾多遊客期盼下，遶境陣頭晚間7點再度從武廟前出發。不少遊客追隨遶境陣頭出發，「咻！咻！咻！」蜂炮聲遍大街小巷，越晚越熱鬧。

不料晚間近8點，台南傳出淺層地震，各地均感受明顯搖晃，不少開心體驗蜂炮遊客在收到國家級簡訊才驚覺是原以為不自覺搖晃竟是地震，更是嚇出一身冷汗，直呼真的超可怕。

今年鹽水蜂炮主炮城主題為「馬到成功馬年行大運」，打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，裝有近200萬支蜂炮施放，並搭配五彩繽紛的高空火，預計晚間9點開炸，深夜鹽水小鎮熱鬧如不夜城。

鹽水武廟前吸引大批遊客搶拍遶境隊伍出發。記者謝進盛／攝影
鹽水武廟前吸引大批遊客搶拍遶境隊伍出發。記者謝進盛／攝影

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然驚傳地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，直呼真的太不可思議。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然驚傳地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，直呼真的太不可思議。記者謝進盛／攝影

台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然驚傳地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，直呼真的太不可思議。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會遶境今晚進入最高潮，不料遶境途中突然驚傳地震，強烈明顯搖晃嚇壞不少遊客，直呼真的太不可思議。記者謝進盛／攝影

有來自日本的友人一襲和服打扮吸引眾人目光。記者謝進盛／攝影
有來自日本的友人一襲和服打扮吸引眾人目光。記者謝進盛／攝影

鹽水武廟前瀑布煙火吸睛。記者謝進盛／攝影
鹽水武廟前瀑布煙火吸睛。記者謝進盛／攝影

