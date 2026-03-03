快訊

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
「2026台灣燈會在嘉義」今天盛大揭幕，金門縣府首度公開亮相的「超萌坐姿阿特」，搭配風獅爺與戴勝氣偶，成為民眾合影焦點。圖／金門縣政府提供
「2026台灣燈會在嘉義」今天盛大揭幕，金門縣府首度公開亮相的「超萌坐姿阿特」，搭配風獅爺與戴勝氣偶，成為民眾合影焦點。圖／金門縣政府提供

「2026台灣燈會嘉義」今天盛大揭幕，金門縣政府特別跨海設展，以觀光IP「阿特」、風獅爺與戴勝氣偶吸引目光，主打「相遇金門：跳島趣」，並結合抽獎、自由行產品與旅展行銷，力拚把賞燈人潮轉化為實際旅遊動能。

縣府指出，金門與嘉義每日皆有航班往返，兩地城隍信仰淵源深厚，此次參展延續縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」理念，盼藉燈會高人氣，將金門觀光熱度帶向全台。縣府也感謝嘉義縣政府協助展出事宜，讓金門能在燈會舞台完整呈現島嶼風情。

展區最大亮點之一，是首度公開亮相的「超萌坐姿阿特」，搭配風獅爺與戴勝氣偶，成為民眾合影焦點，為同步推廣金門觀光與在地品牌，縣府攜手金酒公司推出限量金酒造型燈箱，現場發送即引發排隊收藏熱潮，替展區增添話題。

近年金門觀光成績亮眼，共有7處景點入選「台灣觀光100亮點」，其中「經武酒窖」獲「十大亮點獎」，「後浦十六藝文特區」、「習山湖公園」與「陳景蘭洋樓」奪下「最佳人氣獎」。縣府此次也將得獎景點元素融入展區，設置觀光資訊站，強化旅遊推廣。

為讓燈會人氣轉為實際旅遊動能，活動期間（3月3日至3月15日），金門旅行業者組成PAK聯盟，推出彈性「機＋酒」自由行專案，主打行程多元、價格實惠，吸引民眾安排離島假期。

互動活動方面，民眾只要與金門觀光IP氣偶合影，上傳臉書即可參加「週週抽金門機票」；今天的開幕日更加碼抽出「金門五星假期・夜未眠」套票，內容含來回機票及金湖飯店住宿，讓賞燈民眾有機會直飛金門體驗離島風情。

此外，現場還推出「按讚抽機票」活動，民眾至金門觀光資訊站按讚「樂遊金門」與「金門阿特」臉書專頁，即可參加遊戲，獲得限量小物與旅展專用摸彩券。相關摸彩活動將延續至ATTA台中旅展、高雄國際旅展及台北TTE旅展的金門館抽出機票等獎項，將行銷戰線從嘉義燈會一路拉長至夏季旅展檔期。

本屆燈會於3月3日至3月15日在嘉義縣展出，平日開放時間為下午2時至晚間10時，假日自上午10時至晚間10時。縣府表示，未來將持續推出系列行銷活動，擴大金門觀光聲量，邀請全台民眾規劃一趟跳島之旅。

金門縣府首度公開亮相的觀光IP「超萌坐姿阿特」，搭配風獅爺與戴勝氣偶，成為民眾爭相拍照打卡的焦點。圖／金門縣政府提供
金門縣府首度公開亮相的觀光IP「超萌坐姿阿特」，搭配風獅爺與戴勝氣偶，成為民眾爭相拍照打卡的焦點。圖／金門縣政府提供

金門縣府跨海參加「2026台灣燈會在嘉義」，現場推介金門的觀光亮點，希望邀請民眾來金門作客。圖／金門縣政府提供
金門縣府跨海參加「2026台灣燈會在嘉義」，現場推介金門的觀光亮點，希望邀請民眾來金門作客。圖／金門縣政府提供

金門縣府跨海參加「2026台灣燈會在嘉義」，現場發放限量金酒造型燈箱燈籠，吸引民眾排隊索取。圖／金門縣政府提供
金門縣府跨海參加「2026台灣燈會在嘉義」，現場發放限量金酒造型燈箱燈籠，吸引民眾排隊索取。圖／金門縣政府提供

憂心嘉縣台灣燈會遇降雨 翁章梁拜廟祈求天公作美

近日嘉義降雨擔憂台灣燈會受影響，嘉義縣長翁章梁出席矯正署燈王活動時表示，上午走訪宮廟時祈求老天幫忙，希望天氣轉好讓活動順利進行，心中一直祈禱「千萬不要下雨」，接近11時雨勢趨緩，中央氣象署資料顯示降雨機率不低，他仍持續祈求要挺住。

馬嗚山五年千歲元宵萬人吃飯擔 雨天泥巴田裡呷飯更有味

與平溪天燈、鹽水蜂炮號稱台灣三大元宵民俗的雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮五年千歲萬人元宵「吃飯擔」今天盛大登場，來自全國各地約有萬人齊聚在農田席地用餐，油飯、鹽菜鴨傳統菜餚一擔擔挑進場，大會一聲「開動！」，每個人大快朵頤，快樂吃出農村味，今年額外增加烤鱷魚、大乳豬，讓盛大的餐會增添不同的風味與樂趣。

表現獲肯定 新營警分局中山路派出所正、副所長均升任

台南市新營警分局今辦理中山路派出所新、卸任所長布達交接典禮，卸任所長柯政安升任市刑大專員，由副所長葉立凱升任。

愛爾麗醫美龍頭從台南發跡 集團董座常如山捲入王定宇緋聞風波

民進黨立委王定宇再度陷入桃色緋聞，鏡週刊報導對象為愛爾麗集團董事長常如山曾經交好的劉怡萱，常如山則聲明稱劉女從不屬於愛爾麗集團一員；愛爾麗集團從台南發跡，由地方醫美診所起家，逐步拓展為橫跨兩岸與國際市場的醫療美容品牌，集團近年積極參與公益活動，營造良好社會形象。

開放水域聯盟划進南故宮湖發表公開信爭親水權 中正大學教授力挺

台灣開放水域聯盟2月27日中午發起「划進故宮南院」行動，成員在南院園區至善湖划獨木舟、SUP立槳高舉「還我親水權」、「還湖於民」等標語，訴求開放平靜水域從事無動力划船活動。由於違反園區現行水域活動管理規定，警方維持秩序，行動1小時後和平落幕。南院處長彭子程表示，依現行園區管理辦法，未開放游泳、划船及划槳等水域活動，聯盟陳情主張，「已經聽到」，後續將從法令規章、人力配置、場域條件與經營管理等進行可行性研議。

