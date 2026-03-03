影／雲林小雨湖山水庫進帳20萬噸水 原來有撇步撐到5月用水無虞

雲林地區兩天來開始下雨，但雨勢不大，多數只是毛毛雨，但主要供應民生用水的湖山水庫，今天更一口氣進帳20萬噸水，且因雨勢不大，水質清淨符合水庫蓄水標準，水庫管理單位指出，這都歸功於今天雲層很厚，經實施人工增雨，帶來集雨區域都有下雨，幫助水庫解渴，估計目前蓄水量到5月底供水無虞。

雲林主要民生用水水源來自湖山水庫，平均每天送出的水量約15.5萬噸，由於每年10月到隔年5月為旱季，雲林地區也幾乎沒下雨，但這兩天來風向條件有利於將焰劑上送至深厚雲層，因此水利署在各水庫區施放地面焰劑，進行人工增雨。

雲林今天雨勢並不大，但湖山水庫一口氣進帳達20萬噸水，湖山水庫管理中心主任許逸廷指出，今天上午8時實施人工增雨，由於雲層很厚，集雨區域都有下雨，帶來20萬噸水量，且因雨勢不大，不會造成水質混濁，更符合蓄水需求，所以今天的人工增雨是有幫助的。

許逸廷指出，目前水庫還有約2200萬噸左右，有效蓄水率約在43.8%，估計到五月底都用水無虞，但還是呼籲民眾要珍惜水源、節約用水。