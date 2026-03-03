快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

憂心嘉縣台灣燈會遇降雨 翁章梁拜廟祈求天公作美

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁出席矯正署開燈儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁出席矯正署開燈儀式。記者李宗祐／攝影

近日嘉義降雨擔憂台灣燈會受影響，嘉義縣長翁章梁出席矯正署燈王活動時表示，上午走訪宮廟時祈求老天幫忙，希望天氣轉好讓活動順利進行，心中一直祈禱「千萬不要下雨」，接近11時雨勢趨緩，中央氣象署資料顯示降雨機率不低，他仍持續祈求要挺住。

中華花燈藝術學會理事長陳佳揚表示，面對降雨，現場花燈均有完善的防水應變。製作過程中已指導參賽作者針對燈泡、電線相接處進行加強包覆，進場前也通過電路測試，縣府教育處並安排人員巡視維護，民眾不必擔心漏電。

針對本屆花燈評審標準，陳佳揚表示，機關團體組共有77件作品，評分側重於骨架線條、燈光配置、布料配色、色彩細緻度及整體的創意理念。他指出，矯正機關的作品水準逐年提升，評審標準也隨之嚴謹，期待能細緻呈現創作理念。

此次燈會亮點包含首度與任天堂合作的「瑪利歐親子專區」，並準備10萬個小提燈分送民眾。此外，現場還有日本青森睡魔祭工藝，以及配合世界棒球經典賽舉行的「挺台灣大遊行」，邀請愛爾蘭踢踏舞、紙風車劇團等表演團隊參與。

陳佳揚提醒賞燈民眾，每一座花燈都是參賽者嘔心瀝血的成果，呼籲民眾「動眼不動手」，切勿觸碰或拍打以免損壞。他也表示，雨天地面濕滑，民眾行走時須注意安全，並以純觀賞的方式來品嘗這些藝術心血。

嘉義縣長翁章梁出席矯正署開燈儀式合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁出席矯正署開燈儀式合影。記者李宗祐／攝影

花燈 台灣燈會 翁章梁

延伸閱讀

媽祖「神助攻」！台灣燈會會場午後放晴 瑪利歐世博台灣館人潮爆滿

從鐵窗到藝術 花蓮監獄花燈班財神駕馬驚豔奪優等

影／2026台灣燈會主燈燈光秀搶先曝光 超人氣瑪利歐展區售限定商品

台灣燈會3月3日嘉義登場 主燈「光沐－世界的阿里山」正式亮相

相關新聞

「2026台灣燈會」嘉義登場 金門跨海行銷超萌阿特IP氣偶超吸睛

「2026台灣燈會在嘉義」今天盛大揭幕，金門縣政府特別跨海設展，以觀光IP「阿特」、風獅爺與戴勝氣偶吸引目光，主打「相遇金門：跳島趣」，並結合抽獎、自由行產品與旅展行銷，力拚把賞燈人潮轉化為實際旅遊動能。

憂心嘉縣台灣燈會遇降雨 翁章梁拜廟祈求天公作美

近日嘉義降雨擔憂台灣燈會受影響，嘉義縣長翁章梁出席矯正署燈王活動時表示，上午走訪宮廟時祈求老天幫忙，希望天氣轉好讓活動順利進行，心中一直祈禱「千萬不要下雨」，接近11時雨勢趨緩，中央氣象署資料顯示降雨機率不低，他仍持續祈求要挺住。

馬嗚山五年千歲元宵萬人吃飯擔 雨天泥巴田裡呷飯更有味

與平溪天燈、鹽水蜂炮號稱台灣三大元宵民俗的雲林縣褒忠鄉馬嗚山鎮安宮五年千歲萬人元宵「吃飯擔」今天盛大登場，來自全國各地約有萬人齊聚在農田席地用餐，油飯、鹽菜鴨傳統菜餚一擔擔挑進場，大會一聲「開動！」，每個人大快朵頤，快樂吃出農村味，今年額外增加烤鱷魚、大乳豬，讓盛大的餐會增添不同的風味與樂趣。

表現獲肯定 新營警分局中山路派出所正、副所長均升任

台南市新營警分局今辦理中山路派出所新、卸任所長布達交接典禮，卸任所長柯政安升任市刑大專員，由副所長葉立凱升任。

愛爾麗醫美龍頭從台南發跡 集團董座常如山捲入王定宇緋聞風波

民進黨立委王定宇再度陷入桃色緋聞，鏡週刊報導對象為愛爾麗集團董事長常如山曾經交好的劉怡萱，常如山則聲明稱劉女從不屬於愛爾麗集團一員；愛爾麗集團從台南發跡，由地方醫美診所起家，逐步拓展為橫跨兩岸與國際市場的醫療美容品牌，集團近年積極參與公益活動，營造良好社會形象。

開放水域聯盟划進南故宮湖發表公開信爭親水權 中正大學教授力挺

台灣開放水域聯盟2月27日中午發起「划進故宮南院」行動，成員在南院園區至善湖划獨木舟、SUP立槳高舉「還我親水權」、「還湖於民」等標語，訴求開放平靜水域從事無動力划船活動。由於違反園區現行水域活動管理規定，警方維持秩序，行動1小時後和平落幕。南院處長彭子程表示，依現行園區管理辦法，未開放游泳、划船及划槳等水域活動，聯盟陳情主張，「已經聽到」，後續將從法令規章、人力配置、場域條件與經營管理等進行可行性研議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。